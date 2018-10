A DVTK az NB II-es ZTE elleni MK-meccsen vigasztalódott

A labdarúgó Magyar Kupa 7. fordulójának keddi játéknapján a Merkantil Bank Ligában feljutásra álló ZTE és a NB I 11. helyén álló Diósgyőr összecsapásán az élvonalbeli együttes örülhetett, miután 2-0-ra nyert Zalaegerszegen, így továbbjutott a következő körbe.

Agilisan kezdte az összecsapás a Zalaegerszeg, deaz első komoly lehetőség mégis a bajnokságban szenvedő DVTK előtt adódott a 10. percben, ám Nagy Tibor beadása után hiába lőhetett Martin Juhar az ötösről, Szemerédi Norbert nagy bravúrral védett. Nem sokkal később Gergényi Bence szöglettel felérő bedobását még sikerült kifejelni, amit viszont Horváth Krisztofer lőtt ollózó mozdulattal nem sokkal kapu fölé.

A folytatás kiegyenlített játékot hozott, nem sok veszélyt sikerült kialakítaniuk a csapatoknak. Amikor már szinte mindenki elkönyvelte, hogy gólnélküli döntetlennel mennek a csapatok a szünetre, a 44. percben megszerezte a vezetést a DVTK: Juhar kapásból kiszorított helyzetből lőtt balról, amit Szemerédi bravúrral védett, azonban a hosszún érkezett Nagy Tibor, aki visszarúgta a labdát ugyancsak éles szögből, Szemerédi csak a gólvonal mögött már a labdához érni.

A második játékrész hatalmas zalaegerszegi helyzetekkel kezdődött, előbb jobb oldali beadást követően Szasa Popin fejelt közelről kapu mellé, majd Horváth lőtt és újra Popin lőhetett kiváló pozícióból, de ezek a próbálkozások is elkerülték a kaput.

A folytatásban is védekezésre kényszerítette az NB II-es csapat a Diósgyőrt, de a befejezésbe rendre hiba csúszott. Előbb a 65. percben maradt ki újabb nagy lehetőség hazai oldalon, de a cserként beállt Novák Csanád is kapu fölé fejelt hat méterről, majd két perccel később Madarász is jó helyzetből lőhetett, de csúnyán kapu mellé ment a próbálkozása. A 68. percben újra jött Novák, de 10 méterről Ivan Rados kezébe gurított.A 73. percben folytatódott a hazai oldalon a helyzetek pazarlása, Madarász lépett ki, majd 17 méterről centikkel lőtt a jobb kapufa mellé.

A DVTK a 79. percben megbüntette a ZTE kihagyott helyzeteit, Florent Hasani góljával eldöntötte a továbbjutás sorsát.

A hazai védelem képtelen volt felszabadítani, majd Nagy beemelte a tizenegyespont tájékára, ahol a kavarodásban a koszovói labdarúgó kapcsolt a leggyorsabban, és fordulásból a kapu jobb oldalába lőtt.

Újabb gól pedig már nem esett a meccsen, így a DVTK továbbjutott a Magyar Kupában, míg a Zalaegerszegnek marad a másodosztályú bajnokság, ahol jó esélyekkel pályázik a feljutásra a 2002-ben NB I-es bajnoki címet szerző együttes.

A miskolciak több mint egy hónap után nyertek ismét tétmérkőzést: szeptemberben az ESMTK-t hosszabbításban múlták felül 3-1-re, azóta az élvonalban négy vereség mellett egy döntetlent értek el, így a 11., kiesést jelentő helyre csúsztak vissza. A zalaegerszegiek viszont két hónap után kaptak ki ismét.

A hetedik fordulóban a 12 NB I-es csapat mellett 17 másod-, 23 harmadosztályú, valamint 12 megyei első osztályú klub érintett.

Magyar Kupa, 7. forduló

Zalaegerszegi TE-Diósgyőri VTK 0-2 (0-1)

G.: Nagy T. (44.), Hasani (79.)

Tj: a Diósgyőr