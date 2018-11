Ők a Dinamót legyőző csíkszeredai hősök

Csütörtök este a román harmadosztályban jelenleg második helyen álló FK Csíkszereda hat gól, 120 percnyi játék és 21 elvégzett tizenegyes után kiejtette a 18-szoros bajnok Dinamo Bukarestet a Román-kupa nyolcaddöntőjében. Csíkszeredán a jégkorong számít a fő sportnak, a futballcsapat - amelynek elsődleges célja a fiatal tehetségek felkutatása és kinevelése - még a másodosztályban sem szerepelt soha, nemhogy az elsőben, így az egyedülálló és megismételhetetlen siker csak még inkább felértékelődik.

A Csíkszeredában telt ház előtt játszott mérkőzésen a gól nélküli első félidő után a székelyföldi együttes két gyors góllal lepte meg a bukarestieket, akiknél az a Diogo Salomao is lehetőséget kapott, aki annak idején a Deportivo La Coruna játékosaként betalált a Barcelonának. A 48. percben Majzik Adrián szabadrúgásból szerzett vezetést, Magyari Szilárd pedig az 52. percbenegy távoli bombával növelte a csíkiak előnyét.A Dinamo Dan Nistor két góljával gyorsan egyenlített, és a hosszabbítás második félidejében Mihai Neicutescu góljával a vezetést is megszerezte. A székelyföldi csapat azonban nem adta fel, és öt perccel a lefújás előtt Berde István egyenlített.

Mivel a hosszabbítás is egyenlő állásnál ért véget, következhetett a büntetőpárbaj. A tizenegyeseknél tovább fokozódott az izgalom, az első öt párnál Eder Gonzalez és Veres Szilárd is kihagyta a büntetőt, de a bukarestieknél Hanca és Grozav is hibázott. Végül a huszadik büntető döntött, amit Bordás Dániel megfogott, áma kapus idő előtti elmozdulása miatt a játékvezető megismételtette.Bordás viszont Delorge második próbálkozását is kivédte, ezzel továbbjutott a Csíkszereda, amely története legnagyobb sikerét érte el.

A győztes edző nyilatkozata

"Őrült meccs volt, amely nem ajánlott a szívbetegeknek. Gratulálok minden játékosomnak, gratulálok a klub vezetőségének, hogy villanyvilágítást bérelt, köszönöm a szurkolóknak a nagyszerű szurkolást, a biztatást, ők voltak a tizenkettedik játékos a pályán. Kérdezték, hogy miért kaptunk két piros lapot. Én sem értem, hogy a cserepadon ülő Magyari miért kapta meg második sárga lapját, illetve a lefújás után miért mutatták fel a piros lapot Edernek. Remélem, valaki kideríti, és felvilágosít ezekről a lapokról. De, ami a legfontosabb, ennek ellenére ott vagyunk Románia legjobb nyolc csapata között. Nem számít ki lesz a negyeddöntős ellenfelünk, ez már mind ajándék számunkra. Lehet bárki az ellenfél, de őszintén nem szeretnék a Sepsivel negyeddöntőzni" - idézte Valentin Suciu vezetőedzőt a klub hivatalos honlapja.

Több szempontból is történelmi meccs volt

A mérkőzést este rendezték, és a román Digi Sport 1 is élőben közvetítette, ezért eredetileg Sepsi 5200 fő befogadására alkalmas stadionjában kellett volna lejátszani, de a szintén székelyföldi klub segítségével sikerült reflektorokat bérelni, így sor kerülhetettCsíkszereda első villanyfényes találkozójára.Az is premiernek számított, hogy egyszerre három országos tévétársaság közvetítette az összecsapást, sőt a Román Közszolgálati Rádió, valamint a Marosvásárhelyi Rádió is élőben jelentkezett a helyszínről.

Drámai pillanatban kapcsolt el a tévé

A drámai tizenegyespárbaj tizedik körében a Csíkszereda játékosa, Nagy Zsolt belőtte a sajátját, Kino Delorge viszont nem. A hazaiaknál óriási ünnepség vette kezdetét, már a Digi Sport 1 kommentátora is elköszönt a nézőktől, és a műsorrend betartása miattátkapcsoltak a 20.45 órás mérkőzésre, amelyen a Dunarea Calarasi fogadta a román rekordbajnok Steauát,amely jogi okokból kifolyólag nem használhatja a saját nevét, ezért FCSB néven szerepel.

Körülbelül két-három perc telt el, mikor visszatették a képet Csíkszeredába, ahol a játékvezető Bordás elmozdulása miatt újrarúgatta az utolsó tizenegyest. Bordás viszont másodjára is védett (még mielőtt elkezdett volna ünnepelni, ránézett a bíróra, biztos, ami biztos), így a Csíkszeredatörténete során először bejutott a Román-kupa legjobb nyolc csapata közé.Érdekesség, hogy a Calarasi 2-1-re legyőzte az FCSB-t, így mindkét román óriásklub búcsúzott a sorozattól. Adi Dobre, a román újságírás egyik legelismertebb alakja a "hosszú kések éjszakájának" nevezte a történteket.

A fiatal tehetségekre épít a klub

Az FK Csíkszereda nemhogy az első, de még a másodosztályban sem szerepelt soha. A csapat legjobb eredménye a 2017/2018-as szezonban elért második hely a harmadosztályban. Mindez persze nem véletlen.Csíkszeredán mindig is a közkedvelt és elterjedt jégkorong volt az első.A város jelenlegi egyetlen hokicsapata, a Csíkszeredai Sport Club, amely Románia legerősebb csapatainak egyike, 15-szörös bajnok, a MOL Liga 2010/2011-es szezonjának győztese, amely párhuzamosan játszik az Erste Ligában és a román bajnokságban.

Az FK Csíkszereda egy, az 1904-ben elindult kezdeményezés jogutódjának vallja magát, és fő céljának a helyi, székelyföldi fiatal tehetségekre alapozott versenyzést tekinti. A klub nemcsak a felnőtt szinten történő szereplésre összpontosít, fő tevékenységea Székelyföld Labdarúgó Akadémia működtetése, 2013 óta a Puskás Akadémiával partnerségben.A csapatnál büszkék rá, hogy saját nevelésű fiatalokkal van teli a keret, sőt, jelenleg több szentgyörgyi játékos van a csapatban, mint a román élvonalban szereplő - a régió első számú csapatának számító - Sepsiben. A klubnak saját kollégiuma is van, amely a Székelyföld más városaiból Csíkszeredába érkezett fiatal játékosoknak ad otthon, akiknek beiskolázása, nevelése, tanulmányaik követése a sportolás mellett hasonlóképpen kiemelt cél.

Mindenki eksztázisban

Csíkszeredán tehát nem a futball az első, csütörtök este azonban senkit nem érdekelt, hogy a város hokicsapata Brassóban vív román bajnoki rangadót a Coronával. Ez nemcsak ott a helyszínen volt tapasztalható, hanem a közösségi médiában is. A győzelem után a posztok alatt érezhető volta hurráhangulat, az eksztázis,az egyik helyi szurkoló elmondása szerint megdöbbenten tapasztalta, hogy még az olyan ismerőse is a Csíkszereda sikeréről írt, akit amúgy egyáltalán nem érdekel a foci, és még a 2016-os Európa-bajnokság ideje alatt - amelyen a magyar mellett a román válogatott is ott volt - sem mutatott semmiféle érdeklődést a sportág iránt.

Ha pedig mindez nem lenne elég a székelyföldieknek: a régió másik csapata, a Sepsi is ott van a Román-kupa legjobb nyolc csapata között, miután szerdán 5-0-s sikerrel búcsúztatta a CS Mioveni együttesét.