Simán nyerte a Fradi az MTK elleni örökrangadót - videó

Az éllovas Ferencváros a forduló előtt harmadik helyezett MTK-t fogadta az OTP Bank Liga 13. körének zárómérkőzésén, amelyen Bőle Lukács és Sigér Dávid góljával nyert a zöld-fehér csapat 2-0-ra a Groupama Arénában.

A két fővárosi csapat bajnoki találkozón 214. alkalommal csapott össze, az eddigieken 86 ferencvárosi és 78 MTK-győzelem született 49 döntetlen mellett. A szombat esti örökrangadón előzetesen a Ferencváros tűnt esélyesebbnek, mert túl azon, hogy saját közönsége előtt léphetett pályára, és vezeti a tabellát, egy kisebb hullámvölgyből kikapaszkodva a múlt heti fordulóban 4-1-re verte idegenben a Diósgyőrt, illetve a nyáron 4-1-re nyert vendégként az MTK ellen.

Utóbbi csapat teljesítménye kevésbé stabil, értékes győzelmek - többek között a címvédő MOL Vidi FC elleni 3-0 - mellett be-becsúsztak váratlan pontvesztések. A hétközi kupafordulóban egyik csapatnak sem okozott gondot alsóbb osztályú ellenfele búcsúztatása, így mindkét gárda nyugodtan készülhet a hétvégi feladatra.

A meccset a hazai szurkolók fantasztikus élőképe vezette fel, így jó hangulatban kezdhették a meccset a játékosok.

Ehhez képest nem kezdődött nagy rohamokkal az összecsapás, egyik csapat sem tudott kmoly lehetőséget kialakítani az ellenfél kapuja előtt. A 10. percben változhatott volna a helyzet, de hiába jött jó indítás a félpályáról Böde Dániel felé, a ferencvárosi támadó nem tudta azt átvenni jó helyzetben a tizenhatos vonalán. A 16. percben már Artem Kicsaknak is védenie kellett, Miha Balzic emelte kapura messziről a labdát, az ukrán kapusnak tornáznia kellett, hogy kitolja azt a jobb felsőből.

A 24. percben előbb nagy helyzetet rontott a Ferencváros Davide Lanzafame révén, aki a kapujából kilépő kapusba rúgta a labdát, majd pillanatokkal később már Kicsak sem tudott menteni, kilenc méterről Bőle Lukács emelt a bal sarokba.

A 27. percben megduplázhatta volna az előnyét a Fradi, de Ivan Petrjak 10 méterről nagy helyzetben a jobb sarok fölé emelt. A folytatásban is maradt támadásban a hazai együttes, és bár Kanta József szabadrúgása után csak centikkel maradt le a labdáról a tizenegyes ponton Torghelle Sándor a 37. percben, így az MTK is veszélyeztetni tudott, de az újabb gólt is az FTC lőtte: a 38. percben Sigér Dávid lőtt 20 méterről fantasztikus gólt a jobb felső sarokba.

Az első félidő hátralévő idejében mindkét oldalon volt még helyzet, de újabb gól már nem született, így kétgólos Fradi-előnnyel vonultak a csapatok az öltözőbe.

A második félidő elején növelhette volna az előnyét az FTC, de Böde első próbálkozását Kicsak védte, majd az ismétlés Gengeliczki Gergő blokkolta. Az 51. percben Lanzafame is betalálhatott volna Bőle beadása után, tízről kapu fölé ment a próbálkozása. Öt perccel később Kicsak mutatott be újabb bravúrt, majd ütközött Lovrencsics Gergővel, de rövid ápolás után mindketten folytatni tudták a játékot.

A 60. percben Bőle esett nagyot Kanta szorításában a tizenhatoson belül, de hiába reklamáltak büntetőt a ferencvárosiak, Andó-Szabó Sándor szerint nem történt semmi. Ahogy az ezt követő tűzijátékot is megúszta az MTK.

Feczkó Tamás cserékkel próbálta felrázni a csapatát a hátralévő időre, de nagy változást az új játékosok sem hoztak. A Ferencváros nagyon magabiztosan játszott, hiába tudot egyszer-kétszer a védelem mögé kerülni az MTK, mindig volt középen egy hazai játékos, aki fel tudott szabadítani.

A 81. percben újra növelhette volna az előnyét a Ferencváros, de a Marcel Heister beadása után Petrjak rosszul eltalált lövését Lanzafame 5 méterről, sarokkal centikkel rúgta a bal kapufa mellé.

A hátralévő időben már nem esett gól - a csereként beállt Abraham Frimpong még kiosztott egy nyaklevest Gera Dánielnek, de megúszta lap nélkül -, így a Fradi megerősítette a vezető helyét a tabellán, míg az MTK visszacsúszott a negyedik helyre.