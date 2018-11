Az Arsenal remek góllal mentett pontot a Liverpool ellen

A Premier League 11. fordulójának rangadóján az utóbbi időben remek formában játszó Arsenal fogadta a szintén kiválóan szereplő, a forduló előtt csak rosszabb gólkülönbsége miatt második Liverpoolt. Akik magas színvonalat és hajtós mérkőzést vártak az összecsapástól, azok nem csalódtak, és talán a két csapat szimpatizánsai sem, ugyanis 1-1-es döntetlennel végződött a rendkívül eseménydús meccs.

A mérkőzést az Arsenal kezdte aktívabban, Aubameyang, Lacazette és Mhitarjan előtt is adódott komoly lehetőség, de a Liverpool is eljutott egy Firmino-kapufáig, ami után Mané lesről talált be.

Majd Van Dijk került ziccerbe a hazaia kapuja előtt, de telibe lőtte a kivetődő Lenót, aki egy perccel később Robertson lövését is megfogta. Ez után ismét az Arsenal percei következtek, Lacazette próbálkozása alig ment mellé, majd a lesgólok számában is döntetlenre változott az állás.

A félidő utolsó percében Van Dijk fejelt kapufára 15 méterről, Lenónak hatalmas mázlija volt, miután borzasztó ütemben mozdult ki, viszont a biztonság kedvéért belegyalulta a földbe a holland védőt.

Ez volt az utolsó mozzanata a parádés félidőnek, amelyből már csak a gól hiányzott.

A második játékrész visszafogottabb tempóban indult, de a 62. percben megszületett az első gól. Mané beadását a kivetődő Leno rossz helyre ütötte, a labda megpattant Holdingon, az érkező Milner pedig egyből a kapu közepébe bombázott, vezetett a Liverpool.

Ez volt a középpályás 50. gólja a Premier League-ben.

Van Dijk duplázhatta volna meg a vendégek előnyét, ehelyett azonban az Arsenal egyenlített. Lacazette kapott egy kicsit hosszú indítást, amire Alisson kimozdult, a francia csatár azonban türelmes volt, elvitte mellette a labdát, majd visszafordult és remekül tekert a kapuba.

Annyira lendületbe jött a hazai csapat, hogy kis híján a vezetést is megszerezte, de Bellerín lövése egy kevéssel elkerülte a kaput. Ez volt az utolsó veszélyes akció a mérkőzésen, amely végül igazságosnak mondható, 1-1-es döntetlennel ért véget, de akár 3-3 is lehetett volna. Soha rosszabb meccset!