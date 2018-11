A sírból hozta vissza a meccset a Barca a kiesőjelölt ellen

A Barcelona győzelmi sorozata továbbra is él Lionel Messi nélkül, igaz, ezúttal nagyon kevés kellett ahhoz, hogy megszakadjon. A La Liga 11. fordulójában az otthon játszó Rayo Vallecano a 87. percig 2-1-re vezetett, de Dembele és Suarez második góljával a katalán óriás fordítani tudott, elhozta a három pontot és maradt a tabella élén.

A címvédő jól kezdte a mérkőzést és mindössze 11 perc után megszerezte a vezetést. Jordi Alba kapott egy remek hosszú indítást, visszagurított az alapvonalról, amivel megtalálta az ötösön a tökéletes ütemben érkező Suarezt, ő pedig a kapuba passzolt.

A Barcelona az első fél órában teljesen kontrollálta a mérkőzést, a 31. perc legelején viszont majdnem egyenlített a Rayo, egy középre tett labdára Pozo robbant be, de ajtó-ablak helyzetben mellé lőtt közvetlen közelről. Vérszemet kapott a kiscsapat, letámadta a Barcát, Pozo pedig egy gyönyörű lövéssel javította előző hibáját. Összeszedte a labdát egy rossz beadás után, majd fantasztikusan csavart a bal alsóba a kapufa érintésével. Érdekesség, hogy a La Liga idei kiírásában először kapott gólt a Barca a tizenhatoson kívülről.

Éledezett a katalán csapat, a 41. percben Suarez kis híján lemásolta Pozo gólját, de az ő kapáslövése kifelé pattant a kapufáról, ez volt a félidő utolsó említésre méltó eseménye.

Az második játékrész is Barcelona-fölénnyel indult, de Coutinho rossz megoldást választott passz helyett, pedig középen teljesen üresen volt Suarez. A Rayo is mutatott életjeleket, de csak egy les-ziccerig jutott eleinte. Az 57. percben viszont gólig, amivel sokkolta a csapat a címvédőt. Embarba beadására De Tomas érkezett a röviden és csúsztatott a kapufára, a kipattanóra pedig az alig egy perccel korábban beállt Alvaro Garcia csapott le és a kapuba belsőzött.

Nem sokkal később kishíján megszületett a harmadik Rayo-gól is, Jordi Albának kellett az utolsó pillanatban mentenie. Még leírni is furcsa, de az 55. perctől kezdve mintha csak az utolsó előtti helyen álló Rayo lett volna a pályán, az enerváltnak tűnő Barcelona nem találta a ritmust. Imbula először szólóból, majd szabadrúgásból veszélyeztetett, utóbbinál Ter Stegennek is akadt dolga.

A 80. percig kellett várni a Barca első kapura tartó lövésére a második félidőben, ekkor Suarez lépett ki Munir indításával, de a védő szorításában csak Garcia kapust tudta eltalálni. A 86. percben Jordi Alba adott középre, ahol berobbant Suarez, de Alberto Garcia ezúttal is kifogott rajta. Nem bírta ki azonban a Rayo a Barca utolsó percekbeli nyomását. Az előre húzódó Pique fejelt le egy labdát a csereként beállt Dembelének, aki kapásból, ballal kilőtte a hosszú alsót.

A hidegzuhany pedig a 90. percben érkezett a hazaiaknak, amikor Sergi Roberto remek keresztlabdáját Suarez bevetődve juttatta a Rayo kapujába, ezzel fordított és meg is nyerte a mérkőzést a Barcelona. Amely továbbra is hibátlan Lionel Messi nélkül, de erre a mérkőzésre aligha lehet büszke, maximum az utolsó 10 percre. A címvédő ezzel négy ponttal ellépett az Atlético Madridtól és biztosan az élen zárja a 11. fordulót.

A Valencia otthon 1-0-ra kikapott a Gironától, a mérkőzés egyetlen gólját Pere Pons szerezte a második félidő elején. A hazai együttes 26-5-re nyerte a kapura lövések statisztikáját, de így is vereséget szenvedett, amellyel véget ért a nyolcmeccses (1 győzelem, 7 döntetlen) veretlenségi sorozata. A csapat továbbra is egyetlen meccset nyert a La Liga idei kiírásában.