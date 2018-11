A magyar labdarúgó-válogatott előtt álló utolsó két Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt Marco Rossi szövetségi kapitány egy sajtóreggeli keretei között válaszolt az újságírók kérdéseire. A szakember elárulta, mi az az egy dolog, amit semmilyen körülmények között nem fogad el a válogatottnál, beszélt arról, hogy miért nem erőlteti a legtehetségesebb magyar fiatal, Szoboszlai Dominik játékát, ahogy arról is, hogy ki lesz a csapatkapitány azután, hogy Dzsudzsák Balázs visszatér a keretbe. Egyvalamiben azonban ő is változtatni fog, vallotta be.

A válogatott keretben az észtek és a finnek elleni két hazai mérkőzésre (előbbit november 15-én, utóbbit 18-án rendezik, mindkét találkozó 20.45-kor kezdődik a Groupama Arénában) több változást is eszközölt Marco Rossi.

Van, aki sérülés, van, aki a klubjában kapott kevesebb játéklehetőség miatt került ki a keretből. Visszatérhetett viszont Dzsudzsák Balázs, aki bemutatkozott al-Ittihad Kalba csapatában, ahogy a kapitány számít a sérülése után egyre jobb formában lévő Korhut Mihályra, a Slovanban focizó Holman Dávidra és a Ferencváros csatárára, Böde Dánielre is. Kimarad viszont a Kajrat Almatiban kevés lehetőséget kapó Eppel Márton, valamint a hullámzó teljesítményt mutató Gyurcsó Ádám és a sérült Bese Barnabás is.

„Dzsudzsák Balázs tudása soha nem volt kétséges számomra. Tisztában vagyok vele, hogy szeretett volna Európában maradni, sajnálom, hogy nem sikerült neki, de most már van csapata, újra edzésben van, góllal és gólpasszal kezdett, egyértelműen szüksége van rá a válogatottnak. Az olasz szakember nem csak a játéktudása miatt számít Dzsudzsákra.

Mint mondta, a csapatba a pályán és azon kívül is vezérek kellenek, úgyhogy a szélső vissza is kapja a kapitányi karszalagot.

Ha kezdő lesz, akkor Balázs lesz a csapatkapitány, Szalai Ádám pedig a helyettese. Ádámmal kapcsolatban kezdetben voltak fenntartásaim, az elmúlt években többször is az volt az érzésem, hogy nem a legjobb módon kommunikál a társak felé. A gesztusai, a grimaszai is ezt erősítették, viszont mióta együtt dolgozunk, csak a legjobbakat tudom róla mondani, hihetetlen akarással és alázattal veszi ki a részét a munkából. Kiteszi a lelkét a pályára és a csapatkapitányi feladatokat is példaértékűen látja el” – mondta Rossi, amit egy athéni példával támasztott alá, amikor Szalai a saját tizenhatosáig sprintelt vissza, hogy labdát szerezzen, majd azonnal támadásba lendült.

Ugyancsak meghívót kapott Böde Dániel, aki lehet, hogy nem a legszebben fut és darabosnak tűnik a mozgása, viszont roppant hatékony, amikor pályán van szinte mindig gólt lő, még ha csak tíz-tizenöt percet kap is.” Rossi külön értekelte, amikor azt látta, hogy a cseréhez szólított ferencvárosi csatár szinte letépi magáról a melegítőfelsőt, annyira menne már be, hogy segíthessen a csapatán. A válogatottban neki is a csapat vezérei közé kell tartoznia, ahogy Kádár Tamásnak is, akire középső védőként számít a kapitány, legalábbis a négyvédős rendszerben. Dolgozunk rajta, hogy háromvédős rendszerben is tudjunk játszani, ott viszont ő játszana a bal oldalon.

Szintén ott lesz a keretben a sérülés miatti hosszú kihagyás után visszatérő Korhut Mihály. A Hapoel Beer Sheva balhátvédjének a csapat egyik legkényesebb posztján kell bizonyítania, ahol a védekezés mellett a támadások segítése is a feladata lesz.

„A legutóbbi öt bajnokit már végigjátszotta, és minden meccsen egyre jobban futballozott. Segítenie kell a támadásokat, de a védekezés lesz az elsődleges feladata, mert a ránk váró két meccsen a legfontosabb feladatunk az lesz, hogy ne kapjunk gólt.” Meghívót kapott Ugrai Roland is, akinek a technikai képzettségét és cselezőkészségét emelte ki, nem beszélve arról, hogy az Atromitosz csatára fontos gólokat is lő, legutóbb éppen a listavezető PAOK kapujába talált be. Csapattársáról, Megyeri Balázsról is jó véleménnyel van Rossi, kapusposzton viszont túlkínálat van, így ott nem aktuális a váltás.

Rossi külön kérdés nélkül kitért Nikolics Nemanjára. Elmondta, a Chicago Fire csatára volt az első, akit a kinevezése után felhívott, és a játékos őszintén elmondta, miért döntött úgy, hogy lemondja a válogatottságot, és inkább a klubjára koncentrál. Az MLS-kontingensből Németh Krisztián a meccshiány miatt nem lesz a keretben, kansasi csapattársa, a remek formában lévő Sallói Dániel viszont éppen ellenkező okból nem kapott most meghívót: helyi idő szerint vasárnap délután még bajnokit játszott, így csak kedden tudott volna csatlakozni a válogatotthoz.

A keretnek ezúttal sem lesz sok ideje együtt dolgozni, a többség vasárnap este kilencre érkezik meg Telkibe, a hétfő a regenerálódásról szól, kedden lesz kettő, illetve szerdán egy edzés, ami az alapvető taktikai elemek gyakorlására lesz elég. Egyszer elmondom, egyszer megmutatjuk, mit kérünk, a játékosoknak pedig ezek után meg kell tudniuk valósítani ezeket az elemeket a mérkőzésen – mondta Rossi, aki szerint ez leginkább koncentráció kérdése, mert a minőség megvan a magyar keretben.

A játékosok fejében még értelemszerűen ott van a legutóbbi két, Görögország és Észtország elleni találkozó, még ha a bajnoki és kupameccsek darálása már kezdi is elhalványítani az emlékeket. Marco Rossinál azonban más a helyzet.

„Én élesen emlékszem mindenre. Annak ellenére, hogy a görögöktől kikaptunk, Észtországban pedig ikszeltünk, az előbbi mérkőzés után voltam elégedettebb, mert ott sokkal több fejlődést mutatott a csapat. Az észtek elleni meccs miatt a mai napig roppant csalódott vagyok. Egy dolog van, amit nem tudok elfogadni a válogatottnál: az akarat és az elszántság hiányát!

Lehet technikai hibát elkövetni, mert mindenki hibázik, ezért nem neheztel a kapitány, ahogy a taktikai hibákat is hajlandó elnézni – igaz, azokat már kevésbé – viszont az akaratgyenge játékot megbocsáthatatlan bűnnek tartja. „A kinevezésem utáni első pillanattól le lettek fektetve bizonyos válogatási szabályok: ahhoz, hogy valaki a keretbe kerülhessen, játszania és értelemszerűen edzenie kell, rendszeres játéklehetőséget kell kapnia, és jól is kell játszania, de a legfontosabb az, hogy amikor valaki felveszi a válogatott mezt, extra motiváltnak kell lennie. Ha ezt nem látom, akkor dühös leszek, és csalódott.”

Rossi elmondta, hogy edzői pályafutása során a Honvédnál kétszer, míg a dunaszerdahelyi DAC-nál egyszer tapasztalt ilyet. „A válogatottnál Észtországban láttam először, hogy valaki (két játékos, de neveket természetesen nem említett a kapitány – a szerk.) nem tesz meg minden tőle telhetőt a pályán. De ez volt egyben az utolsó alkalom is. Ha a következő, észtek elleni meccsen megint ilyen hozzáállást látok valakitől, az egészen biztos, hogy nem lesz válogatott addig, amíg én vagyok a szövetségi kapitány – szögezte le Rossi, hozzátéve, ő soha nem lehetett válogatott „mert nem volt elég jó”, pedig ez volt élete álma. „Ahogy a nagyapám mondta: jobb egy élő szamár, mint egy halott orvos. Nem kell mindenkinek zseninek lennie, de köpje ki a tüdejét a pályán! Egy profi játékosnak minden edzés arról kell hogy szóljon, hogyan lehetne még jobb.

Őszinte leszek: amikor én még játszottam, az olasz volt a világ legerősebb bajnoksága, és nem azért léphettem pályára, mert annyira tehetséges voltam, hanem azért, mert minden edzésen megszakadtam. Sokan voltak sokkal tehetségesebbek nálam, mégsem jutottak el a Serie A-ba, mert túl korán megelégedtek magukkal. Olaszországban azt mondják: a keret az edző személyiségének tükre – pontosan ezt akarom viszontlátni a pályán.”

A szakmai stáb összesen 45 játékossal számol a válogatott keretben, közülük tizenöten jelentik a keret közvetlen magját, és közben folyamatosan figyelik a legígéretesebb fiatalokat is, akik közül a kapitány név szerint is megemlítette a mezőkövesdi Szalai Attilát, a debreceni Varga Kevint, az MTK-ban játszó Schafer Andrást, az újpesti Zsótér Donátot, a luganói Kecskés Ákost és a RedBull Salzburg fiókcsapatában, a Lieferingban focizó Szoboszlai Dominikot, akiről hosszabban is szót ejtett:

Tudom, hogy sokan vannak, akik szívesen látnák őt a válogatottban, de ennek még nincs itt az ideje. Egyelőre az osztrák másodosztályban játszik, és ugyan valóban sokszor jelentette a különbséget az U19-es válogatottban, de az még nagyon messze van a felnőtt szinttől. Óvatosnak kell lennünk, nem szabad, hogy ezek a gyerekek kiégjenek. Tegyük fel, hogy betesszük őket a csapatba és nem játszanak jól, rögtön megtalálják őket a szurkolók és az újságírók, és máris oda az önbizalmuk. Várjuk ki, amíg stabil élvonalbeli játékos lesz, például Szoboszlai, és akkor majd bekerül a válogatottba.”

Arra a kérdésre, hogy miért nem készülhet például most a válogatottal, hogy szokja a légkört, Rossi egyenes választ adott: „Mert nincs erre idő. A fociban az eredmény számít, mi pedig hat pontot akarunk szerezni az észtek és a finnek ellen.Tíz játékos van, aki adott esetben az utolsó meccsen sárga lapok miatt nem játszhat, most nem engedhetjük meg magunknak, hogy olyan játékos üljön a kispadon, aki nem lépne pályára.”

Szerinte senki nem akarhat a Nemzetek Ligája következő kiírásában Gibraltár vagy San Marino ellen játszani, mert nem az a magyar válogatott szintje. Viszont „hiába tudom, hogy jobbak vagyunk, mint az észtek, ennek a pályán is látszania kell”. Rossi szerint a magyar válogatott egyébként jobb annál, mint amit a világranglistán elfoglalt helyezése (55.) mutat, a reális helye az első 25 környékén lenne. Az Origónak arra a kérdésére, hogy lát-e reális esélyt a jövő márciusban rajtoló selejtezőkön a 2020-as Eb-szereplés kiharcolására, Marco Rossi részben kitérő választ adott.

„Amíg nincsenek meg a selejtezőcsoportok, addig fölösleges jósolgatni. Egyvalami viszont biztos, mégpedig, hogy szükségünk lesz a szerencsére. Nem szabad nagyon előre tekinteni, meccsről meccsre kell előre haladnunk” – mondta, hozzátéve, át kell gondolni, hogy a december közepétől február 1-ig tartó téli szünetben (február 2-án már rajtol az NB I tavaszi idénye) van-e lehetőség egy válogatott edzőtáborozás leszervezésére, miközben a klubok is gőzerővel készülnének a szezon folytatására, a külföldi bajnokságok pedig már javában tartanak.

Végezetül Rossi saját magára is kiszabott egy feladatot, illetve tett egy fogadalmat. Saját bevallása szerint a legutóbbi két mérkőzésen túl sokat foglalkozott a játékvezetőkkel, olykor nem éppen irodalmi stílusban fordulva hozzájuk. A jövőben viszont sem velük, sem róluk nem fog beszélni egyetlen találkozó után sem. „Tudom, hogy nehéz dolguk van. Ők is ugyanolyan emberek, mint mi, akik néha tévednek.”