Káosz a halálcsoportban: a Liverpoolnak és a PSG-nek is számolgatnia kell

Az Inter otthonában elért 1–1-es döntetlennel biztossá vált, hogy a Barcelona továbbjut a csoportjából és ott lesz tavasszal Európa legjobb 16 csapata között. A katalánok gólját az a Malcom szerezte, aki eddig mindössze 105 percet játszott a szezonban – saját elmondása szerint is több lehetőséget érdemelne. A Paris Saint-Germain ikszelt a Napolival, de a Liverpool belgrádi veresége miatt még van esélye a továbbjutásra, sőt, annyira megkavarodtak a dolgok, hogy még a Crvena zvezda is továbbmehet. Az Atlético Madrid visszavágott a Dortmundnak a csúnya pofonért.

17 nappal a kartörése után Messi elutazott Milánóba, de Ernesto Valverde vezetőedző döntése értelmében még a kispadra sem ült le. A Barcelona az elmúlt három hétben négy mérkőzést játszott legnagyobb sztárja nélkül, és mind a négyet megnyerte, ráadásul imponáló, 11–2-es gólkülönbséggel.

Jött, látott, gólt lőtt

Messi hiánya ezúttal is csak a helyzetkihasználáson látszott meg. A Barcelona idegenben is fölényben futballozott, járatta a labdát, nem hagyta élni az Intert, de hiába alakított ki 19 helyzetet, képtelen volt betalálni. A két héttel ezelőtti találkozóhoz képest Valverde csak egy helyen változtatott a kezdőcsapaton: Rafinha helyett Dembélé került be. A 105 millió eurós francia nem játszott rosszul, Valverde mégis őt cserélte le a 81. percben, és küldte be a helyére Malcomot, aki1 perc 54 másodperccel a pályára lépése utánmegszerezte a vezetést a Barcelonának. Miután betalált, arcát a kezébe temetve a szögletzászló irányába rohant. Mintha ő maga sem hitte volna el, hogy gólt rúgott. „Ez volt az első meccsem a Bajnokok Ligájában, és rögtön gólt rúgtam. Ez egy felejthetetlen pillanat, amit szeretnék megünnepelni a családommal – mondta Malcom, majd arról beszélt, hogy talán több lehetőséget érdemelne Valverdétől. – Többet akarok játszani. Minden nap azért edzem, hogy bebizonyítsam, hasznos tagja vagyok a csapatnak. Semmi sem könnyű az életemben. Köszönöm a többieknek, hogy bíznak bennem és bátorítanak, hogy megmutassam az edzőmnek, mire vagyok képes."

Malcom megszerzése a nyári átigazolási időszak egyik legnagyobb sztorija volt. Az AS Roma már hivatalosan is a sajátjának tekintette a játékost, a szurkolók a Fiumicino repülőtéren vártak rá, ő azonban soha nem érkezett meg. Az utolsó utáni pillanatban a Barcelona rálicitált a Romára, Malcom pedig a magasabb fizetést és a nagyobb hírnevet választotta. Az Inter elleni mérkőzésig mindössze25 játékperce volt a bajnokságban, és 80 a spanyol szuperkupában.Valverde látványosan mellőzte őt, állítólag azért, mert Malcom nem az ő kérésére érkezett, habár ezeket az információkat senki sem erősítette meg. „Mind örülünk Malcomnak. Egész meccsen gondunk volt a helyzetkihasználással, de ő az első lehetőségéből betalált. Minden nap keményen dolgozik azért, hogy egyre jobb és jobb legyen. Minden adottsága megvan ahhoz, hogy kiteljesedjen – dicsérte játékosát Valverde, majd a meccsről is mondott pár szót. Szerettük volna megtartani az előnyünket, de a döntetlen is elég volt a továbbjutáshoz, és ez a lényeg. Nagyszerű meccset játszottunk egy nagyszerű Inter ellen, amely mindig jól reagálja le az adott szituációt. Nem véletlenül szereznek annyi pontot a meccsek utolsó szakaszában. Tiszta elveik vannak, amik a támadáson és az agresszión alapulnak."

A döntetlennel a Barcelona már biztos továbbjutó, az Internek viszont még lehetnek gondjai, miután a Tottenham hazai pályán 2–1-re legyőzte a PSV Eindhovent. Jelenleg három pont a különbség a két csapat között.

Napoli-PSG 1-1

A Liverpool vereségének köszönhetően egyik csapatnak sem kell elégedetlennek lennie az 1–1-es döntetlennel. A PSG ugyanazt folytatta, amit két héttel ezelőtt abbahagyott, vagyis három középső védővel és két szárnyvédővel próbálta kontroll alatt tartani a játékot és megfojtani a Napolit. Ez az első félidőben működött is, a másodikra viszonttámadóbb felfogásban jöttek ki az olaszok, és a sok futással teljesen beszorították a PSG-t a saját kapuja elé.„Megszenvedtünk a második félidőben, de az ellenfél eredménykényszerben volt, nagyobb kockázatot vállalt, úgyhogy ez teljesen normális. Talán bátrabban is játszhattunk volna, de összességében elégedett vagyok a csapat teljesítményével. A jövőben viszont meg kell nyernünk az ilyen fontos mérkőzéseket" – mondta Thomas Tuchel a találkozó után.

„Ennél már nem is lehetne kiegyensúlyozotabb a csoport – értékelt Carlo Ancelotti. – Ha csak egy kicsivel is, de megelőzzük Európa legjobb csapatait. Ma az volt a tervünk, hogy megakadályozzuk, hogy eljusson a labda Neymarhoz és Di Maríához, azt hiszem ezt sikerült jól megoldani. A középső védőik sokat passzolgattak, és ez jó. Alakulhatott volna rosszabbul is a mérkőzés, de a szenvedélyes közönségünk segített, hogy átlépjünk a korlátainkon. Nagyszerű érzés ilyen szurkolók előtt futballozni."

Négy forduló ment le, a PSG nincs reménytelen helyzetben, de nem is könnyű a szituációja. Számolgatni most még nincs értelme, de ha a következő fordulóban a Napoli legyőzi a Crvena zvezdát (ami sanszos), a Liverpool pedig a PSG-t, akkor Neymarék elbúcsúznak a BL-től. Ha a PSG nyer, és az utolsó fordulóban a Liverpool megveri hazai pályán a Napolit (és a PSG is a Crvenát), akkor mindkét óriásklub továbbjuthat – látva a Napolit, erre kevés az esély.

Tíz ujj is kevés

A Liverpool már kedden nagy lépést tehetett volna a továbbjutás felé a halálcsoportból, de meglepetésre 2–0-s vereséget szenvedett a Crvena zvezda vendégeként. A két csapat legutóbb (nem számítva a két héttel ezelőtti csoportmeccset) az 1973/74-es szezonban találkozott egymással a Bajnokcsapatok Európa Kupájában.A belgrádi szurkolók nem voltak túl optimisták, mert a párharc előtt a Crvena kulcsjátékosai messze voltak a csúcsformájuktól.A legendás Bill Shankly vezette angolok voltak a mérkőzés toronymagas esélyesei, de Slobodan Jankovic és Vladislav Bogicevic góljaival a Crvena 2–1-re győzött. Sőt. A visszavágót is megnyerte 2–1-re, így 4–2-es összesítéssel továbbjutott, és egyetlen csapatként a 20. században győzni tudott az Anfielden Roadon BEK-mérkőzésen.

Hasonlóan nagy győzelem volt a keddi is, a Liverpoolnak ráadásul ez volt sorozatban a harmadik elveszített idegenbeli BL-meccse, ami az elmúlt 39 év legrosszabb sorozata.

Hogy mennyi hibát számoltam össze? Nem tudom, csak tíz ujjam van – nyilatkozta Jürgen Klopp a meccs után, aki elismerte, hogy ő is és a játékosok is csalódottak az eredmény miatt, de ez csak arra ösztönzi őket, hogy a továbbiakban még keményebben dolgozzanak. – Ők agresszívek voltak, mi viszont könnyűvé tettük a meccset a számukra, és ez a fő probléma. Megérdemelték a győzelmet, óriási szenvedélyt mutattak. Nem azt mondom, hogy két vereség után máris gondban vagyunk, de ez nem fordulhat elő még egyszer. Pláne, hogy a következő meccsünk Párizsban lesz."

Az Atlético revansot vett

Az Atlético Madrid védői nélkül kellett, hogy kiálljon a brutális támadójátékáról ismert Dortmund ellen. A hazaiak dolgát megnehezítette, hogy az első félidőben Giménez is kidőlt, így a tartalékcsapathoz tartozó Monterót kellett beküldeni helyette. Az Atléticót ez nem zavarta meg,a szezon egyik legjobb meccsét játszva végül 2–0-ra nyert Saúl és Griezmann góljával,így négy forduló után mindkét csapat kilenc-kilenc ponttal áll. Griezmann a gólja után megcsókolta az Atlético-címert, amit így magyarázott: „Az ilyen éjszakák miatt gondolom azt, hogy folytatnom kell az Atléticóban. Élvezni akarom a futballt. A németországi vereség után (a Dortmund 4–0-ra nyert két hete – a szerk.) nagyon akartuk ezt a győzelmet. Tanultunk a hibáinkból, és úgy gondolom, hogy ma este jó képet mutattunk magunkról. Fontos játékosok hiányoztak, de jól reagáltunk, ahogy mindig."

Vergődik a Monaco

A két éve BL-elődöntős Monaco négyet kapott a Brugge-től, és már biztos, hogy nem jut tovább a csoportból. Ez azonban most a legkisebb gondjuk a monacóiaknak, csak az elmúlt hetek eseményeit figyelembe véve ezek azok a problémák, amikkel Thierry Henry csapatának meg kell küzdenie:

4–0-s vereség hazai pályán a belga Brugge-től

kiesés a Bajnokok Ligájából, és az Európa Liga is elúszni látszik

15 meccse nem nyert a csapat

mindössze a 19. helyen állnak a francia bajnokságban

11 játékos sérült

Korrupció miatt letartóztatták a klubtulajdonost

Vasárnap a 12 forduló után is százszázalékos PSG-vel játszanak bajnokit

Szerdán újabb nyolc meccsel folytatódik a Bajnokok Ligája csoportköre.

Eredmények, Bajnokok Ligája, 4. forduló, kedd

Crvena zvezda–Liverpool 2–0

Monaco–Club Brugge 0–4

Atlético Madrid–Dortmund 2–0

Porto-Lokomotív Moszkva 4–1

Inter–Barcelona 1–1

Napoli–PSG 1–1

Schalke–Galatasaray 2–0

Tottenham–PSV 2–1