Hatalmasat égett a Liverpool és a Monaco a BL-ben

A Bajnokok Ligája csoportkörének 4. játéknapján a C-csoportban az előző kiírásban döntős Liverpool kedden este a Crvna Zvezda otthonába látogatott. Jürgen Klopp együttese két héttel ezelőtt 4-0-ra kiütötte szerb riválisát, így ezúttal is toronymagas esélyesként utazott Belgrádba, ahol azonban hatalmas meglepetésre arcpirító vereségbe szaladt bele. Akárcsak az A-csoportban a Monaco, amely hazai pályán kapott ki simán a belga Club Brugge együttesétől.

Hiába állt fel szinte legerősebb összeállításában a Pool – a sztárok közül egyedül Firmino került a padra, így Sturridge kezdett Szalah és Mané között – már a mérkőzés elején is a hazaiak akarata érvényesült, többet birtokolták a labdát és veszélyesebbek is voltak. Bár az első ziccer a Liverpool előtt adódott – Sturridge öt méterről sem volt képes eltalálni a kaput –, a Zvezda szerzett vezetést, egy szöglet után Milan Pavkov fejelt Alisson hálójába. A találat érezhetően megfogta a vendégeket, pár perccel később pedig még nagyobb lett a baj: Pavkov duplázott, így hatalmas meglepetésre 2-0-s szerb előnnyel vonulhattak pihenőre a csapatok.

Szünetben kettős cserére szánta el magát Jürgen Klopp, Firmino és Joe Gomez érkezett a pályára Sturridge és Alexander-Arnold helyett. Bár veszélyesebbé vált a vendégek játéka, a hazaiak remekül tartották magukat, így a szépítés sem akart összejönni. Szalah a 71. percben közel járt hozzá, ám lövése a kapufát érintve hagyta el a játékteret. Hiányzott azonban az átütőerő és a kreativitás a liverpooli támadásokból, a Zvezda így könnyedén megtartotta előnyét és hatalmas meglepetésre legyőzte a csoport éllovasát.

Az A-csoportban az AS Monaco hazai pályán szenvedett 4-0-ás vereséget a Club Brugge-től. A belga csapat már a 12. percben megszerezte a vezetést, Hans Vanaken közvetlen közelről értékesített egy ziccert. Öt perccel később ismét Vanaken volt eredményes, amikor higgadtan lőtte be az Antonio Barreca kezezése miatt megítélt büntetőt. A 24. percben a brazil Wesley gyakorlatilag el is döntötte a mérkőzést, egy kontratámadás végén 18 méterről a kapu baloldalába bombázott. A végeredményt Ruud Vormer állította be a 85. percben.

A hercegségi francia csapat legutóbb augusztus 11-én tudott tétmérkőzést nyerni, azóta tíz vereség és öt döntetlen a mérlege. A gyenge eredmények miatt október közepén menesztették a portugál Leonardo Jardimot, de a helyére kinevezett korábbi világ- és Európa-bajnok Thierry Henry sem tudott csodát tenni.