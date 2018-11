Kínába igazolhat az olasz bajnokság egyik legjobbja

A Football Italia értesülései szerint a belgákkal vb-bronzérmet nyerő Dries Mertens azon gondolkodik, hogy nem hosszabbít szerződést a Napolival, és Kínába szerződik.

A 31 éves támadó talán élete legjobb formájában játszik, pénteken az Empoli ellen mesterhármast szerzett, és egy gólpasszt is kiosztott, hét találattal holtversenyben a harmadik helyen áll a Serie A góllövőlistáján.

Szerződése 2020-ig szól az olasz klubnál, de 28 millió euróért bármelyik kínai klub megvásárolhatja. Ő azonban úgy tervezi, kitölti az idejét Nápolyban, utána viszont valószínűleg Ázsia felé veszi az irányt.

"Korábban is hívtak Kínából, de akkor nemet mondtam. Rengeteget dolgoztam azért, hogy bekerüljek a kezdőbe, és ezt szeretném most kiélvezni. 2020 után viszont miért ne mennék? Axel Witsellel és Yannick Carrascóval is beszéltem az ottani viszonyokról, akik abszolút elismerően nyilatkoztak a kínai bajnokságról. Még Yannick is, aki kezdetben nem igazán találta a helyét, de amióta igen, nagyon élvezi a játékot."

Ha Mertens is Kínába igazol, érdekes trend alakulhat ki a belga játékosok Kínába vándorlásával.