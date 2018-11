BL-este: Bunkó Mourinho, hasizmos Ronaldo, meg egy vak magyar bíró

Sokáig úgy nézett ki, hogy unalmas 0–0-lal ér véget a Juventus–Manchester United Bajnokok Ligája-rangadó, de aztán Cristiano Ronaldo csodagólt szerzett, a United az utolsó percekben fordított, majd a lefújás után José Mourinho örökre megutáltatta magát Torinóval. A Manchester City kiütéses győzelméhez Kassai Viktor is hozzátette a magáét, miután befújta a világ legröhejesebb tizenegyesét. A Real Madrid ötöt gurított Plzenben, és kezd kikászálódni a gödörből, a kérdés már csak az, hogy az ideiglenesen kinevezett Santiago Solari marad-e a pozíciójában. A játékosok mellette kampányolnak.

Mivel alapvetően a Juventusnak és a Unitednek is jó volt a gólnélküli iksz, a szerdai játéknap legjobban várt mérkőzése szinte eseménytelenül zajlott. A 65. percben aztán a középső védő Leonardo Bonucci váratlanul előre lőtte a labdát, amit Ronaldo gondolkodás nélkül bombázott a kapuba – ugyanabba, amelyikbe tavasszal ollózott, még Real-játékosként. A portugálnak ez volt az első BL-gólja a Juventusban, és az első április 11. óta.

Két pózer

A Juventus ezután kihagyott két-három óriási lehetőséget, majd a mérkőzés végén az addig teljesen veszélytelenül játszó United Juan Mata szabadrúgás- és Alex Sandro öngóljával három perc alatt fordított. „A pályán nem is tudatosult bennem, hogy mekkora gólt lőttem, csak az öltözőben, miután visszanéztem – értékelt mosolyogva Ronaldo. Örülök a gólnak, de csalódott vagyok az eredmény miatt, mert könnyedén kellett volna nyernünk a meccset, akár három-négy góllal is. A Manchester United nem mutatott semmit. Két helyzetük volt, mindkettő pontrúgásból. Tanulni fogunk az elkövetett hibákból, de még mindig a csoport élén vagyunk, úgyhogy nincs nagy gond."

Amikor lefújták a mérkőzést, Mourinho berohant a pályára, a kezét a füléhez tette, és gúnyos grimasszal hergelte a torinói szurkolókat. Mourinhónak van előélete Olaszországban, 2008 és 2010 között az Inter edzője volt, amellyel a 2009/2010-es szezonban triplázott, azaz bajnokságot, olasz kupát és Bajnokok Ligáját nyert. „Ebben a csodálatos olasz városban 90 percen át inzultáltak engem. Én nem inzultátltam őket, csak hallani akartam a hangjukat.Úgy jöttem ide mint egy profi, aki a munkáját végzi, de az emberek inzultálni kezdték a családomat, ez váltotta ki a reakciómat.

Tisztelem a Juventust, tisztelem a játékosaikat, az edzőjüket. Tisztelek mindent. Ez egy fantasztikus siker a számunkra, nemcsak azért, mert visszaszereztük a hazai pályán elveszített pontokat, hanem mert jól is játszottunk. Ha nem nyertünk volna, akkor is így gondolnám" – nyilatkozta Mourinho.

Ha Mourinho provokál, az rendben van Az októberi Chelsea–Manchester United (2–2) bajnoki után Mourinho arra panaszkodott, hogy Maurizio Sarri vezetőedző asszisztense, Marco Ianni tiszteletneül viselkedett, amikor a Chelsea 96. percben lőtt egyenlítő gólját a manchesteri kispad előtt ünnepelte. Mourinho tehát kikéri magának, ha az ellenfél őt provokálja, de ha ő provokálja az ellenfelet, az rendben van. A portugál egyébként a mostaninál is gátlástalanabbul viselkedett, amikor 2010-ben az Inter 3–2-es összesítéssel kiejtette a Barcelonát a BL elődöntőjében a Camp Nou-stadionban. Akkor örömében Az októberi Chelsea–Manchester United (2–2) bajnoki után Mourinho arra panaszkodott, hogy Maurizio Sarri vezetőedző asszisztense, Marco Ianni tiszteletneül viselkedett, amikor a Chelsea 96. percben lőtt egyenlítő gólját a manchesteri kispad előtt ünnepelte. Mourinho tehát kikéri magának, ha az ellenfél őt provokálja, de ha ő provokálja az ellenfelet, az rendben van. A portugál egyébként a mostaninál is gátlástalanabbul viselkedett, amikor 2010-ben az Inter 3–2-es összesítéssel kiejtette a Barcelonát a BL elődöntőjében a Camp Nou-stadionban. Akkor örömében végigszaladt a pályán, közben a kezét a magasba emelte és a közönségnek mutogatott (a reakciót valószínűleg az váltotta ki, hogy két évvel korábban a katalán csapat nem őt, hanem Pep Guardiolát nevezte ki edzőnek).

Kínos Kassai-baki

A Manchester City sokadszorra is legyőzte a Sahtar Donyecket a BL-ben, ezúttal fölényesen, 6–0-ra, de ehhez kellett Kassai Viktor bődületes hibája is. A City 1–0-ra vezetett David Silva góljával, amikor a 23. percben Raheem Sterling betört a tizenhatoson belülre, a kapuhoz egészen közel vezette a labdát, már épp lőtt volna, de ekkorbelerúgott a földbe és orra esett.Kassai valószínűleg takarásban volt, de ez sem menti fel az alól, hogy ezt az esetet befújta tizenegyesnek. Andrij Pjatov kapus kínjában elröhögte magát, az elvileg szabálytalankodó védő – aki egyébként meg is torpant, és semmiféle hajlandóságot nem mutatott Sterling szerelésére – pedig köpni nyelni nem tudott, nemhogy reklamálni, annyira nem értette, hogy mi történik.

A magyar játékvezetőnek nem ez volt az első kínos bakija a BL-ben, 2017 tavaszán a Real Madrid–Bayern München elődöntő visszavágót fújta el nagyon csúnyán. A mérkőzés után a City vezetőedzőjét, Pep Guardiolát is megkérdzeték az esetről, aki szerintSterlingnek szólnia kellett volna a bírónak, hogy nem szabálytalankodtak ellene.„Szólnia kellett volna, igen. De tavaly a Liverpoolnak és James Milnernek is szólnia kellett volna hasonló helyzetben" – utalt Guardiola az áprilisi City–Liverpool BL-negyeddöntő visszavágóra, amikor 1–0-s előnynél Mateu Lahoz játékvezető nem adott meg egy szabályos gólt a Citynek.

Nem éreztem kontaktot, a saját hibámból estem el. Belerúgtam a földbe és elestem. Elnézést kérek a bírótól és a Sahtartól – ismerte el Sterling is.

Összeveszett a City és a Sahtar

A mérkőzések közben a klubok hivatalos Twitter-oldala szöveges jelentést ad a történésekről. A City Twitter-oldalának szerkesztői úgy számoltak be a kínos esetről, hogy Mykola Matviyenko buktatása miatt kapott tizenegyest a City. A Sahtar Donyeck angol nyelvű Twitter-odalának kezelői éberek voltak, és látták, hogy mekkora igazságtalanságot kürtöl világgá a rivális, ezért visszaszóltak a cityseknek. „Matviyenko buktatása miatt? Jó poén, cimbora".

Tripped by Matvyenko? Good joke, friends. — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) November 7, 2018

Újra mosolyog a Real

A Julen Lopetegui menesztése után ideiglenesen kinevezett Santiago Solari a harmadik mérkőzését is megnyerte, ráadásul a 116 éves klub történetében ő a második edző, aki kapott gól nélkül tette mindezt.A Real nyolc nap alatt összesen 11 gólt lőtt,vagyis pontosan ugyanannyit, mint Lopetegui utolsó tíz találkozóján augusztus 15. és október 28. között. A Marca sportnapilap szerint Solari megérdemelné a hosszú távú szerződést, de a spanyol tréner egyelőre nem akar ezzel foglalkozni.

„A játékosok érték el ezt a sikert, nem én. Ők voltak azok, akik kifutottak a pályára és profi mentalitást mutattak. Az első perctől az utolsóig komolyan vették a mérkőzést, de ez a feltétele annak, hogy győzelmet arass a Bajnokok Ligájában. Ebben a klubban nagy játékosok játszanak, akik bármire képesek. Ezt megmutatták már a múltban is. Nincsenek korlátaik. A jövőm? Lehet, hogy klisé, de igaz: jelenleg csak a következő mérkőzésre gondolok, arra, hogy a lehető legjobban felkészüljünk az ellenfélből. Továbbra is alázatosnak kell lennünk, és keményen kell dolgoznunk. Hogy krízisben lennénk. Te nem tudod, hogy hogy megy ez Madridban, igaz? Itt mindig krízisben vagyunk, akkor is, ha Bajnokok Ligáját nyerünk" – nyújtott betekintést Solari abba, hogy milyen lehet a világ legnagyobb klubjánál dolgozni.

Tudta? A századik európai kupamérkőzésén az 55. és 56. gólját szerző Robert Lewandowski még soha nem hibázott tizenegyest a Bajnokok Ligájában. A századik európai kupamérkőzésén az 55. és 56. gólját szerző Robert Lewandowski még soha nem hibázott tizenegyest a Bajnokok Ligájában.

„Az emberek arról beszélnek, hogy ki jön és ki nem, de mi százszázalékig kitartunk Solari mellett. Ha jól mennek a dolgok, miért ne kaphatna egy esélyt?" – nyilatkozta a második gólt szerző Casemiro. Lopeteguit október 29-én menesztették, a spanyol szövetség szabályai szerint az ideiglenes edző két hétig végezheti a munkáját, utána a csapatoknak ki kell jelölniük egy végleges edzőt, vagyaz ideiglenessel kell szerződést kötniük.

Benzema megmondta, ki a jó csatár

Solari mellett kiállt a Plzen ellen a 200. és 201. madridi gólját szerző Karim Benzema is, akit a Real góltalansági szériája közepette rengeteg kritika ért. A francia csatár most elmondta a szurkolóknak, hogy mi az ő dolga a Realban. Néha az emberek nem értik, hogy mit csinálok a pályán. Akkor még egyszer: én azért vagyok ott, hogy segítsem a csapattársaimat. Azokért az emberekért játszom, akik szeretik a futballt. A csatár munkája többről szól a góllövésnél – legalábbis nálam. Nálam, az a csatár, aki csak gólokat lő, nem jó csatár" – mondta Benzema, aki klasszikus csatár létére évekig hűséges szolgálója volt Ronaldónak.

Ramos ramoskodott

Még 0–0-s állásnál az alattomos szabálytalanságok királya, Sergio Ramos arcon könyökölte Milan Havelt, akinek ömlött a vér az orrából.

Ramos még csak sárgát sem kapott az esetért, pedig Iturralde González volt spanyol játékvezető az AS-nek elmondta: a Real csapatkapitánya tudatosan ment oda könyökkel (nem vállal, könyökkel!), és csapta arcon Havelt, akinek az orra is eltörhetett volna. „Egyértelmű kiállítás."

A BL negyedik fordulójának szerdai játéknapján 29 gól esett, ami 3,62-es átlag.

Bajnokok Ligája, 4. forduló, szerda

CSZKA Moszkva–Roma 1–2

Valencia–Young Boys 3–1

Bayern München–AEK Athén 2–0

Benfica–Ajax 1–1

Juventus–Manchester United 1–2

Lyon–Hoffenheim 2–2

Manchester City–Sahtar Donyeck 6–0

Plzen–Real Madrid 0–5