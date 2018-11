Nikolic: Ha döntetlenre játszunk, akkor biztosan kikap a Vidi

A Vidi csütörtök este hazai pályán fogadja a PAOK Szaloniki csapatát, melyet két héttel ezelőtt Görögországban 2-0-ra legyőzött az Európa-liga L csoportjában. Marko Nikolic a kinti meccs ellentettjére készül, míg Kovács István végre hazai pályán is bizonyítana.

A Chelsea mögött a Vidi, a PAOK és a BATE Boriszov is három ponttal rendelkezik, így a csütörtöki meccs döntő jelentőségű lehet a továbbjutást illetően. A görögök elleni meccs azért is fontos, mert a két csapat esetében az egymás elleni eredmény is dönthet a továbbjutásról. A görögországi siker tükrében akár egy döntetlen is aranyat érhet a magyar bajnoknak.

Marko Nikolic a Vidi vezetőedzője azzal kezdte a sajtótájékoztatót, hogy elmondta, nem lát összefüggést a görögországi és a csütörtöki mérkőzés között. A csapat már hozzá van szokva az ilyen meccsekhez, újra hangsúlyozta, nem azért szerepelnek az Európa-ligában, hogy meglegyen a létszám, a céljuk az, hogy versenyben legyen a csapat, ami a továbbjutást illeti.„A budapesti meccs a két héttel ezelőtti ellentettje lesz, a PAOK most nem számolgathat, a lehető legjobb csapattal kell kiállniuk, pontot kell szerezniük, ha tovább akarnak jutni. Boldog vagyok, hogy tele lesz a stadion, elsősorban a játékosok miatt, hiszen megérdemlik, sokat dolgoztak ezért. Csak remélni tudom, hogy a bajnoki meccseken is egyre többen megragadnak majd" – mondta Nikolic.

A PAOK-kal kapcsolatban újra elmondta, hogy olyan játékosok alkotják a görög keretet, akik közül sokan képesek eldöntetni egy-egy mérkőzés sorsát, de a Vidiben is igazi harcosok vannak, akik már sokszor bizonyítottak.

„Nagyon okosan kell játszanunk, kihasználva a közönség bíztatását, de nem szabad, hogy elragadjon minket a hév. Nem számítok újabb kétgólos sikerre, de keményen készülünk. A döntetlen jó eredmény matematikailag, de ha ezzel a céllal futunk ki, akkor ki fogunk kapni. Nyerni akarunk, és akkor lehet, hogy összejön a pontszerzés. Sok barátot fogadhatok a görög csapattal, de remélem, nem lesznek boldogok a meccs után" – mondta Marko Nikolic.

Kovács István István a Vidi válogatott játékosa hozzátette, ideje itthon is bizonyítania a csapatnak, hiszen idegenben rendre jobban megy a Vidinek, aminek szerinte a rutintalanság lehet a fő oka.

„Idegenben szerényen, alázatosan áll fel a csapat, ezért is mehet ilyen jól, a hazai pálya a lendület mellett egy kis terhet is rak a csapatra, de van még két meccsünk, hogy bizonyítsunk a Groupama Arénában is. Hazai pályán is meg kell tudni mutatnia a csapatnak, ami eddig idegenben sikerült. Minden focistának az a célja, hogy ilyen meccseken szerepelhessen, és csak magunknak köszönhetjük, hogy ide eljutottunk" – mondta Kovács.

„Szeretnék megragadni a továbbjutás lehetőségét, amit a Bajnokok Ligájában, a playoffban nem sikerült. Jó kiindulási pont a görög meccs, megpróbálunk hasonlóan jól játszani. Örülök a telt háznak, de a hév nem viheti el a csapatot, mint mondjuk a BATE ellen, hiszen ezen a szinten már apróságok döntenek. Forró szív és hideg fej kell a csapattól" – tette hozzá.

Kovács István elmondta, a döntetlen is jó eredmény lehet a csapatnak, de ezt az eredményt nem írná alá előre.„Nyár óta ez lesz a harmincadik meccsem, a sok utazáshoz én nem tudok hozzászokni, pláne, hogy a hazai meccseket sem tudjuk egyelőre Fehérváron rendezni. Minden tiszteletem a topcsapatok topjátékosainak. Az ilyen kihívásokhoz nem csak fizikálisan, de mentálisan is fel kell nőni, ebben a rutin nagyon sokat segít. Jönnek a meccsek folyamatosan, a klub pedig így tud fejlődni hosszú távon. Örülök, hogy a sok utazással kell megküzdenie a csapatnak, ennél nagyobb problémánk ne legyen soha" – mondta a középpályás.

A főpróba a piros-kékeknek sikerült jobban, mivel szombaton könnyedén győztek Pakson, míg a PAOK először vesztett pontokat a görög élvonalban, ugyanis 1-1-es döntetlent játszott az Atromitosz vendégeként, amely éppen a magyar válogatott Ugrai Roland góljával egyenlített.

Kovács elmondta, Ugrai nagyon jó barátja, de direkt nem kért tőle segítséget, mert a szakmai stáb remekül felkészíti mindig a csapatot, ezt a munkát meghagyná nekik.

A MOL Vidi FC-PAOK Szaloniki meccset a Groupama Arénában rendezik, várhatóan telt ház előtt csütörtök este 18.55-kor..

A csoport másik találkozóján a Chelsea a BATE Boriszov vendége lesz.