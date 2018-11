Ilyen is volt egykor: négy magyar labdarúgó a világválogatottban

Kedden volt 50 éve, hogy négy magyar labdarúgó is pályára lépett a Világválogatottban, ráadásul nem is akármilyen ellenfél, az egyedüliként eddig minden alkalommal világbajnoki résztvevő Brazília ellen. A mérkőzés apropója az volt, hogy a brazilok 10 éves évfordulóját ünnepelték a svédországi világbajnokság megnyerésének. Az 1968. november 6-án, a Rio De Janeiro-i Maracanã-stadionban, 93 ezer néző előtt lejátszott mérkőzésen Albert Flórián, Novák Dezső és Szűcs Lajos, valamint Farkas János erősítette a válogatottat magyar részről. Előbbi három játékos a Ferencváros, míg Farkas a Vasas csapatát erősítette akkoriban, és később Szűcs kivételével ott is fejezték be pályafutásukat. Sajnos a szóban forgó négy labdarúgó közül csak Szűcs Lajos él már, de betegség miatt ő sem lehetett jelen az eseményen. A rendezvényen megemlékeztek a labdarúgók 1968-as olimpiai győzelméről is.

Szokás szerint Takács Tibor, a Nagy Béla Fradi Hagyományőrző Egyesület elnöke köszöntötte a nagyjából negyven főt számláló emlékezőket. Takács elmondta, hogy a fél évszázados évforuló mellett egy másik győzelmet is mindenképpen meg kell említeni, nevezetesen azt, hogy 1968 októberében rendezték a mexikói olimpiát, amelyen a magyar labdarúgó-válogatott aranyérmet szerzett. Az aranyérmes csapat tagja volt egyébként Novák Dezső és Szűcs Lajos is.

Takács hangsúlyozta, hogy a Brazília-Világválogatott találkozón természetesen brazil játékos nem szerepelt a "vendégeknél", így a 2-1-es brazil győzelem mindenképpen jó eredménynek számít. A találkozó egyenlítő gólját Albert Flórián szerezte, a hazaiak a 90. perben tudták csak megnyerni a mérkőzést. Albert egyébként aktuális aranylabdásként érkezett a dél-amerikai városba, és azt is meg kell említeni, hogy az egykori Fradi ikon 1973-ban is meghívót kapott a Világválogatottba.

Takács Tibor külön köszöntötte Fenyvesi Máté 76-szoros válogatott labdarúgót, valamint Lomnici Zoltánt is, az Emberi Méltóság Tanácsának elnökét, majd rövid filmnézés következett: a Brazília-Világválogatott találkozóból láthattunk egy részletet, illetve az 1968-as olimpiai döntőből vetítettek egy összefoglalót, mely itt látható:

A felvétel megnézése különös pikantériával szolgált, ugyanis a magyar csapat egyik gólszerzője, Juhász István ott ült a nézők között. A szívet melengető felvételek megnézése után mikrofonhoz is szólították az abban az időben fantasztikus támadóközéppályásnak számító Juhászt, aki élcelődve azzal kezdte, hogy nem akartam elhinni, hogy milyen jóképű voltam akkor és milyen magasra tudtam ugrani.

Elmesélte, hogy a döntő előtt a bolgárok megkeresték a magyar vezetőket, hogy miután a bolgároknak még nincs olimpiai aranyérme labdarúgásban (azóta sincsen - a szerk.), legyen döntetlen a mérkőzés és így mindkét csapat aranyérmes lehet. A vezetők a játékosokra bízták a dolgot, akik úgy döntöttek, hogy nyerjen a jobb csapat. Juhász elmondta, hogy bár a bolgárok 1-0-ra vezettek, a magyar csapat a szünet előtt fordítani tudott, amit a bolgárok nem tudtak elviselni, így durvulni kezdtek. Ennek következtében két percen belül három bolgár játékost is kiállított a játékvezető. A meccs végén magát Juhászt is kiállította a játékvezető, amiért Hoffer József akkori MTI-s sportrovatvezető összeszólalkozott Juhásszal. Hoffer később szövetésgi kapitány lett, Juhász Istvánt pedig egyszer sem hívta be a válogatottba.

A megemlékező rendezvények rendszeres résztvevője Lomnici Zoltán is, aki beszédében kiemelte, hogy Fenyvesi Máté és prof. dr. Pénzes István, egyetemi tanár nemrég kapta meg az Emberi Méltóság Díjat, utóbbi a magyar sportolók egészségi állapotának megőrzéséért tett rendkívül sok munkája elismeréseként. Lomnici Zoltán elmondta, hogy aranybányaként tekint a magyar sportmúltra, és szerinte a hatvanas évek magyar labdarúgói a mai fociban is megállnák a helyüket.

Lomnici beszédébe beleszőtte Papp László háromszoros olimpiai bajnok ökölvívónkat is, akinek októberben volt halálának 15. évfordulója, és ezzel kapcsolatban szerdán 14:30-kor tartanak megemlékezést a Farkasréti temetőben. Lomnici azt kérte, hogy aki nem tud eljönni, az is emlékezzen az egykori bokszolóra.

A rendezvény jellegét, illetve az Egyesület nemes hozzáállását jelzi, hogy nem csak és kizárólag futballról, illetve futballistákról emlékeznek meg, hanem más sportágak nagyszerű sportolóiról is, akik kiemelkedő eredményt értek el a magyar és a nemzetközi sport világában. Ezért az elnök köszöntötte a nemrég 80. életévébe lépett Varga János egykori birkózót is, akit a közelmúltban javasoltak a Nemzet Sportolói közé. Varga szintén a '68-as olimpián lett olimpiai bajnok, emellett kétszeres világ- és Európa-bajnok, illetve tizenötszörös magyar bajnok is. Varga, a "birkózás Ramszesze" beszédében elmondta, hogy nagyon jó viszonyban volt a fradistákkal, majdnem fradista is lett, de végül maradt a Honvédnál. Hangsúlyozta, hogy milyen hátborzongató érzés, amikor megszólal a győzelem utáni magyar Himnusz.

A rendezvény egyéni születésnapok köszöntésével zárult, majd jött az elmaradhatatlan tangóharmonika, amelynek során Fenyvesi Mátét felkérték, hogy a legutóbbi, ragyogóan előadott éneklése után kezdje el az "Ott, ahol zúg az a négy folyó" c. magyar nótát.

Összességében ismét egy rendkívül megható megemlékezésen vagyunk túl, amit csak erősített egy olyan jelenet, amikor Novák Dezsőné és Fenyvesi Máté ölelkeztek össze csorgó könnycseppekkel.

Sajnos mintha egyre kevesebben gondolnák fontosnak az egykori sportsikereinkre való méltó megemlékezéseket, a Takács Tibor vezette Nagy Béla Fradi Hagyományörző Egyesület azonban kiemelt céljának tartja, hogy minél több összejövetellel visszaidézzék az emlékeket, visszatekintsenek évizedekkel ezelőtti sikerekre, már csak azért is, mert magyar sport nélkül kevesebb lenne a magyar sporttörténelem, de kevesebb lenne a nemzetközi sportvilág is.