A görögök fogadkoznak, nem becsülik le újra a Vidit

A Vidi csütörtök este hazai pályán fogadja a PAOK Szaloniki csapatát, melyet két héttel ezelőtt Görögországban 2-0-ra legyőzött az Európa-liga L csoportjában. A görögök állítják, sokat tanultak a Szalonikiben rendezett meccsből, és nem fogják elkövetni ugyanazokat a hibákat.

Szerda délután a PAOK Szaloniki csapata megérkezett Budapestre, a Vidi elleni Európa-liga mérkőzésre. A csütörtök esti összecsapás előtt előbb a Vidi tartott sajtótájékoztatót délben, majd kora este a görögök is megtartották szokásos sajtótájékoztatójukat, majd a Groupama Arénában edzett a csapat.

A sajtó képviselői a csapat játékosától, a spanyol Jose Angel Crespótól kérdezhettek elsőként. A Vidi ellen 100. meccsére készülő PAOK-hátvéd elmondta, sokat tanultak a Vidi elleni első meccsből, legfőképpen azt, hogy senkit nem szabad lebecsülni. Próbálják kijavítani a hibáikat, és mindent megtesznek majd a sikerért.

„Örülök, hogy 100. alkalommal szerepelhetek a PAOK mezében, de inkább a jövővel szeretnék foglalkozni. Győzelemre készülünk, és személy szerint bízom benne, hogy még sok meccsem lesz a csapatomban. Két hete megtanulhattuk, hogy az Európa-ligában nincsen könnyű meccs, minden meccs nagyon nehéz" – mondta Crespo.

A görög újságírók szerint a PAOK az utolsó három meccséből kétszer is lenézte az ellenfelét, a Vidit és az Atromitoszt is, amely ellen hiába vezetett 1-0-ra hétvégén, nem tudta lezárni a mérkőzést, Ugrai Roland gólja után 1-1 lett a végeredmény.

A csapat edzője, Razvan Lucescu elmondta, nagyon fontos meccs a holnapi, de nem szeretne számolgatni, jól felkészülnek, és mindenképpen győzni szeretnének.

„A sorozatterhelés nem egyszerű a csapatnak, de eddig a szezonban minden összejött, kivéve a Vidi elleni első meccset. A BATE nagyon könnyen nyert Budapesten, mi pedig nagyon könnyen Fehéroroszországban, könnyen vettük a görög bajnokikat is, talán azt hittük, a Vidi ellen is könnyű dolgunk lesz. A Chelsea elleni meccs után fordult a kocka, hiszen a Vidi ráérzett, mi is lehet a játéka. A Vidi nagyon nehéz helyzetben érkezett Görögországba, de most kedvezőbb szituációban várja a csütörtöki meccset, de elmondhatom, jól felkészültünk az ellenfélből" – mondta Lucescu.

A görögök nyolc hónapja nem veszítettek meccset idegenben, így érthetően megvan a kellő önbizalma a csapatnak. Hazai pályán is csak a Benficától kaptak ki a Bajnokok Ligája playoffjában, valamint az El-ben a Chelsea és a Vidi tudott nyerni a Toumba Stadionban.

A Mol Vidi FC-PAOK Szaloniki mérkőzést az Európa-liga L csoportjában csütörtök este 18:55-kor rendezik a Groupama Arénában.