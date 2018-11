A MOL Vidi FC középpályása szerint nem adhatják fel az erényeiket a roppant fontos, PAOK elleni El-meccsen sem, de Pátkai Máté szerint nem lenne tragédia egy döntetlen sem.

Miután a MOL Vidi a Szalonikiben aratott győzelmével visszatért a továbbjutásért folyó harcba az Európa Ligában, kiemelten fontossá vált a görög csapat elleni visszavágó. A PAOK-ot szinte biztos, hogy telt ház fogadja majd Budapesten, a hangulat tehát garantált, de - Juhász Rolandhoz hasonlóan - Pátkai Máté sem gondolja úgy, hogy csak a győzelem lenne elfogadható a görögök ellen hazai pályán.

„Nagyon fontos mérkőzés lesz, és nyilván hazai pályán mindent meg fogunk tenni a győzelemért, de Rolihoz hasonlóan én is úgy gondolom, hogy egy döntetlen nem lenne rossz eredmény a PAOK ellen" - mondta a MOL-csapatnak a középpályás.

A válogatott játékos elmondta, a csapatnak van egy erős alapjátéka, amivel idén folyamatosan jó eredményeket ér el az európai porondon, és ezen nem fognak változtatni a PAOK ellen sem.

"A szervezettség a legnagyobb erényünk, és ezt most is magunkkal kell vinnünk a pályára, ha jó eredményt akarunk elérni. A játékunk egyensúlyának végig meg kell maradnia, nem fogunk nekiesni a PAOK-nak, ezt már most mondhatom. Nem is lenne sok értelme elkezdeni egészen mást játszani, mint amit eddig csináltunk. A mi játékunk az összehangolt csapatmozgásról, a magabiztos védekezésre épülő, szervezett futballról szól, és nem csak az Európa Ligában. Furcsán hangzik, de mondhatom, hogy most is azt kell csinálnunk, amit a PAOK, vagy a hétvégén a Paks ellen mutattunk. Ezek a mi erényeink, és ezek nélkül a nemzetközi porondon nem lenne esélyünk. A PAOK ellen sem fogunk ajtóstul a házba rontani, hiszen már egy ponttal is nőnek a továbbjutási esélyeink. A döntetlen soha nem lehet cél a meccs előtt, de most nem lennék csalódott az egy pont miatt" - magyarázta Pátkai.

A MOL Vidi szinte tökéletes meccset hozott le Szalonikiben. Végig szervezetten, koncentráltan védekezett a magyar bajnok, amely egészen parádés százalékban használta ki a helyzeteit, és végül megérdemelten nyert Görögországban.

Egy biztos: ez a meccs sokkal nehezebb lesz, mint az idegenbeli, mert a PAOK már ismer minket. Biztosan lesz olyan periódusa a meccsnek, amikor nagyon jönni fognak a görögök, de mi eddig sem estünk kétségbe, ha nyomás alá helyeztek minket. Ugyanazzal az elszántsággal és küzdeni akarással kell felvennünk a harcot, mint eddig, és akkor nem lesz gond. Az az előnyünk már nem lesz meg, ami az első mérkőzésen megvolt, hogy nem ismernek minket, és talán kicsit könnyedén vették az összecsapást. Viszont már mi is jobban ismerjük őket, a személyes tapasztalat nagyon sokat segít, főleg úgy, hogy egyébként is nagyon jól feltérképezte az ellenfelet a szakmai stáb. Nekik is vannak gyenge pontjaik, ezeket kell jól kihasználnunk" - tette hozzá Pátkai.

A MOL Vidinek címvédőként a bajnokság is kiemelten fontos, de az látszik, hogy a kettős terhelés alaposan igénybe veszi a csapatot. Az Európa Liga-meccsek utáni bajnoki fordulókban többször is döcögött a játék, ami miatt akadt néhány meglepő pontvesztés is.

"Természetes, hogy a szokatlanul sok meccs miatt néha már mutatkoznak a fáradtság jelei, de én azt mondom, nem foghatunk semmit az Európa Ligára. A bajnokságban a címvédés a célunk, és számunkra nem elfogadható kifogás, hogy az európai porondon is szerepelünk. Nem hiszem, hogy nagy bajban lennénk, a bajnokság harmadánál járunk, és bőven ledolgozható a hátrányunk. De most nem a bajnokság jár a fejünkben, mindig a kezünk ügyében levő feladatra koncentrálunk, és ez most a PAOK elleni mérkőzés" – zárta szavait a válogatott középpályás.

