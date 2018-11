A továbbjutás küszöbén a PAOK-ot másodszor is legyőző MOL Vidi

A MOL Vidi FC hazai pályán, azaz a fővárosi Groupama Arénában 1-0-ra legyőzte a görög PAOK Szaloniki együttesét az Európa-liga csoportkörének negyedik fordulójában, ezzel a magyar bajnok komoly lépéselőnybe került a görögökkel és a Chelsea-től hazai pályán ugyancsak 1-0-s vereséget szenvedő fehérorosz BATE Boriszovval szemben a továbbjutásért folyó harcban.

A görögök azt ígérték, nem becsülik le a magyar bajnokot, ennek megfelelően ezúttal kezdett a csapat házi gólkirálya, a szerb Aleksandar Prijovic, valamint a csapat egyik legértékesebb játékosa, a svéd válogatott Pontus Wernbloom és a brazil Leo Jaba, kimaradt viszont a csapat 10-ese, a görög válogatott Dimitriosz Pelkasz.

A Vidi pontosan ugyanazzal a csapattal kezdett, amelyik két héttel korábban 2-0-ra győzni tudott Szalonikiben, azaz Marko Nikolics elégedett volt a kint mutatott játékkal.

Íme a mai kezdőcsapatunk: Kovácsik - Fiola, Juhász, Vinícius, Stopira - Nego, Hadzic, Pátkai - Milanov, Huszti - Scsepovics #vidipic.twitter.com/6m6ze0IlHX — MOL Vidi FC (@MOLVidiFC) November 8, 2018

A Groupama Aréna vendégszektorában ritkán látni ilyet: egyetlen üres szék nem volt, illetve mindegyik üres volt, csak a szektort csordultig megtöltő, két-háromezer szaloniki drukkertől nem lehetett látni az ülő alkalmatosságokat.

A fehérvári drukkerek hangja is megjött, amikor a harmadik perc végén egy gyors Vidi-akció zárásaként Nego kanyarította be jobbról a labdát, és a veszélyesen érkező Marko Scsepovics elől kellett tisztáznia a görög védelemnek.

Viszont ahogy azt várni lehetett, a görögöknél volt többet a labda, a Vidi pedig leste az alkalmat, amikor a Milanov, Huszti, Nego trióval meglódulhat Paszhalakisz kapuja felé. A görögök is használták a széleket, különösen Limniosz volt aktív a jobb oldalon.

A 12. Görögországban szerencsét - azaz gólt - hozott, ezúttal csak nagy helyzetet:Milanov kiugratása után Scsepovics futott versenyt Léo Matosszal a bal oldalon, a tizenhatos sarkán befelé cselezett, de mire lőhetett volna, megérkezett a görög segítség, és szerelték a Vidi csatárát. A 16. perc elején a PAOK rúghatta a meccs első szögletét, de a labda Kovácsik kapuja fölött szállt ki a játéktérről. Három perccel később újra Scsepovicsra jött ki egy beadás, a csatár meg is vívta a légi párbajt Paszhalakisszal, de nem sok esélye volt túlugrani a kapust.

A félidő feléhez elérve megállapíthattuk, hogy egyik csapat taktikája sem a kapkodásra épül, leginkább a középpályán gyűrték egymást a csapatok, a két kapus pedig közben egy nem túl fordulatos meccset nézett saját felségterületéről.

A 30. percben Fiola Attilát kellett ápolni, akit Léo Jába simított arcon egy sárga lapért, két perccel később pedig Huszti Szabolcs szabadrúgásánál emelkedhetett meg a magyar szurkolók pulzusa, de a középpályás az ígéretes helyről járó szabadot elég gyatrán rúgta, az első védő kifejelte a tizenhatos vonaláról. Egy perccel később Vinícius esett el gyanús körülmények között a tizenhatoson belül az alapvonal közelében egy kisebb kézfogót követően.

A Vidi a szokott fegyelmezettségével lassította a játékot, a PAOK pedig ezúttal sem vizsgázott jelesre kreatív játékból. Néha próbálták a jobb- vagy a balszélsőjüket megfuttatni a vonal mellett, de Fiola és Stopira is a helyén volt, nem lehetett őket átjátszani. Az első 45 perc alapján egyáltalán nem látszott a PAOK-on az az óriási elszántság, amiről a szerdai sajtótájékoztatón beszéltek, sőt a félidő utolsó akciójaként Giorgi Milanov szlalomozott át a görög középpályán, a 16-oson belülről leadott lövését azonban arccal blokkolta Fernando Várela. Talán az egész játékrész legígéretesebb lehetősége volt, de maradt a 0-0.

Második félidő

Szünet után viszont valósággal egymásnak ugrottak a csapatok, még egy perc sem telt el, amikor a Vidi máris szögletet rúghatott. Sokkal gyorsabb lett a játék, a csapatok gyorsabban játszották át a középpályát. Pontosan ez történt egy labdaszerzés után is az 50. percben, amikor Pátkai indította Viníciust, aki középre tekert, az érkező Milanov pedig öt méterről berobbant, és óriási erővel a léc alá fejelt (1-0).

Csak fokozhatta a hazaiak örömét, hogy a Chelsea szinte percre pontosan a Vidivel egy időben megszerezte a vezetést a BATE otthonában – eddig tökéletesen alakult az este fehérvári szempontból. A szurkolói nóták után a színes füstgránátokra is rágyújtottak a szurkolók: a hazai szektorból piros, míg a vendégből meglehetősen gyászos látványt nyújtó fekte füst szállt fel.

A PAOK Igyekezett tovább gyorsítani a játékot, Razvan Lucesci pályára küldte az első meccsen is csereként beálló holland Biseswart, és a korábbi Chelsea-játékos, Chuba Akpomot is. Válaszul Marko Nikolics is cserélt: Huszti Szabolcs helyére a remek őszi szezont produkáló Kovács Istvánt küldte pályára.

A 75. percben Stopirát kellett ápolni, aki a saját öt és felesén elég csúnyán összefejelt Léo Matosszal, de mindketten folytatni tudták a játékot. Nikolics mester az utolsó negyedórában sem mutatta a félelem jeleit: csatár helyére csatárt cserélt, amikor Scsepovics helyett Armin Hodzsicsot küldte pályára.

A PAOK nem találta a Vidi játékának ellenszerét, sőt a fellazuló görög védelemre több veszélyes kontrát is vezethetett a Vidi, melyekhez igen jól jött Hodzsics és Kovács gyorsasága és kreativitása.

Jellemző, hogy a vendégek legveszélyesebb akciójára a 84. percig kellett várni, akkor Amr Warda adott középre az alapvonalról, de a Vidi védelme tisztázott – és Kovácsik Ádámnak még mindig nem kellett védenie. Erre csak a 90+5. percben került sor, amikor egy elvetélt ollózási kísérletet kellett Kovácsiknak magához ölelnie – igaz, az is lesről született.

A magyar bajnok így négy mérkőzés után 6 ponttal a csoport második helyén áll, és nagyon komoly lépést tett a továbbjutás felé.

Eredmény, Európa-liga, csoportkör, 4. forduló:

MOL Vidi FC–PAOK Szaloniki 1-0 (0-0)

Groupama Aréna, vezette: Ali Palabiyik (török)

gólszerző: Milanov 50.