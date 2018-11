A MOL Vidi FC az Európa-liga csoportkörében három találkozó után 3 ponttal állnak a csoportban, csakúgy, mint a fehérorosz BATE és a görög PAOK. Csütörtökön a szaloniki csapat elleni "visszavágó" következik, amelyet, ha megnyer Marko Nikolics együttese, lépéselőnybe kerülhet riválisaival szemben a csoportból való továbbjutásért. Márpedig ez, mióta jelenlegi formájában zajlik a Bajnokok Ligája és az Európa-liga, még egyetlen magyar csapatnak sem sikerült.

Annyi jó meccset játszott az idei kupaszezonban a MOL Vidi, hogy szinte már el is felejtettük a luxemburgi Dudelange elleni nehézkes indulást a BL-selejtező első körében. Sanel Ibrahimovic a visszavágó után megkapta a köszönőlapot, a Vidi játékosai pedig felszívták magukat, és a bolgár Ludogorec és a svéd Malmö búcsúztatása után már komoly csalódásként érték meg a játékosok és a szurkolók is az AEK Athén elleni búcsút (1-2, 1-1) a BL-selejtező rájátszásában.

"Közel voltunk a továbbjutáshoz. Mi is büszkék lehetünk a teljesítményünkre. Athénban egyáltalán nem játszottunk alárendelt szerepet, a második félidőben domináltunk, és jobbak voltunk, mint a görögök. Athénban megmutattuk, mekkora tartásunk van. Nem omlottunk össze, erre kifejezetten büszke vagyok. Egy kis plusz hiányzott" – fogalmazott az athéni találkozó után Kovács István.

A válogatott középpályás nem véletlenül volt büszke csapata teljesítményére, a mutatott játék és az önbizalom pedig jó jel volt az Európa-liga csoportküzdelmei előtt. Az pedig még jobb, amikor a sorsolásnál kiderült, hogy az angol sztárcsapat, Chelsea kivételével, igenis, verhető riválisokkal - a fehérorosz BATE Boriszovval és a görög PAOK Szalonikivel - kerültek egy csoportba.

Our group for the Europa League 2018/19 :



Group L:

Chelsea FC

BATE Borisov

PAOK FC

VIDI FC#CFC#KTBFFH#UELdrawpic.twitter.com/Ta716xNzKL — CFC-Blues.com (@CFCBlues_com) August 31, 2018

Nem indult jól a nagy kaland, hiszen azok után, hogy a klub elköszönt a korábbi válogatott középpályástól, Varga Józseftől, Danko Lazovics, a csapat egyik legjobb futballistája is bejelentette, hogy távozik, míg a válogatott kapus, Kovácsik Ádám agyrázkódást szenvedett a Puskás Akadémia elleni bajnokin. A BATE elleni első csoportmeccset azonban nem ezért vesztette el a Vidi a Groupama Arénánban.

"Lehet, hogy jobbak voltunk a mezőnyben, de ez mit sem ér. Talán a rutin döntött a javukra, de sokat kell fejlődnünk, hogy ilyen szinten is eredményesek lehessünk. Az első félidő után vezetnünk kellett volna, de hátránnyal fordultunk, az ellenfél nagyon profin hozta le ezt a meccset" – idézhetjük újra csak Kovács Istvánt.

És hol álljon össze a csapat játéka, hol jöjjön meg az önbizalom, és váljon szinte egy csapásra rutinos európai kupaharcossá egy csapat, ha nem a Londonban a Stamford Bridge-en, a Chelsea otthonában? Ugyan ezúttal is kikapott a Vidi, de nem játszott alárendelt szerepet, elöl pedig megvoltak a helyzetei, miközben hátul megfékezte a Chelsea félelmetes támadóit.

"Jól kell játszanunk holnap, mert láttam az ellenfelünk első mérkőzését, és a vereség ellenére veszélyesen játszottak, és megvoltak a lehetőségeik" – mondta a találkozó előtt Maurizio Sarri, ehhez képest a londoniak egygólos sikerét másnap "frusztráló"-nak titulálták az angol lapok, melyért ráadásul még "keményen meg is kellett dolgozni".

A londoni este érthető optimizmussal töltötte el a fehérvári játékosokat, és a szurkolókat is, akik a PAOK ellen már egyáltalán nem az esélytelenek nyugalmával léptek pályára Szalonikiben.

"A célunk, hogy fegyelmezetten, hiba nélkül szerepeljünk a csütörtöki meccsen, különben nem lehet esélyünk a jó eredményre" – mondta Marko Nikolics a találkozó előtt egyértelművé téve, hogy a Vidi "nem dísznek van a csoportban", és pontért, sőt pontokért fognak pályára lépni a Toumba Stadionban.

Írhatnánk, hogy "és világ, láss csodát", de a Vidi 2-0-s szaloniki győzelmében hiába keresnénk a misztikus faktort. Tökéletesen összerakott csapatjáték, az utolsó passzig megvalósított taktika, hit és önbizalom voltak az összetevői a nagyszerű győzelemnek.

A görögök szemmel láthatóan lebecsülték a Vidit, aminek meg is itták a levét. "Megérdemeltük a győzelmet, akár két-három góllal többet is szerezhettünk volna. (...) Veszélyesek voltak a játékosaim, komoly színvonalon játszottunk. Büszke vagyok a játékosaimra" – mondta Marko Nikolics a találkozó után, rávilágítva a legfontosabb dologra: a Vidi három pontot szerzett, amivel a csoportkör félidejéhez érve versenyben van a továbbjutást jelentő második helyért.

Az első hely, ezt tudtuk már a sorsolás pillanatában is, elkelt, a Chelsea háromból hármat nyerve száguld a csoportgyőzelem felé, mögötte viszont mindhárom csapat három ponttal tülekszik a második hely felé. Ezért lesz talán az egész csoportkör legfontosabb meccse a csütörtöki: amennyiben a Vidi újra legyőzi a PAOK-ot, az angolok pedig a papírformának megfelelően nyernek a BATE otthonában, akkor a magyar bajnok hatalmas lépést tehet a továbbjutás felé.

De roppant óvatosnak kell lenni, mert ezúttal egészen biztos, hogy egy egészen más PAOK fog pályára lépni Budapesten, mint két héttel ezelőtt Görögországban.

"A budapesti meccs a két héttel ezelőtti ellentettje lesz, a PAOK most nem számolgathat, a lehető legjobb csapattal kell kiállniuk, pontot kell szerezniük, ha tovább akarnak jutni – mondta Nikolics, kiemelve egy nagyon fontos részletet: A döntetlen jó eredmény matematikailag, de ha ezzel a céllal futunk ki, akkor ki fogunk kapni. Nyerni akarunk, és akkor lehet, hogy összejön a pontszerzés" – mondta még szerdán Marko Nikolics.

A görögök is egészen másként, sokkal kisebb arccal állnak neki a meccsnek, pontosan tudják ők is, hogy számukra élet-halál harc lesz a csütörtök esti mérkőzés.

"Sokat tanultunk a Vidi elleni első meccsből, legfőképpen azt, hogy senkit nem szabad lebecsülni. Két hete megtanulhattuk, hogy az Európa-ligában nincsen könnyű meccs, minden meccs nagyon nehéz" – mondta a PAOK színeiben a 100. tétmérkőzésére készülő José Ángel Crespo.

"A BATE nagyon könnyen nyert Budapesten, mi pedig nagyon könnyen Fehéroroszországban, könnyen vettük a görög bajnokikat is, talán azt hittük, a Vidi ellen is könnyű dolgunk lesz. A Chelsea elleni meccs után fordult a kocka, hiszen a Vidi ráérzett, mi is lehet a játéka. Nagyon nehéz helyzetben érkeztek Görögországba, most viszont kedvezőbb szituációban várják a csütörtöki meccset. De elmondhatom, jól felkészültünk az ellenfélből" – mondta a görögök edzője, Razvan Lucescu a szerdai sajtótájékoztatón.

Csütörtök este kiderül, melyik edző rakott össze jobb taktikát, illetve, hogy tudják azt megvalósítani a csapatok. Ha Vidi játékosai tiszta fejjel, és nem a karnyújtásnyira lévő óriási lehetőségre, hanem csak erre az egy meccsre koncentrálva futnak ki a pályára, akkor sikerülhet az, ami magyar csapatnak még soha: továbbjutni a csoportkörből.

A Mol Vidi FC–PAOK Szaloniki mérkőzést az Európa-liga L csoportjában csütörtök este 18:55-kor rendezik a Groupama Arénában. A találkozót a Sport 1 közvetíti, de a szokott módon az Origo is élő tudósítással jelentkezik.