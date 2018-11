Willi Orban után újabb játékost honosíthat a válogatott

Az RB Leipzig csapatkapitánya, Willi Orban után újabb külföldi játékos honosítását tervezi a magyar labdarúgó-válogatott, a francia származású Loic Nego ugyanis a közeljövőben magyar állampolgár lehet.

A Csakfoci.hu értesülései szerint már beadták a 27 éves játékos honosítási kérelmét, folyamatban van az ügy, így a védelemben, illetve a középpályán is bevethető játékos rövidesen leteheti az állampolgári esküt is. Marco Rossi szövetségi kapitány örülne annak, ha Nego csatlakozna a kerethez, valamint maga a játékos is szívesen lenne magyar válogatott.

Nego korábban futballozott az AS Roma és a Nantes utánpótláscsapataiban, valamint pályára lépett a francia korosztályos válogatott színeiben; az U19-es együttessel Európa-bajnokságot nyert, az U20-as gárdával pedig bronzérmes lett a világbajnokságon.

Az ügyben kerestük a MOL Vidi sportigazgatóját, Kovács Zoltánt is, ő azonban nem kívánt nyilatkozni a témában.