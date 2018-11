Csodálatosan "csúnya" játékkal ért el fantasztikus sikert a MOL Vidi

A MOL Vidi FC másodszor is legyőzte a görög listavazetőt, a PAOK Szalonikit az Európa-liga L csoportjában és ezzel már továbbjutó helyen áll. A magyar csapat játékosai szerint megérdemelten nyertek kétszer is a görög éllovas ellen. A hatalmas bravúr után kézzel fogható közelsőgbe került a továbbjutás az Európa-liga csoportköréből. Nyilatkozatok a vegyes zónából.

Visszavágásra készültek a görögök a Vidi ellen, két hete a magyar bajnok nagyon simán verte a görög listavezető PAOK-ot Szalonikiben, a Toumba Stadionban.

A Groupama Aréna ezúttal a szokásoktól eltérően piros-kék színfestéssel várta a csapatokat és a nézőket. A görög szurkolók fantasztikus hangulatot teremtettek ezúttal is, az Albert Flórián úton rengeteg görög matricával ellátott busz jelezte, nem csak játékosok és újságírók érkeztek Budapestre. A görög fanatikusok teljesen megtöltötték a vendégszektort, és már a kezdő sípszó előtt lelkesen énekeltek, és ugyanúgy kitartottak a meccs végiéig, mint odakint.

A hazai nézőknek fenntartott széksorok lassabban teltek meg a Groupama Arénában, de a Vidi-szurkolók hamar megmutatták, van hangjuk nekik is.

A Vidi a Kovácsik - Fiola, Juhász, Vinícius, Stopira - Nego, Hadzic, Pátkai - Milanov, Huszti – Scsepovics összeállításban kezdett, Marko Nikolic tehát nem változtatott a Szalonikiben győztes csapaton.

A görögök azt ígérték, nem becsülik le a magyar bajnokot, ennek megfelelően ezúttal kezdett a csapat házi gólkirálya, a szerb Aleksandar Prijovic, valamint a csapat egyik legértékesebb játékosa, a svéd válogatott Pontus Wernbloom és a brazil Leo Jaba, kimaradt viszont a PAOK 10-ese, a görög válogatott Dimitriosz Pelkasz.

A meccs előtti esélylatolgatások alapján ezúttal sem a Vidi számított a meccs esélyesének, de a magyar bajnok pontosan tudta, ha nem kap ki, komoly lépést tehet a csoportból való továbbjutás felé. A tét ennek megfelelően a görögökön lehetett nagyobb, nem is találták a játékukat.

Az első félidőben ugyanolyan szervezett volt a Vidi, mint a két héttel ezelőtti meccsen vagy éppen a Chelsea ellen, csak a szaloniki demoralizáló gólok hiányoztak a játékból. A PAOK nem is tudott mit kezdeni a magyar bajnokkal, jellemző adat, hogy az első félidőben nem volt kaput eltaláló lövése a görög listavezetőnek, igaz a Vidinek sem, ugyanakkor a veszélyesebbnek tűnő szituációk inkább a vendégek térfelén alakultak ki, a török Ali Palabiyik akár egy tizenegyest is befújhatott volna, amikor Paulo Vinícius került a földre a görög tizenhatoson belül.

A második félidőben egy gyors rohamra indult a Vidi, aminek az 50. percben lett meg az eredménye. Már Georgi Milanov földre kerülése is érdekes volt, majd a felfutó Vinícius adott remekül középre, a bolgár játékos pedig gyönyörűen fejelt a PAOK kapujába.

A gólszerzőt egyébként nem sokkal később le kellett cserélni, a helyére Boban Nikolov érkezett.

A bekapott gól után a görög szurkolók hangereje minimálisan csökkent, miközben a Vidi a hazai szurkolók biztatása mellett egyre magabiztosabban játszhatta a játékát. A Chelsea ekkor ráadásul már vezetett a BATE otthonában, ami azt jelentette, hogy a Vidi egyedül, a PAOK és a BATE előtt a második továbbjutást érő helyen állt a csoportban.

A folytatásban még a csereként beállt Hodzic remek csele után lőtt kapura, de Paszkalakisz kiütötte a labdát,

A hosszabbítás pillanataiban még volt pár veszélyes görög próbálkozás, de sokat elmond a csütörtök esti meccsről, hogy a PAOK-nak nem volt kaput eltaláló lövése, a veretlenül listavezető görög bajnok nem tudott mit kezdeni a Vidivel, ami hatalmas dicséret..

A lefújás után a görög szurkolók néma csendben figyelték, ahogy a Vidi játékosai a pályán ünnepeltek, a nézők pedig állva tapsolták a magyar bajnokot, amely két körrel a vége előtt továbbjutásra áll az Európa-liga csoportköréből. Jogosan zúgott a "Szép volt, fiúk!".

A mérkőzést követő sajtótájékoztatón a Vidi szerb edzője, Marko Nikolic gratulált játékosainak, mert újabb kiváló eredményt értek el és nem először az elmúlt két évben. Azt hiszem, méltó módon képviseljük a magyar focit Európában - jegyezte meg.

"A sorsolás óta többször elmondtam, eredményesek akarunk lenni és nem dekorációnak vagyunk itt" - fogalmazott.

Marko Nikolic úgy vélte, nehéz a PAOK ellen úgy lehozni két meccset, hogy az ellenfélnek szinte egyetlen igazi helyzete sincs, márpedig a Vidinek sikerült.

A görögök román edzője, Razvan Lucescu kiemelte: mindkét találkozón óriási különbség volt a két csapat között, mert ők megpróbáltak futballozni, míg ellenfelük "csak előrerúgta a labdát és ebből talált gólokkal nyert".

Ugyanakkor elismerte, hogy a két meccsen egyszer sem tudták feltörni a Vidi védelmét és a magyarok minden próbálkozásukat "megfojtották". Szerint a futball néha nem igazságos, mert lehet, hogy a jövőben a Vidi ellen hatból hat mérkőzést nyernének.

A lehet azonban ebben az esetben nem sokat számít és a Vidinek nem kell újabb hat alkalommal megmérkőznie a PAOK-kal, ne szépítsük, a Vidi a két meccs alapján lefocizta ellenfelét. Ez a PAOK egy meccsre volt a Bajnokok Ligája főtáblájától, a Benfica elleni párharcban és veretlenül vezeti a görög bajnokságot, miközben idegenben nyolc hónapja nem kapott ki. Ez a siker valóban fantasztikus eredmény a Viditől.

A magyar csapat játékosai érthetően mosolygósan érkeztek a vegyes zónába, míg a görögök maguk elé bámulva osontak fel a buszra, nem nagyon akartak megszólalni, a görög riporterek is hiába próbálták szóra bírni őket, de meglepően kevesen mentek le próbálkozni is, ennél mindenki többet várt az "esélyesebb" PAOK-tól.

„Nem akartuk az év legszebb meccsét játszani, de az AEK elleni két meccs, és a PAOK elleni első találkozó tapasztalatai alapján pontosan így kellett játszanunk – mondta az Origo kérdésére a Vidi kapusa, Kovácsik Ádám. – A félidőben mondta is Marko Nikolic, hogy ez egy „csúnya game", egy csúnya játék, de tegyük ezen túl magunkat, a mai este a küzdelemről és nem a szépségről szól. De a három pontot megszereztük, azaz a cél szentesítette az eszközt."

Kovácsik szerint jól kezdte a meccset a PAOK, tíz perc után viszont a Vidinek sikerült átvennie az irányítást és a saját képére formálni a játék menetét. „De az első félidő után már éreztük, hogy van keresnivalónk, így a szünet után már úgy jöttünk, hogy meg tudjuk nyerni ezt a meccset."

„Az első félidőben volt három labdaérintésem, igaz ebből egyszer értem hozzá kézzel, azt is egy kicsúszásnál. Viszont rúgtam vagy tízezer métert, szerintem ezért nem fáztam meg – viccelődött a kapus, hangsúlyozva, hogy azért volt számára ilyen eseménytelen a mérkőzés, mert az egész csapat remekül védekezett, mindenki betartotta a taktikát, és voltak többen, akik még egy kis extrát is hozzá tudtak tenni. Az egyik ilyen Paulo Vinícius, a csapat egyik középső védője volt, aki ugyan nem tartotta be a taktikát, viszont hozott valami extrát, amivel a mérkőzés egyik hőse lett.

Az nem volt a taktika része, hogy ő felmegy a PAOK tizenhatosáig és gólpasszt ad. Gondoltam is, hogy ha itt most labdát vesztünk, akkor sprintelhet vissza. De szerencsére nem így történt, hanem gólpasszt adott, úgyhogy mondhatjuk, egy taktikai fegyelmezetlenségnek köszönhetjük a győztes gólt."

Azt, hogy négy forduló után a Vidi a második helyen álljon, különösen az első két elveszített találkozó követően, Kovácsik szerint a csapat minden tagja aláírta volna a csoportkör kezdete előtt. A továbbjutás lehetősége pedig nem teher, hanem lehetőség, hogy történelmet írjunk, hiszen magyar csapat ezer éve nem jutott tovább csoportkörből, és a Vidi nagy UEFA-kupa-menetelésének is már 33 éve. Hatalmas lehetőség van a kezünkben, aminek a kiharcolására két meccsünk van. De a legfontosabb, hogy a saját kezünkben van a sorsunk."

Kovácsik szerint a BATE elleni idegenbeli meccsen már nem lesz rajta a csapaton az a fajta drukk, idegesség, ami az első csoportmeccsen a vesztüket okozta, ezúttal nem fogják hagyni, hogy a fehérorosz bajnok kedvére vezethesse ellenük a kontrákat.

Életem meccsén vagyok túl, boldog vagyok, hogy hazai pályán is tudtunk egy ilyen jó meccset játszani. A rengeteg néző nagyon sokat segített a jó eredmény elérésében" – mondta Paulo Vinícius, aki nevetve vette tudomásul, hogy Kovácsik Ádám taktikai fegyelmezetlenségnek nevezte a középhátvéd gólpasszát, akinek alapesetben semmi keresnivalója nem lenne ott, amerre ő járt a Vidi gólja előtt.

„Nagyon sokat gyakoroltuk a kontrajátékot a héten, tudtuk, hogy lehet esélyünk veszélyes támadásokat vezetni. Amikor hozzám került a labda, láttam, hogy Pátkai üresen van, passzoltam és rohantam előre. Jól jött a labda, a beadás is jól sikerült, a gól pedig egészen fantasztikus volt. A védekezésünk kulcsa a fegyelem és a szenvedély volt. Nagyon szervezettek voltunk, de a szenvedély nélkül ez nem sikerült volna. A BATE elleni meccs nagyon fontos lesz, pláne az első meccsen elszenvedett vereség fényében. Jó esélyünk van a továbbjutásra, pontot akarunk szerezni Boriszovban is" – zárta a védő.

„Az első meccset leszámítva mindhárom találkozón bizonyítottuk, hogy, igenis helyünk van ebben a sorozatban – mondta a találkozó után határozottan Juhász Roland, a Vidi csapatkapitánya.

– Londonban persze egy egészen más kaliberű csapat ellen játszottunk, de kijelenthetjük, hogy ez a helyes út, és abból lehet építkezni, amit a görögök elleni két meccsen nyújtottunk."

Juhász a türelmet és a taktikai fegyelmet emelte ki, mint a siker két kulcsát, de nem titkolta, azért volt egy kis hiányérzete: „Az első félidőben egy kicsit bátortalanul futballoztunk, de a szünet után sikerült váltani. Az is a csapat egyik erőssége, hogy az öltözőben megbeszéltük, hogy bátrabban kell játszani, mert akkor tudunk eredményesek lenni, és valóban, egészen máshogy jöttünk ki a második félidőre, rögtön egy helyzettel, egy szöglettel indítottunk. Jó érzés, hogy nem csak a pályán, hanem az öltözőben is egységesek vagyunk. Le a kalappal az egész csapat előtt."

A csapatkapitány igyekszik két lábbal a földön maradni, így, amikor arról kérdezték, hogy megy-e már a számolgatás a továbbjutást illetően, azt felelte: ahogy a többi eredményt, úgy ezt is a helyén kell kezelni, és lépésről lépésre, meccsről meccsre kell előre haladni. „De tény, hogy most jó pozícióban vagyunk. Ezért küzdöttünk hétről hétre, hogy ne epizódszereplők legyünk az Európa-ligában. De egyetlen meccsnek sem állhatunk neki túlzott önbizalommal."

A korábbi válogatott védő szerint, aki a BATE elleni első csoportmeccset a sorozatban, beleértve a selejtezőket is, teljesen külön kezeli, a Vidi képes a helyén kezelni a mérkőzéseket, és mindenki tisztában van a hátra lévő két találkozó fontosságával. Úgy érzi, hogy abból a bizonyos BATE elleni vereségből sikerült nagyon gyorsan tanulni. „Utána elutaztunk Londonba, és egy teljesen más csapatot láthattak a szurkolók, ahogy mi is éreztük belülről, hogy valami megváltozott. A hajrában közel álltunk a pontszerzéshez, a PAOK elleni két meccsen pedig fölösleges is lenne a szerencsét emlegetni, mert mindkét alkalommal megdolgoztunk a győzelemért. Ma pedig a legszebb győzelmet arattuk, az 1-0-s sikert."

„Fantasztikus győzelem volt, végre hazai pályán is meg tudtuk mutatni azt, amit az egész ország elvárt tőlünk. Ez egy nagyszerű este volt, de nem csak nekünk, hanem mindenkinek, aki kilátogatott a stadionba.

Az első meccsen, a BATE ellen befizettük azt a tanulópénzt, ami most nagyon jól jött. Szerencsére nem kellett akkora árat fizessünk, hogy a továbbjutásra ne maradjon esélyünk, visszajöttünk a játékba, olyannyira, hogy a sorsunk már a saját kezünkben van. A BATE ellen egy pontszerzés esetén már kedvező helyzetből várhatjuk az utolsó kört. Nem vitt el minket a hév, okosan, profin lehoztuk ezt a meccset. Az ellenfél az első meccsen nem vett minket komolyan és nem tudtak váltani, miközben mi vérszemet kaptunk, ez a PAOK ma annyit tudott csinálni, amennyit mi engedtünk nekik, ez pedig hatalmas dicséret.Óriási lehetőség kapujában állunk, most már teljesen más hangulatú meccsre készülhetünk a BATE ellen, de ahogy a selejtezők alkalmával, úgy most is ki fogjuk használni az adódó lehetőséget. Amikor kellett, tudtuk hozni az eredményeket, ez most is így lesz" – mondta Kovács István, aki a második félidőben kapott lehetőséget a PAOK ellen.

„Tudtuk, hogy a PAOK úgy jön ide, hogy nyerni akar, ha már otthon nem sikerült nekik, és azt is tudtuk, hogy még annál is jobban kell játszanunk, mint ahogy Szalonikiben játszottunk" – mondta a Vidi francia szélsője, Loic Nego, hozzátéve, teljes mértékben megérdemelték a győzelmet. Az Origo kérdésére, miszerint más volt-e ez a meccs, mint a két héttel korábbi így válaszolt: „Szerintem nem, alapvetően ugyanolyan meccs volt, még, ha a görögök két poszton változtattak is. Ma az döntött, hogy melyik csapat akarta jobban a sikert".

„Mindenben jobbak voltunk, mint az ellenfelünk, különösen, ami a küzdőszellemet illeti. Ezért nem is voltak helyzeteik, nem tudtak mit kezdeni a védelmünkkel" – mondta, tréfásan hozzátéve, hogy Kovácsik Ádám a kevés munka ellenére sem fázott meg, mert végig hangos szóval irányította a védelmet. A továbbjutást firtató kérdésre Nego nem keretelt: „Szeretnénk továbbjutni, ez a tervünk!"