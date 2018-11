Nézőcsúcsot dönthet az FA-kupában a klub, ahol ingyen adják a bérletet

A BBC hosszú cikket szentel az FA-kupa első fordulója egyetlen pénteki meccsének, amelyen egy harmad- és egy hetedosztályú csapat feszül egymásnak utóbbi pályáján. A cikk sem a „nagy” AFC Wimbledonról szól, hanem az aprócska Haringey Borough csapatáról, amelyik körül annyi érdekesség van, hogy csak kapkodjuk a fejünket.

Az FA-kupa talán az utolsó olyan nem bajnoki kiírásként tartja magát a labdarúgás világában, amelynek még van rangja: a nagy küzdelemre minden angol csapat benevezhet, amely indulási engedéllyel bír az angol ligarendszer 1-10. osztályában. Amelyik túléli a nyári selejtezőket, az így az ősz közepén az első fordulóra készülhet, ahol már másod- és harmadosztályú csapatok is szerepelnek. A legjobbak, azaz a Premier League-ben és a Championshipben szereplő klubok csak ezt követően kapcsolódnak be. Hetedik ligás csapat ritkán éri el már az első fordulót is, a londoni Haringey Borough-nak (Isthmian League Premier Division) története során először most sikerült a bravúr, és mindjárt a legendás AFC Wimbledont, melyről már az Origo is írt korábban egy remek cikket, fogadhatja a White Hart Lane-en.

Mi vagyunk az egyetlen futballcsapat a White Hart Lane – büszkélkedik a klub elnöke, Aki Achillea, akinek az irodája alatti pub falán valóban a White Hart Lane N17 tábla virít. – A Spurs hivatalos címe High Road, Tottenham” – teszi hozzá a klubvezető, aki a félreértések elkerülése véget több mint harminc éve Spurs-bérletes, és októberben például elutazott Eindhovenbe is a PSV elleni Bajnokok Ligája-meccsre.

Haringey a BL-től fényévnyi távolságra van, de ez senkit nem zavar abban, hogy komolyan dolgozzon, és igyekezzen előrelendíteni az aprócska klub szekerét. Mindannyiuk közül talán Tom Loizou emelkedik ki, aki tizenegyedik éve a csapat menedzsere.

Aki Achillea (balra) és Tony Loizou:

@TonyIncenzo Aki ACHILLES &

Tom LOIZOU send you there regards on the eve of tomorrow match v Brentwood pic.twitter.com/uwGCPmPrCN — Haringey Borough FC (@HaringeyBoroFC) April 7, 2017

Az ő irányításával élte túl a Borough a selejtezőket, ahol öt meccset vívott meg sikerrel, háromszor is hátrányból fordítva, azaz a küzdeni tudásra nem lehet panasz, a Brentwood Townt például egy 97. percben szerzett góllal fektették két vállra. A főtáblára jutásért 57 890 font ütötte klub markát, és, hogy egy átlagos PL-játékos heti fizetése mekkora bevétel egy olyan klubnál, ahol a csapat sztárja, a korábbi válogatott focista 100 fontot kap meccsenként, a többség pedig amatőr státuszú, azt nehéz elképzelni.

„Csak néhány igazolt játékosunk van, a többség benzinpénzt kap, vagy néha egy új focicsukát” – mondja a menedzser.

Úgy nő, mintha húznák

A menedzsment azonban nagyszerű munkát végez, ez nem is lehet kérdéses. Egymillió fontos befektetéssel felújították a Coles Parknál lévő pályájukat, ahol harmadik generációs műfüvön pattoghat a labda. Ingyen adják az éves bérletet a szurkolóknak, és nemhogy csődbe nem mentek, de egyenesen szárnyal a klub. Hetente háromszor használtautóalkatrész-piacot tartanak a pályán, a félmillió fontos műfüves játéktéren pedig egész héten pattog a labda – bérbe adják a még náluk is amatőrebb hobbifocistáknak.

A sportmarketingesek sokszor elmondják, milyen fontos egy klub önfenntartásában a jegyeladásból születő bevétel. Nos, a Haringey-nél időben felismerték, hogy azzal a néhány fonttal nem sokra mennek, ami meccsnapokon a pénztárba vándorol, így már évek óta ingyen adják az éves bérletet. Az ingyen meccsért cserébe pedig a szurkolók vígan fogyasztanak a klub büféjében.

Azok után, hogy 2013. február 26-án a Biggleswade United ellen 17 néző fagyoskodott a Coles Park nézőterén– miközben a pályán 22-en igyekeztek melegen tartani az izmaikat – mára gyökeresen megváltozott a helyzet: a 2015-16-os szezon 58 fős átlagnézőszáma az aktuális idényre már 250-re kúszott fel. Igaza is van Loizou-nak, amikor azt mondja: Miénk az egyik leggyorsabban növekvő szurkolói bázis az egész országban!

Attendance here at Coles Park: Tonigjht 250. Thanks for your fantastic support! Boro 0-0 @HarlowTownFCpic.twitter.com/8vRKpLiXx9 — Haringey Borough FC (@HaringeyBoroFC) October 1, 2018

És, amire eddig még soha nem volt példa, idén már szponzora is van a csapatnak, egy White Hart Lane-i buszkölcsönző, amelyiktől nem pénzt kért a Borough, hanem értelemszerűen egy kisbuszt, amivel a csapat elutazhat az idegenbeli meccsekre.

A kukástól a válogatottig

Talán nem is gondolnánk, de a csapat tele van érdekes játékosokkal. Ott van például Michael O'Donoghue, a 22 éves védő, aki játszott a harmadosztályú Colchester Unitedben is. Vagy a főállásban a Tottenham Hotspur Alapítványnál szociális támogató munkát végző Rakim Richards, vagy az a Michael Ademiluyi, aki szintén játszott a magasabb szinten (a negyedik vonalban), most pedig biztonsági őr a The Oval nevű híres krikettpályán. Vannak a klubnak légiósai is. Például a portugál Jorge Sambu, aki 14 éves kora óta él Londonban, kukásként dolgozik, és most tér vissza a pályára egy munkahelyi sérülés után – egy szelektív hulladékgyűjtő ürítése közben ment ki a térde.

Mostanában van ok az ünneplésre:

A csapat sztárja viszont vitán felül a ciprusi Georgiosz Areszti. A 24 éves középpályásért meg vannak őrülve a drukkerek: „George Areszti, az istenek ajándéka” – szól a Borough-drukkerek egyik kedvenc rigmusa.

„Gólokat szerez, és olyan dolgokat tud a labdával, amit ezen a szinten csak nagyon kevesen. A szurkolók pedig egyenesen imádják” – mondja a ciprusiról a klubelnök.

Areszti húsz évesen, 2014 szeptemberében egy Horvátország elleni felkészülési mérkőzésen volt először és utoljára kezdő a ciprusi válogatottban. Olyan sztárok ellen bizonyíthatott, mint Luka Modric, Mario Mandzukic vagy Mateo Kovacic.

Aresztinek ez volt a második és egyben az utolsó válogatottsága (eddig), a debütálásra 2014 májusában, Szaitamában került sor, 57 ezer néző előtt. Ezektől a meccsektől most nagyon messze van, ahogy az Etnikosz Aknasznál aláírt évi 40 ezer fontot ígérő szerződéstől is – most meccsenként 100 fontért lép pályára, de az álmairól nem mond le.

„Szeretnék még fejlődni, és szerintem képes is vagyok rá. A Haringey ugyan egy kis csapat, egy kis bajnokságban, de számos megfigyelő jár ki a meccseinkre. Ha jól játszok, akkor vezethet innen is feljebb út” – mondja optimistán Areszti, amit alátámaszt, hogy honfitársa, Temisz Kefalasz a nyáron kölcsönbe a másodosztályú Queen's Park Rangers csapatához került.

Jöhet a nagy meccs!

Pénteken este tehát a Borough először léphet pályára az FA-kupa első fordulójában, méghozzá a harmadosztályú (League One) AFC Wimbledon ellen. Érthető, hogy örültek a játékosok a történelmi siker kiharcolása után:

Haringey Borough do it again Haringey Borough 2 Poole 1 Emirates FA Cup#HaringeyBorough#EmiratesFACuppic.twitter.com/QcobzkfRxG — Parikiaki Newspaper (@Parikiaki) October 20, 2018

A sporttörténelmi találkozót a brit közszolgálati csatorna, a BBC 2 élőben közvetíti majd, azaz ország-világ megismerheti a Coles Parkot és a Haringey-t. Tony Loizou soha nem látott nézőcsúcsra számít, ami biztosan tartogat majd érdekességeket: a Tottenham újonnan épülő 62 ezres stadionjától alig egy mérföldre lévő

Coles Park lelátóján ugyanis mindössze 270 ülőhely van, miközben a menedzser 2500 nézőre számít a Wimbledon ellen.

Tony Loizou-nak egy újabb álma teljesült, most már csak a Spurs menedzserét, Mauricio Pochettinót kellene még elcsábítani egy Borough-meccsre, vagy az sem lenne rossz, ha a klub női csapatát vendégül láthatnák a Coles Parkban.