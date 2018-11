Sérülten játszott csatárt a védő, a 91. percben győztes gólt fejelt

Az Atlético Madrid kétszer is hátrányba került, de végül 3–2-re győzött a vendég Athletic Bilbao ellen szombaton, a spanyol bajnokság 12. fordulójában.

Az augusztus 20. óta nyeretlen Bilbao Inaki Williams góljaival kétszer is vezetést szerzett, ám az Atlético mindkétszer egyenlített – előbb Thomas Partey, majd Rodri talált be –, sőt a 91. percben a középső védő Diego Godín fejesével a győzelmet is kiharcolta.

Az uruguayi gólját először les miatt érvénytelenítette a játékvezető, de a felvételek újranézése után kiderült, hogy nem volt az, és megadták.

Godín egyébként sérülten játszotta le a mérkőzés végét, mert Diego Simeone vezetőedző a 62. percre az összes cserelehetőségét kihasználta. „Nem volt több cserénk, ezért azt mondtam, »maradok«. Felmentem csatárnak és nem moccantam" – nyilatkozta a madridiak csapatkapitánya a mérkőzés után.

Győzelmével az Atlético feljött a második helyre a Barcelona mögé.

Összefoglaló itt.