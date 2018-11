Cavani és a videobíró volt a főszereplő a PSG kiütéses győzelmében

A francia labdarúgó-bajnokság 13. fordulójában a Paris Saint-Germain könnyed 4-0-s győzelmet aratott a Thierry Henry vezette AS Monaco vendégeként.

A mérkőzést a párizsiak kezdték jobban, akik ez idáig mindem mérkőzésüket megnyerték a bajnokságban, és a találkozó előtt már tízpontos előnyre tettek szert a második helyen álló Lille-lel szemben. A 4. percben Edinson Cavani volt eredményes Neymar átadása után. Az uruguayi támadó gólját elsőre elvették les miatt, azonban jött a videobíró, amely hitelesítette a találatot.

A 11. percben hasonló jelenet játszódott le a monacói II. Lajos Stadionban. Ezúttal Moussa Diaby hozta kihagyhatatlan helyzetbe Cavanit, aki az üres kapuba gurított, de a partjelző ismét lest lengetett. Viszont másodszor is jött a videobíró, amely megadta az uruguayi csatár második gólját is.

Az első félidő hosszabbításában Julian Draxler szerzett szépségdíjas gólt. A játékvezető ezúttal megadta a találatot, azonban a videobíró ismét jelesre vizsgázott, és les miatt érvénytelenítette a német válogatott játékos gólját.

A fordulás után megszületett a mérkőzés első gólja, amelyben nem játszott szerepet a videobíró. Az 54. percben Moussa Diaby balról belőtt labdájára Cavani érkezett középen, és öt méterről a kapuba belsőzött.

A 63. percben Neymar is feliratkozott a góllövők közé. A Kylian Mbappé által kiharcolt büntetőt értékesítette magabiztosan. A 78. percben a világbajnok francia támadó is értékesített egy ziccert, nem is ünnepelt a gólja után. Igaz, nem is volt mit, ugyanis ismét jött a videobíró, amely les miatt érvénytelenítette a találatot.

Győzelmével a Paris Saint-Germain továbbra is százszázalékos a Ligue 1-ben, és már 13 pont az előnye a második helyen álló Lille előtt. A Monaco továbbra is az utolsó előtti helyen áll. A hercegségi csapat legutóbb augusztus 11-én tudott tétmérkőzést nyerni, azóta tizenegy vereség és öt döntetlen a mérlege. A gyenge eredmények miatt október közepén menesztették a portugál Leonardo Jardimot, de a helyére kinevezett korábbi világ- és Európa-bajnok Thierry Henry sem tudott csodát tenni.