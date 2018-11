Négy gólt lőtt a Real Vigóban, közte egy röhejeset is - videó

A Real Madrid 4-2-re győzött a Celta Vigo otthonában a spanyol bajnokság 12. fordulójának zárómeccsén.

A Real Benzema remek góljával szerzett vezetést a 23. percben, majd a második félidő elején az ő lövése pattant olyan szerencsétlenül a kapufáról, hogy a labda pont a hátra futó Cabralt találta arcon, akiről aztán a hálóba vágódott.

A Celta ezt követően szépíteni tudott Hugo Mallo góljával, de a hajrában előbb Ramos panenkázott be egy tizenegyest, majd a találkozó elején Casemiro sérülése miatt csereként beállt Ceballos is betalált. A 94. percben a hazaiak még Brais Mendez révén kozmetikáztak az eredményen, de így is magabiztos Real-győzelem lett a vége.

A Julen Lopetegui menesztése után ideiglenesen kinevezett Santiago Solari a negyedik meccsét is megnyerte Real-edzőként, ráadásul ezen a négy meccsen összesen 15 gólt lőtt a csapat. A tréner sorsáról, hogy megy vagy marad, várhatóan a következő napokban dönt a vezetőség.

A meccs összefoglalója itt nézhető meg.