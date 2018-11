Ronaldo segített a Juvénak Higuaín büntetőjénél

Az olasz labdarúgó-bajnokság 12. fordulójának vasárnap esti rangadóján a Juventus idegenben győzte le 2-0-ra az AC Milan együttesét. A találkozón főszerep hárult a torinóiak portugál klasszisára, Cristiano Ronaldóra, aki amellett, hogy gólt lőtt, a hazaiak kihagyott 11-esénél is főszerepet játszott.

Az már a közvetítés során is látszódott, hogy Ronaldo odament Szczesnyhez és súgott neki valamit, majd a lengyel kapus a kapufára ütötte Higuaín lövését. Most az is kiderült, mit mondott a portugál.

Azt mondta, időben ugorjak el, mert általában erőből lövi a 11-eseket valamelyik sarok felé. Éreztem, hogy jobbra érkezik majd a labda, és szerencsére odaértem" - árulta el Szczesny a mérkőzés után.

Ronaldónak tehát a jelek szerint arra is van ideje, hogy az ellenfelek büntetőrúgásait is elemezze szabadidejében. Mi ez, ha nem profizmus?