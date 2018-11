Marco Rossi még nem tudja, ad-e esélyt Dzsudzsák Balázsnak

Utolsó két mérkőzését játssza a héten a magyar labdarúgó-válogatott a Nemzetek Ligájában, csütörtökön Észtországot, vasárnap Finnországot fogadja a Groupama Arénában Marco Rossi együttese. Az MLSZ hétfőn délután Telkiben tartott sajtótájékoztatót, ahol a szövetségi kapitány mellett a Bologna légiósa, Nagy Ádám válaszolt az újágírók kérdéseire.

A görögök elleni mérkőzés után az UEFA egy mérkőzésre eltiltotta Marco Rossit a válogatott kispadjától, ezzel kapcsolatban az olasz szakember az alábbiakat mondta:

"Remélem, ez nem jelent majd problémát, bízom a játékosokban és a stábomban, hogy nélkülem is megoldják a feladatot. Cosimo Inguscio fog helyettesíteni, de Giovanni Constantino és Gera Zoltán is pontosan tudja a feladatát, így nyugodt vagyok a pótlásomat illetően. Az eltiltással kapcsolatban mindenképpen szeretnék elnézést kérni az MLSZ-től, hogy ilyen kellemetlen helyzetbe hoztam a válogatottat, igyekszem mentálisan én is fejlődni a jövőben, hogy hasonló ne fordulhasson elő.

A kapitány ezután kitért azokra a negatív hangokra, amelyek a válogatottba behívott játékosokról szóltak.

"Egyesek túlzásba esnek ezzel kapcsolatban, sem rajtam, sem a stábomon nincs semmiféle nyomás, vagy kényszer, hogy kit hívjunk be a válogatottba és kit játszassunk. Csakis mi döntünk arról, ki kap meghívót és ki lép pályára, ezt fontosnak tartom leszögezni és ez így is marad, amíg én leszek a szövetségi kapitány."

Ha már a keret szóba került, Marco Rossi megerősítette azokat a híreket, amelyek Sallai Roland és Fiola Attila sérüléséről szóltak, így rájuk nem számíthat a válogatott az észtek és a finnek ellen. Dzsudszák Balázst viszont újra beválogatták, róla is beszélt az olasz szakember.

"24 játékos van a keretben, Balázs az egyik. Nincs előre eldöntve, hogy ki fog játszani, vagy ki nem, az elkövetkezendő három nap munkája alapján mérlegeljük majd a lehetőségeket és határozunk a csapatról. A távollétében kellett egy új csapatkapitány, Szalai Ádám személyében megtaláltam a megfelelő embert a feladatra, de ha Balázs végül a kezdőben kap szerepet, visszakapja a karszalagot. Ebből viszont biztosan nem lesz kettejük között konfliktus."

Az már korábban eldőlt, hogy az első helyre már nincs esélye a magyar csapatnak, a másodiktól a negyedikig viszont még bármelyik pozícióban végezhet.

"A negyedik helyre nem is gondolunk, hat pont megszerzése a cél a két hazai mérkőzésen, valamint a szurkolók bizalmának visszaszerzése. Egyelőre viszont csak az észtek elleni meccsre koncentrálunk. Ismerjük a játékukat, ha nem követjük el ugyanazokat a hibákat, amiket Tallinnban, akkor megnyerjük a találkozót.

Nagy Ádám is hasonló véleményen volt.

"Nem nézünk lefelé, már csak a szurkolók miatt sem tehetjük. Csakis a két győzelem és a hat pont van a fejünkben. Az a cél, hogy azt a szeretetet visszaszerezzük a szurkolóktól, amely az Európa-bajnokság idején övezett bennünket, és amit sajnos az Eb utáni gyengébb eredményekkel elveszítettünk."

A tallini 3-3-as találkozó után Nagy Ádám arról beszélt az M4 Sport kamerái előtt, hogy három kapott góllal nem lehet mérkőzést nyerni, most azonban már tudja, min kell javítani Budapesten.

"Sokkal nagyobb koncentrációra lesz szükség, egységesebbnek kell lennünk a pályán és segíteni a másikat. Ha ez sikerül, akkor nem születhet más eredmény, csakis győzelem."

Végül arról kérdezték a középpályást, hogy a játékosoknak mennyire lesz majd furcsa, hogy a szövetségi kapitány nem ülhet a kispadon.

"Úgy emlékszem, még a Fradiban volt egy olyan mérkőzésünk, amikor Thomas Doll sem lehetett ott velünk, nyilván furcsa volt, és most sem lesz egyszerű. Viszont csak a találkozó idején nem lehet ott a Mister, előtte és utána is együtt készülünk, és ahogyan ő is elmondta, profi stáb veszi körül a csapatot, úgyhogy nélküle is győznünk kell."

A magyar labdarúgó-válogatott csütörtökön Észtországot, vasárnap Finnországot fogadja 20.45-től a Groupama Arénában.