Megsérült a magyar fociválogatott szülinapos támadója

Bokasérülést szenvedett Ugrai Roland a férfi labdarúgó-válogatott kedd esti edzésén. Szerda reggel, a tüzetesebb vizsgálatok után derül majd ki a pontos diagnózis, így az is, hogy számolhat-e a támadóval a szakmai stáb a két Nemzetek Ligája-találkozón.

A Marco Rossi vezette szakmai stáb délelőtt és délután is edzést tartott a kerettagoknak, akik közül a második edzésen megsérült a kedden a születésnapját ünneplő Ugrai Roland. A támadónak az egymás elleni játék közben maga alá fordult a bokája, így nem is tudta folytatni az edzést. Az azonban csak szerda reggel, a részletesebb vizsgálatok után derül ki, hogy pontosan milyen és mennyire súlyos sérülést szenvedett a ma 26 éves játékos. Az esti sérülését követően az ebéd utáni köszöntésekor elmondott szavai is átértékelődnek – írja a szövetség honlapja.

„Nagyon örülök, hogy újra itt lehetek veletek. Ajándékként pedig csak annyit szeretnék, hogy nyerjük meg ezt a két mérkőzést, ami ezen a héten ránk vár" – fogalmazott Ugrai.

A délelőtti gyakorláson különböző támadási és védekezési variációkat gyakoroltak a játékosok két csoportra osztva, egymás elleni játék keretében. A délutáni edzésen ezek mellett a rögzített játékszituációk begyakorlása is szerepelt.

„Sérülés Telkiben! Ugrai Roland bokasérülést szenvedett a férfi A-válogatott ma esti edzésén" – számolt be az MLSZ a Twitter-oldalán.