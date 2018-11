A diósgyőri focicsapat öt évre magkapta a stadion üzemeltetését

Szerdán aláírásra került üzemeltetési szerződés alapján öt éven keresztül a DVTK labdarúgó szakosztályát működtető Diósgyőr FC Kft. üzemelteti a DVTK Stadiont.

„A tavaszi átadást követően ideiglenes jelleggel már a kft. végezte a stadion üzemeltetését, a mostani lépéssel a szerződés aláírását követően elhárult az utolsó akadálya is annak, hogy teljes mértékben a szurkolók igényeit szem előtt tartva töltsük meg élettel ezt a gyönyörű létesítményt a mérkőzésnapokon és a hétköznapokban is" – számolt be a DVTK honlapja.

A döntésnek köszönhetően stadiontúrák szervezésére is lehetőség nyílik szurkolók számára, akik mostantól bepillantást nyerhetnek a kulisszák mögé. A stadionban rendezett eseményeken felhasználhatók lesznek a régi stadion búcsúmeccsén, 2016. október 28-án kapott emléklapok is.

Így végül a DVTK címer és a DVTK névhasználat után a stadionüzemeltetési jog is száz százalékban a Diósgyőr FC Kft.-hez, azaz a miskolci sportolókhoz és szurkolókhoz tartozik.