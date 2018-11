Újabb három sérült a magyar fociválogatottnál, Gróf Dávid a keretben

A Telki edzőtáborban készülő magyar férfi labdarúgó-válogatott keretéből újabb három játékos sérült meg, és így biztosan nem lép pályára a csütörtök esti Nemzetek Ligája-mérkőzésen Észtország ellen.

Az esti edzést kénytelen volt kihagyni Gazdag Dániel és Lovrencsics Gergő is sérülés miatt. Egyelőre csak az biztos, hogy Észtország ellen nem tudnak pályára lépni.

Gulácsi Péter szerencsére nem sérüléssel bajlódik, hanem egy vírusos gyomorrontás döntötte le a lábáról. Ugyanakkor rá is igaz, hogy Észtország ellen nem számíthat rá Marco Rossi – számolt be az mlsz.hu. A vírusos fertőzés miatt ma este távozott is Telkiből, azonban ha a vasárnapi meccsig felépül, akkor Finnország ellen számít rá a kapitány.

Utoljára egyébként 2016. június 26-án fordult elő, hogy tétmeccsen nem Gulácsi Péter állt a magyar válogatott kapujában. Akkor Király Gábor védett a Belgium elleni Eb-nyolcaddöntőben.

Mivel a szabályok szerint három kapusnak kell szerepelnie a keretben, így az ő helyére Gróf Dávidot hívta be a kapitány. Gazdag és Lovrencsics helyére viszont egyelőre nem számol más játékosokkal a szakmai stáb. Jelenleg mindenesetre az eredetileg kihirdetett keretből hat játékost kénytelen nélkülözni a szövetségi kapitány.