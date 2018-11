Rettentő részletek derültek ki a lefejezett focista meggyilkolásáról

Mint ismert, október végén a brazil másodosztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő San Bento a hivatalos honlapján tudatta, hogy Daniel Correa Freitas, a csapat 24 éves középpályása brutális gyilkosság áldozata lett. Most újabb rettentő részletek derültek ki az esetről.

A labdarúgót a gyilkosság után a nemi szerve nélkül, kis híján lefejezve találták meg egy bokorban. Most az is kiderült, pontosan ki követhette el a kegyetlen bűntettet. A beszámolók szerint az egész egy fotóval kezdődött. A Sao Paulótól kölcsönvett labdarúgó ugyanis kirakott a közösségi oldalakra egy képet, melyen egy szőke hölggyel fekszik az ágyában. A probléma az volt, hogy az alvó hölgy férjnél van, és párjához, Edison Britteshez is eljutott a fotó. A megcsalt férfi azonnal bosszút forralt, összehívta a barátait, és eltervezték, hogy másnap elrabolják a futballistát - írja az nso.hu a brazil Globo alapján.

A férfi három ismerőse segítségével rabolta el a sportolót, a bűntársak a rendőrségen tett tanúvallomások alapján viszont ekkor még nem tudták, hogy Brittes meg is akarja ölni Freitast. Először ugyanis azt mondta, csak a nemi szervét szeretné levágni.

„Mikor félreálltunk az autóval, még azt hittük, csak a péniszét akarja levágni, de miután kirángatta a kocsiból, Edison egyszerűen lefejezte Correát, majd kérte, hogy segítsünk neki eltüntetni a testet, de mind nemet mondtunk” – számolt be a brazil Globo az egyik vádlott vallomásáról.

A nyomozás jelenleg is folyik, így várhatóan a következő napokban még jelennek meg eddig nem ismert részletek, az azonban már biztos, hogy a sportvilágban az utóbbi években ez volt a legkegyetlenebb gyilkosság.