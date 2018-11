Szalai: Ennek a győzelemnek akkor lesz értéke, ha a finneket is megverjük

Csütörtök este a magyar válogatott meggyőző játékkal 2-0-ra verte Észtországot a Groupama Arénában a Nemzetek Ligája C diviziójának ötödik fordulójában. A lefújás után a főszereplők elégedetten értékelték a látottakat.

"Csodálatos 90 percen vagyunk túl. Nem volt könnyű meccs, ezért szeretném kifejezni az elismerésemet az egész stábnak. Nagyon fontos számomra, az önérzetemnek, hogy sikerült egy olyan meccset játszani, amelyen nem kaptunk gólt. Ezért nagy hála Dibusznak (a magyar kapus a negyedik percben óriásit védett az egyik észt fejesénél - a szerk). Nem kockáztattunk fölöslegesen, megbecsültük a helyzeteinket, és az agresszív játék mellett arra is figyeltünk, hogy ne hibázzunk hátul. Finnország ellen is így kell játszanunk" - nyilatkozott a Marco Rossi távollétében irányító Cosimo Inguscio.

"Az volt a fontos, hogy egy jól összerakott, leegyszerűsített, fegyelmezett játékot játszunk. Ennek a mai győzelemnek akkor lesz nagy értéke, ha vasárnap a finnek ellen is nyerünk - mondta Szalai, majd a meccstaktikával folytatta. - Sokkal fegyelmezettebbek voltunk, mint egy hónapja Tallinnban. Ott sokszor egyedül futkorásztam, nem jöttek a többiek, vagy a többiek mentek, és én nem. Ezen javítottunk az elmúlt napokban. Agresszív letámadással próbáltunk játszani, arra kényszerítettük őket, hogy előre rugdossák a labdát. A gólom? Kicsit szerencsés volt, de tettünk érte eleget. A letámadás meccsfüggő, ha mindenki beleteszi a magáét, akkor tudjuk játszani ezt. Ehhez kell 11 elszánt játékos."

"Ma reggel is gyakoroltuk ezt a játékszituációt, sőt, Lipcsében a Hertha ellen is hasonló gólt szereztem. Ez a legérzelmesebb gólom, nagyon büszke vagyok rá, itt volt a családom is" - értékelt szűkszavúan Willi Orbán.

"Érzékeltem, hogy veszélyes lehetőség alakulhat ki abból a szögletből. Biztos voltam benne, hogy nem tudok kijönni, és abban is hogy Szalai feje fölött elmegy a labda. Fel voltam készülve rá, hogy kapura jön, de szerencsém volt, hogy ott álltam, így hárítani tudtam. Szerda este derült, hogy Gulácsi nem tud játszani, de a felkészülés úgy zajlik zajlik, hogy mindenki bevetésre készen legyen, ezért nem ért váratlanul az, hogy védenem kell" - mondta Dibusz.