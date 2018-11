Megkaptuk az ígért agresszív focit: sima győzelem az észtek ellen

Willi Orbán és Szalai Ádám fejesgóljával a magyar válogatott hazai pályán 2-0-ra legyőzte Észtországot a Nemzetek Ligája C diviziójának ötödik fordulójában. Dzsudzsák Balázs 162 nap után csereként tért vissza.

Az eltiltott Marco Rossi szövetségi kapitányt helyettesítő Cosimo Ingusciónak nem volt könnyű dolga az összeállítást illetően, mivel az elmúlt napokban hatan is megsérültek a válogatott keretéből, név szerint Sallai, Fiola, Ugrai, Gulácsi, Lovrencsics és Gazdag.

Új emberként viszont csak a kapus Gróf Dávid lett behívva, így Inguscio a rendelkezésre álló játékosokból a Dibusz - Baráth, Orbán, Kádár, Korhut - Nagy Ádám, Pátkai - Kovács, Kalmár, Nagy Dominik - Szalai tizenegyet küldte pályára. A júniusi felkészülési mérkőzések után először keretbe került Dzsudzsák csak a kispadon kezdett.

Egy hónapja a két csapat 3-3-as döntetlent játszott Tallinnban.

A találkozó első (nagy) lehetősége a bátran kezdő észtek előtt adódott: az ötödik percben Vassiljev szögletét Vihmann fejelte kapura közelről, de Dibusz óriási bravúrral hárítani tudott. A vendégek lelkesedése hamar lelankadt, amikor Kalmár jobb oldalról érkező szögletét Orbán védhetetlenül fejelte a kapuba a nyolcadik percben. A Leipzig védőjének ez volt az első gólja a válogatottban.

A szerdai sajtótájékoztatón Inguscio és a játékosok is agresszív focit ígértek, és tartották is magukat hozzá. A magyar csapat többször is magasan letámadta ellenfelét, és egy ilyen után hamar jöhetett is volna a második, ám Aksalu eladott labdáját hibába lőtte kapura azonnal Nagy Dominik, a kapus még időben visszaért, és pánikszerű vetődéssel védett.

Még az első félóra letelte előtt két büntetőgyanús eset történt az észt tizenhatoson belül: előbb Szalai beadása pattant az egyik védő kezére, majd Kovács esett el az alapvonal közelében, de az albán játékvezető mindkétszer továbbot intett.

A magyar csapat nagy fölényben, veszélyesen játszott, a 33. percben Nagy Dominik lövése pattant Szalairól alig kapu mellé, három perccel később pedig Kalmár tüzelt a tizenhatos sarkáról - a labda épphogy elkerülte a hosszú alsót.

A 44. percben Nagy Dominik fordult kapura a védője szorításában és lőtt kapura, de Aksalu leért a takarásból érkező labdára.

A második félidő is egy óriási magyar helyzettel indult. Kalmár szabadrúgása ismét Orbánt találta meg, akinek közeli fejesét Aksalu elképesztő reflexmozdulattal védte. Ezt követően csökkentettük a nyomást az észt kapun, a türelmes játék és a biztos labdatartás lett jellemző a magyar csapatra, amelybe a 65. percben, 162 nap után ismét pályára lépett Dzsudzsák (Nagy Dominiket váltva).

A 69. percben eldőlt a mérkőzés: Nagy Ádám passza után Szalai fejelte át a labdát a kapujából rossz ütemben kilépő Aksalut.

A magyarok az utolsó tíz percre is támadásban maradtak, de egy Dzsudzsák-lövést leszámítva komoly gólszerzési lehetőség már nem alakult ki. A beígért agresszív focit megkaptuk, az észteknek esélyük sem volt egész meccsen.

Folytatás vasárnap a finnek ellen, akik csütörtök este 1-0-s vereséget szenvedtek Görögországban.

Nemzetek Ligája, C osztály, 2. csoport, 5. forduló

Magyarország-Észtország 2-0 (1-0)

---------------------------------

Groupama Aréna, 7000 néző, v.: Enea Jorgji (albán)

gólszerzők: Orbán (8.), Szalai (69.)

sárga lap: Pátkai (63.), illetve Pikk (23.), Anier (49.), Antonov (62.)

Magyarország:

-------------

Dibusz Dénes - Baráth Botond, Willi Orbán, Kádár Tamás, Korhut Mihály - Nagy Ádám, Pátkai Máté - Kalmár Zsolt (Kleinheisler László, 84.), Kovács István, Nagy Dominik (Dzsudzsák Balázs, 65.) - Szalai Ádám (Böde Dániel, 76.)

Észtország:

-----------

Mihkel Aksalu - Taijo Teniste, Madis Vihmann, Joonas Tamm, Artur Pikk - Artjom Dmitrijev, Ilja Antonov - Henrik Ojamaa (Sergei Zenjov, 60.), Konstantin Vassiljev (Ats Purje, 82.), Siim Luts (Sander Puri, 77.) - Henri Anier