Messi és Ronaldo visszavonulása után Mbappé lehet a futball istene

16 évesen mutatkozott be a Monaco csapatában, 18 évesen már a világ legdrágább tinédzser focistája lett, és egyelőre csak Neymar átigazolási díja volt magasabb az övénél a labdarúgás történetében. Oroszországban a francia válogatottal világbajnoki címet nyert 19 évesen. Szerepelt már a Time magazin címlapján, Messivel, Ronaldóval és Pelével említik egy lapon. Ő Kylian Mbappé.

„Azt hiszem, a második szezonomat töltöttem Monacóban. Nagyon fiatal volt, amikor elkezdett velünk edzeni. Amikor nem játszott, akkor is mindenki őt figyelte. Joao Moutinho rögtön mondta, hogy oda kell rá figyelni. 15-16 évesen halomra cselezte a védőket, gólokat szerzett. Aztán amikor bemutatkozott a csapatban, már mindenki tudta, kiről van szó” – mondta a fiatal Mbappéról Bernardo Silva, aki ma már a Manchester City játékosa.

Aki korábban nem ismerte volna, az a nyári világbajnokságon biztosan megtanulta a nevét. A Paris Saint-Germain üdvöskéje négy gólt szerzett Oroszországban, a válogatottal felért a csúcsra, pedig mikor legutóbb világbajnoki címet nyertek a franciák, 1998 nyarán még nem is élt.

Kylian Mbappé mindig focista akart lenni. Mentálisan hihetetlenül erős a pályán és azon kívül is. Látszólag semmi nem tudja kizökkenteni, pontosan tudja, mit akar, elviseli a rápakolt hatalmas terhet, élvezi a játékot és azt, hogy hamarosan a világ (egyik) legjobb focistája lesz.

Mbappé Párizsban, sportos családban született. Édesapja a kameruni származású Wilfried fociedző és egyben a játékos ügynöke, édesanyja algériai gyökerekkel rendelkezik, ő kézilabdázó volt.

„Igazi álmodozó típus voltam gyerekként” – mondta Mbappé a France Footballnak. „A szüleim mindig figyeltek, hogy tartsam a számat, ne mondjak nagyokat, de úgy tűnik, én állok nyerésre.”

Mbappé Párizsban kezdte pályafutását, az AS Bondy csapatánál az édesapja is edzette, majd a híres Clairfontaine akadémiára került. 11 évesen Londonban, a Chelsea-vel is edzett, de végül 2013-ban a Monaco játékosa lett.

Mbappé türelmetlenül várt a lehetőségre, összesen három idényt kellett eltöltenie a csapatnál, mire a nagyok között vették számításba. Mbappé nem értette, Leonardo Jardim miért nem számol vele. A fiatal játékos tisztában volt a képességeivel, de az edző már kevésbé, egészen 2015 novemberéig.

„Emlékszem az első alkalomra, amikor Kylian a nagyokkal, Jardimmal edzhetett” – mondta Luis Campos, a Monaco korábbi technikai vezetője, aki egyébként José Mourinho megfigyelőjeként is dolgozott. „Az edzés után Leonardo felhívott és azt mondta, ez a gyerek soha többet nem edzhet a fiatalokkal, marad velünk, szerintem élni is fog a lehetőséggel. Igazság szerint Leonardo kicsit csúszásban volt ezzel a meglátásával.”

Mbappé 2015 decemberében már be is mutatkozhatott a nagyok között, 16 éves és 347 napos volt, ezzel megdöntötte Thierry Henry klubrekordját. Az első bajnoki gólját 2016 februárjában szerezte, 17 évesen és 62 naposan szintén Henry rekordját adta át a múltnak.

Ebben az időszakban komolyan fenyegetett annak a veszélye, hogy a kis Mbappé elhagyja a Monacót és még pénzt sem lát belőle a hercegség csapata. A színfalak mögött ugrásra készen várt a Paris Saint-Germain, a Liverpool és az Arsenal is. Arsène Wenger személyesen is találkozott vele, próbálta meggyőzni arról, hogy igazoljon Londonba.

A végén két opció maradt. Profi szerződés a Monacótól vagy a PSG-től. Utóbbinál akkor Laurent Blanc volt az edző és félő volt, hogy a fiatal játékos az edzőre nehezedő eredménykényszer miatt nem ad majd neki lehetőséget. Végül Campos segítségével a Monaco ajánlata lett a győztes.„Emlékszem, Vagyim Vasziljev, a Monaco alelnöke adta meg végül a zöld jelzést. Olyan volt, mintha így lett volna eltervezve. Éppen kijöttem az öltözőből, amikor megláttam Kylian anyukáját. Végül 40 percig beszéltem vele a nézőtéren, elmeséltem, hogy komoly tapasztalatom van a topcsapatokat illetően és szerintem az a legjobb a gyereknek, ha marad a Monacónál. Elmondtam neki, hogy az a legfontosabb, hogy Kylian úgy léphessen be egy nagy csapat öltözőjébe, hogy már ismerik, nem pedig úgy, hogy mindenki azt kérdezgeti a másiktól, hogy ki ez a gyerek” – mondta Campos.

2016. március elején írta alá első profi szerződését Mbappé a Monacóval. A papír 2019-ig volt érvényes. Az aláírási pénz nagyjából 3 millió euró volt, az első évben havi 85, a másodikban 100, a harmadikban 120 ezer eurót kereshetett, ami egy 18 éves játékosnak nem rossz summa.

A fiatal játékostól egyébként nem volt mindenki elájulva. Jean-Claude Giuntini például nem nagyon játszatta az U17-es válogatottban, 2015-ben nem is szerepet az Európa-bajnok francia csapatban, majd az U18-asok közé sem vitte magával, Ludovic Batelli viszont számított rá az egy évvel idősebbek között.

„Akkoriban Ousmane Dembélé már az U21-eseknél szerepelt, hiányzott egy egyéniség a csapatból. Pletykáltak mindenfélét Mbappéról, hogy nem jó a hozzáállása, meg ilyesmi, de nem foglalkoztam semmivel, csak azzal, amit mutatott. Egy csiszolatlan gyémántot láttam. Annak ellenére, hogy két évvel fiatalabb volt a többieknél, ez nem okozott számára gondot, semmilyen tekintetben” – mondta róla Batelli.

Mbappé az elitkörben csatlakozott a válogatotthoz, a tét az Európa-bajnoki részvétel volt. Szerbiában három meccs várt a csapatra, végül Mbappé gólja is kellett, hogy az utolsó meccset megnyerjék a franciák. 2016 nyarán, a 17 éves Mbappéval a csapatban a francia csapat megnyerte az U19-es Európa-bajnokságot. Öt meccsen öt gólt szerzett, kettőt az elődöntőben. Az olaszok elleni, 4-0-ra megnyert fináléban is remekelt, olyan cseleket mutatott be, hogy mindenki csak nézett, ebből is látszódott, hogy fejben is rendben van.

Mbappé hihetetlen csele az U19-es Eb-n:

„Dolgoztam már Cristiano Ronaldóval és Mbappéval is. Nagyon sok a hasonlóság, mentálisan nagyon erősek. Mindketten bajnoknak születtek, és Mbappé még csak az út elején jár. Fantasztikus dolgokat fog elérni, ha kiteljesedik majd” – tette hozzá Campos.

Az igazi áttörést a 2016-17-es idény hozta el Mbappé számára, annak is a második fele. 29 bajnoki meccsen kapott lehetőséget, ezeken 15 gólt szerzett. Mesterhármasa volt a bajnokságban és a Ligakupában is. Az idény végén bajnoki címet ünnepelhetett.

A Bajnokok Ligájában is tavasszal kapta el a fonalat. Az első egyenes kieséses szakaszban rendezett párharcban oda-vissza betalált a Manchester City ellen, Jardím csapata pedig kiejtette az angolokat, 6-4-es összesítéssel. Mbappé a Dortmund elleni negyeddöntő két meccsén három gólt szerzett, majd a Juventus elleni elődöntőben is betalált, de kettős vereséggel kiesett a Monaco. Mbappé nevét viszont megismerték Európa szerte (ahogy a többi Monaco-játékosét is, rendesen szétkapkodták a csapatot, amely hatalmas hullámvölgybe került azóta).

A válogatott meghívójára sem kellett sokat várni, 2017 márciusában Luxemburg ellen a francia válogatott második legfiatalabb játékosa lett.

A Ligakupában és a Francia-kupában is a Paris Saint-Germain állította meg a Monacót. A párizsi csapat végül a trófeák mellett Mbappét is megszerezte magának.

2017 nyarán nem volt olyan topcsapat, amely nem akarta volna megvásárolni a fiatal franciát. A hírek szerint a legközelebb a Real Madrid állt a játékos megszerzéséhez, de Mbappé végül szülővárosába, Párizsba, a PSG-hez igazolt.

A PSG nem sokkal korábban szerezte meg Neymart 222 millió euróért, ezért ki kellett találni, hogy lehetne Mbappét is megszerezni a pénzügyi fair-play szabályait betartva. Valószínűleg sehogy, de az első évben kölcsönben szerepelt Párizsban a támadó, 2018-ban lett hivatalosan a klub játékosa.

Az átigazolást egyébként Didier Deschamps, a francia válogatott szövetségi kapitánya kotyogta ki, elmondta, hogy Mbappé marad a Ligue 1-ben, de klubot vált, így már azért nem volt túl bonyolult a feladvány. Jardím ki is hagyta a Monaco első pár bajnokijáról, Mbappét augusztus 31-én mutatták be hivatalosan.

Mbappéért 180 millió eurót kapott a Monaco, ezzel ő lett minden idők legdrágább európai focistája, legdrágább tini játékosa és a világ második legdrágább focistája.

Mbappé a Metz ellen debütált, természetesen góllal, majd négy nappal később a BL-ben is gólt szerzett, a Celtic ellen. Decemberben már pályafutása 10. BL-gólját szerezte, 18 évesen és 11 hónaposan természetesen ő lett a legfiatalabb, aki elérte ezt a határt.

A PSG-ben eddig 57 meccsen 34 gólnál és 22 gólpassznál jár a fiatal francia, a nemzeti csapatban 26 meccsen eddig tíz gólt szerzett. A mostani bajnokságban újabb rekordot döntött, a Lyon ellen 13 perc alatt szerzett négy gólt.

És hogy még jobban érzékeljük, mennyire jó Mbappé, lássuk, hol tartott Lionel Messi vagy Cristiano Ronaldo 19 évesen.

Messi a Barcelonában 25 gólnál járt, Ronaldo összesen 17 gólt szerzett a Sporting és a Manchester United színeiben. Messi két gólnál járt a BL-ben, CR még egy gólt sem szerzett, miközben Mbappé már 12 gólnál tart a sorozatban. A válogatottban Messi négy, Ronaldo hét gólnál járt ennyi idősen.

Mbappé 20. születésnapjára, december 20-án már tudni fogjuk, ki nyerte az Aranylabdát. Mbappé is ott van a jelöltek között, már másodszor, ilyenre sem volt korábban példa, hogy tiniként kétszer is jelöljenek valakit a díjra. Mbappé 19 éves, utána a legfiatalabbak 25 évesek (Harry Kane, Jan Oblak, Paul Pogba és Raphael Varane).

Mbappé a szemünk előtt fejlődik és ha így folytatja, Messi és Ronaldo visszavonulása után sem maradunk majd korszakos zseni nélkül.