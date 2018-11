Bravúros győzelemmel zárta az évet az U19-es válogatott

A magyar U19-es válogatott 3-2-re győzött Olaszország ellen a Recanatiban rendezett felkészülési mérkőzésén.

Az Eb-selejtező csoportjából veretlenül, az első helyen elitkörbe jutó férfi U19-es válogatottunk az év utolsó mérkőzésén Olaszországban lépett pályára felkészülési meccsen a hazaiak ellen. Az olasz válogatott is csoportgyőztesként jutott októberben az elitkörbe (7-0-ás gólkülönbséggel, a dánokat, a finneket és az észteket megelőzve), eredménysora alapján megjósolható volt, hogy együttesünkre kimondottan nehéz mérkőzés vár az évzárón. A két válogatott idén tavasszal egy alkalommal már meccselt egymással Olaszországban, akkor a házigazdák 1-0-ra nyertek.

Az Ancona közelében fekvő Recanatiban rendezett találkozón telt ház várta a csapatokat, mintegy 1000 néző volt kíváncsi az összecsapásra. A magyar válogatott nagyszerűen kezdte a találkozót, már a 2. percben megszerezte a vezetést, Szerető Krisztofer beadására Kiss Tamás érkezett, és megelőzve védőjét a rövid sarokba helyezett (0-1). A folytatásban kiegyenlített volt a játék, az olaszok nem adták fel a biztonságos védekezést, de azért próbáltak dominálni. A magyar válogatott nem állt be védekezni, és a szünetig nekünk voltak veszélyesebb helyzeteink: Szoboszlai Dominik kétszer is közel járt a gólszerzéshez, és Szerető valamint Kiss is betalálhatott volna, ám az első 45 perc végéig nem változott az eredmény.

A fordulás után fordulat következett, a 47. percben Zeke Márió megkapta második sárga lapját, így tíz emberre fogyatkoztunk. Nem sokkal később egy ártalmatlannak tűnő szituációban hibáztunk, az olaszok kihasználták a megingást és csapatkapitányuk, Portanova fejesével kiegyenlítettek. Ezt követően változott a játék képe, védekezésre kényszerültünk, és kontrajátékra álltunk át. Jól alkalmazkodtunk a helyzethez, több veszélyes kontrát is vezettünk, majd visszaszereztük a vezetést: Szoboszlai Dominik a 61. percben 24 méterről, szabadrúgásból lőtt védhetetlenül a hálóba (1-2). A 73. percben megdupláztuk az előnyt, a csereként beállt Schön Szabolcs cselezett befelé a jobb oldalról, majd nagyszerűen lőtte el a labdát a hosszú sarokba, 1-3. Az olaszok a hátralévő időben mindent egy lapra feltéve támadtak, sok szögletet végezhettek el, de közben a magyar kontrákban is benne volt a gól, a hazai kapusnak több bravúrja is volt. Végül az olaszok egy beadást követő védelmi hibát kihasználva Riccardi góljával felzárkóztak (2-3), de az egyenlítő gólt nem sikerült megszerezniük, így a magyar válogatott bravúros győzelemmel zárta az évet.

"Nagy odaadással és akarattal játszott a csapat, megérdemelten nyerte meg a mérkőzést – értékelt a mérkőzés után Németh Antal szövetségi edző. – A kiállítás felborította a terveinket, de jól reagáltunk a megváltozott helyzetre, veszélyesen kontráztunk. A védekezésünk végig stabil volt, a támadásba való átmenetekben pedig sokat léptünk előre, akár még több gólt is szerezhettünk volna. Voltak azért hibáink, két elkerülhető gólt kaptunk, de összességében jár a gratuláció a játékosoknak, mert szép győzelemmel fejelték meg az Eb-selejtezős továbbjutást. Szeretném megköszönni a stábtagoknak az egész éves munkát, mindannyian rengeteget tettek hozzá a csapat sikeres őszéhez."

Olaszország-Magyarország 2-3 (0-1)

Magyarország: Kovács Péter - Kovács Krisztián, Mocsi Attila, Csóka Dániel (Bolla Gergő, 46.), Zeke Márió - Bokros Szilárd (Torvund Alexander, 86.), Csonka András, Szoboszlai Dominik (Szendrei Norbert, 86.) - Kiss Tamás (Molnár Dominik, 48.), Bencze Márk (Timári Norman, 63.), Szerető Krisztofer (Schön Szabolcs, 62.)

mlsz.hu