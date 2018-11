Ezért is nagy kár, hogy nem sikerült a feljutás a Nemzetek Ligájában

A sportszakmai mellett a közönség szórakoztatása miatt sem lett volna mellékes, ha a magyar fociválogatott feljutott volna a Nemzetek Ligája B divíziójába.

Kezdetben csak presztízskérdés volt, hogy végezzünk minél előbb a finn, görög és észt válogatottat felvonultató csoportunkban. Majd, amikor az első három mérkőzésen elszenvedett két vereség és a finnek menetelése után biztossá vált, hogy ebből már nem lesz első hely és feljutás, Marco Rossi és csapata inkább már arra koncentrált, hogy egyrészt még csak véletlenül se essen ki a legalsó, D osztályba, illetve, hogy minél több pontot gyűjtve igyekezzen a lehető legjobb helyet elcsípni a 2020-as Eb-selejtezők sorsolása előtt.

Megkaptuk az ígért agresszív focit: sima győzelem az észtek ellen Willi Orbán és Szalai Ádám fejesgóljával a magyar válogatott hazai pályán 2-0-ra legyőzte Észtországot a Nemzetek Ligája C diviziójának ötödik fordulójában. Dzsudzsák Balázs 162 nap után csereként tért vissza. Az eltiltott Marco Rossi szövetségi kapitányt helyettesítő Cosimo Ingusciónak nem volt könnyű dolga az összeállítást illetően, mivel az elmúlt napokban hatan is megsérültek a válogatott keretéből, név szerint Sallai, Fiola, Ugrai, Gulácsi, Lovrencsics és Gazdag.

Az utolsó csoportmérkőzések előtt azonban már azt is látjuk, hogy az Eb-szereplésért játszható play-off mellett más szempontból sem lett volna rossz húzás megkaparintani az első helyet: a következő Nemzetek Ligája-kiírásnál ugyanis már igazi nagy halak is úszkálnak majd a B divízióban. A 2. csoportból kieső Izland és a 3. csoportból búcsúzó Lengyelország eleve jobban passzolt volna a B osztályba, azonban már az is biztos, hogy a 2014-es világbajnok Németország is eggyel lejjebb folytatja majd szereplését.

Izgalmas lesz az A osztály 4. csoportjának utolsó mérkőzése is: az a csapat ugyanis, amelyik megnyeri a Wembley-ben az angol-horvát meccset, az megnyeri a csoportot is és játszhat a torna döntőjében, a vesztes viszont búcsúzik a legmagasabb osztálytól. A spanyolokat ez a veszély már nem fenyegeti, de a jelenleg a legrosszabb pozícióban lévő a vb-ezüstérmes horvátokat már annál inkább. És látva Dejan Lovrenék harciasságát a spanyolok ellen, mi nem tudnánk nyugodtan aludni Gareth Southgate helyében.

A magyar válogatott sajnos elszalasztotta az esélyt, hogy a Nemzetek Ligája következő kiírásában ilyen kaliberű vendégeket fogadjon, az viszont vígasztalhat bennünket, hogy a B osztályból csupa régi, kedves ismerős pottyan le hozzánk: már biztosan búcsúztak az északírek, akikkel a 2016-os Eb-selejtezők után van elszámolnivalónk, a jó szurkolók előtt rossz focit játszó írek, várhatóan kiesnek a svédek is, akik egy időben állandó csoportellenfeleink voltak minden létező selejtezősorozatban, és, ha Szlovákia nem nyer Csehországban, akkor Marek Hamsíkék is a harmadik vonalat erősíthetik. Ebből pedig már összejöhet egy pikáns csoport.