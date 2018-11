A magyar labdarúgó-válogatott a második helyet is elérheti Nemzetek Ligája-csoportjában, ha vasárnap este hazai pályán legyőzi a finn együttest, ám ha rossz eredményt ér el a zárófordulóban, még a bennmaradása sem biztos.

Az első helyen már nem foghatja be a finneket Marco Rossi szövetségi kapitány együttese, miként a C osztálytól való búcsúzást jelentő negyedik pozíciótól is távol került az észtek felett aratott csütörtöki 2-0-s sikernek köszönhetően.

Amennyiben a már csoportelső, s így feljutó finn csapatot - amely a nyitókörben 1-0-ra nyert Tamperében - le tudja győzni a mieinket, a görögök pedig Athénban kikapnak az észtektől, úgy másodikként zár, s megőrzi tagságát a C osztályban. Minden más eredmény esetén viszont harmadikként zár csoportjában, amely - főként vereség esetén - nem ér biztos bennmaradást. Ugyanis a harmadik vonal három négy- és egy háromcsapatos csoportból áll, így a három negyedik helyezett mellett a legrosszabb csoportharmadik is a legalacsonyabb, D jelű osztályban vághat neki a következő kiírásnak.

Az előtte álló két csapat, a finn és a görög elleni eddigi három mérkőzésen három pontot szerzett a magyar válogatott, amely újabb három pont megszerzésével biztosítaná be C osztálybeli tagságát. Minden más esetben a többi csoport eredményeitől függ a sorsa: a pillanatnyi csoportharmadikok közül előtte álló két riválistól a román és az albán együttes szintén három-három, míg a ciprusi egy pontot szerzett. Utóbbi az egyetlen, amely biztosan harmadikként zár, a többi csoportban a magyar csapat négyeséhez hasonlóan még helycsere is előfordulhat.

A magyar válogatott utolsó Nemzetek Ligája-összecsapása vasárnap 20.45 órakor kezdődik a Groupama Arénában a szlovén Slavko Vincic sípjelére.

C osztály, 2. csoport:

6. (utolsó) forduló (vasárnap):

Magyarország-Finnország, Groupama Aréna 20.45

Görögország-Észtország, Athén 20.45

A csoport állása:

1. Finnország 5 4 - 1 5-1 12 pont - feljutott a B osztályba

2. Görögország 5 3 - 2 4-4 9

3. Magyarország 5 2 1 2 7-6 7

4. Észtország 5 - 1 4 3-8 1 - kiesett a D osztályba

Korábbi eredmények:

1. forduló (szeptember 8.):

Finnország-Magyarország 1-0

Észtország-Görögország 0-1

2. forduló (szeptember 11.):

Magyarország-Görögország 2-1

Finnország-Észtország 1-0

3. forduló (október 12.):

Görögország-Magyarország 1-0

Észtország-Finnország 0-1

4. forduló (október 15.):

Finnország-Görögország 2-0

Észtország-Magyarország 3-3

5. forduló (november 15.):

Görögország-Finnország 1-0 (1-0)

Magyarország-Észtország 2-0 (1-0)

A C osztály jelenlegi csoportharmadikjainak tabellája:

1. Románia 3 - 3 - 2-2 3 pont

2. Magyarország 3 1 - 2 2-3 3

3. Albánia 3 1 - 2 1-4 3

4. Ciprus 3 - 1 2 2-5 1