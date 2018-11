Két és fél év után újra van válogatott labdarúgó-csapata Magyarországnak

A magyar labdarúgó-válogatott győzelemmel búcsúzott az idei évtől és a Nemzetek Ligájától, miután 2-0-ra verte a csoportgyőztes finneket vasárnap este a Groupama Arénában. A gólszerző Szalai Ádámon és Nagy Ádámon kívül Willi Orban, Kalmár Zsolt, Korhut Mihály, Lovrencsics Gergő, valamint a nemzeti együtteseben debütáló Filip Holender értékelte a találkozót.

Gera Zoli mindig azzal szívta a véremet, hogy gól nélkül fogok visszavonulni a válogatottból, örülök hogy most már ezzel nem viccelődhet" - nyialtkozta a lefújás után Nagy Ádám, aki 29. alkalommal szerepelt a nemzeti csapatban, és első találatát szerezte.

"Fontos volt, hogy győzelemmel zárjuk a sorozatot és jó hangulatban várjuk az Európa-bajnoki selejtező sorsolását. Az észt meccshez hasonlóan most is jól akartunk kezdeni, megint működött a letámadásunk, amelyben nekem is fontos szerepem volt, általában én voltam legközelebb az elveszített labdákhoz. Nagyon boldog vagyok, hogy egy kontra után sikerült betalálnom, így magabiztosan futballozhattunk a találkozó hátralévő részében."

Szalai Ádám lőtte a magyar csapat első gólját, aki Észtország után a finnek ellen is gólt szerzett.

"Örülök az újabb gólnak, de a a csapat sikerének még inkább. Más játékrendszerben játszottunk, mint a csütörtöki mérkőzésen, emiatt is pozitív a mostani végeredmény. Utólag már kár azon keseregni, mi lett volna, ha ezzel a stábbal kezdjük meg az évet és nem a tétmeccseken, hanem előtte néhány barátságos találkozón van lehetőségünk próbálgatni a dolgokat. Egyre jobban nézünk ki, természetesen megvannak a területek, ahol fejlődnünk kell, de azon leszünk, hogy az Eb-selejtezőkre maximálisan felkészüljünk."

Szalai gólját Kalmár Zsolt készítette elő, a gólpasszt adó játékosról is véleményt formált a Hoffenheim támadója.

"Zsolt nagyon sokat fejlődött az elmúlt időszakban, sokat kell vele beszélni és segíteni neki, de maximálisan végrehajta a taktikai utasításokat. A képességei megvannak, előrefelé nagyon jó, ha egy picit még a védekezés részéhez hozzátesz, akkor remek középpályás válhat belőle."

A DAC 23 esztendős labdarúgója ezúttal is a mezőny egyik legjobbja volt, ő így értékelt.

"Összességében jó sorozatot zártunk, de van bennünk hiányérzet, hiszen az idegenbeli finn és észt meccs alakulhatott volna jobban is a mi szempontunkból. Jól éreztem magam a pályán, amit elterveztünk, azt ezúttal is végrehajtottuk, le a kalappal a fiúk előtt. Ezen az úton kell továbbmennünk."

A védelem ismét stabil lábakon állt, újfent érintetlen maradt a magyar kapu, ezzel kapcsolatban a hátvédsor meghatározó szereplője, Willi Orbán is elégedetten nyilatkozott.

"Jó meccset játszottunk, nem csak a védelem az egész csapat remekül koncentrált, 90 percen keresztül kontrolláltuk a találkozót és a mi akaratunk érvényesült. Tehetséges játékosok vannak a keretben, remek edzőnk van, így bizakodhatunk a jövőt illetően. Az alapokat leraktuk, nagyon várjuk a tavaszi tétmérkőzéseket, hiszen egyértelműen az a célunk, hogy kijussunk a 2020-as Európa-bajnokságra."

Korhut Mihály sérülése miatt nem tudta végigjátszani a találkozót, más oka azonban nem volt a szomorkodásra.

"Hasonló volt a forgatókönyv ezen a meccsen, mint az észtek ellen, a kapusunknak védenie kellett, utána viszont nem kerültek helyzetbe a vendégek, mi viszont gólt, gólokat szereztünk, és irányítottuk a játékot. Külön öröm, hogy a védelmünket a finnek sem tudták feltörni, ez a két meccs jó kiindulási alap a jövőre nézve."

Lovrencsics Gergő az észtek ellen nem kapott lehetőséget, Finnország ellen viszont végigjátszotta a találkozót.

"A tamperei meccsből kiindulva más taktikával készültünk. Mindenkinek külön elmagyarázta a mester, hogy pontosan mi lesz a feladata, milyen szituációkban hogyan kell reagálnia, ezt pedig maradéktalanul betartottuk. Nagyon fontos volt, hogy megvolt a kommunikáció a pályán belül, így könnyebben tudtunk döntést hozni, mikor lehetett esetleg belépni a támadásokba, vagy mikor kellett inkább a védekezésbe besegíteni."

Ha már az idegenbeli mérkőzés szóba került, a Ferencváros játékosa elmondta, hogy mennyiben változott a szeptemberi mérkőzéshez képest a válogatott.

"Zongorázható a különbség, ez a két meccs is bizonyította. Talán sikerült visszaállítani a csapat renoméját, amit Finnországban és Észtországban elveszítettünk, persze ezt majd a szurkolók döntik el. Folyamatosan tanulunk a hibáinkból, személy szerint én is, és a mindenki más is próbál meccsről meccsre jobb teljesítményt nyújani. Remélem, hogy ez a tendencia az Eb-selejtezőkön sem lesz másképp."

Marco Rossi és válogatott újoncot is avatott Észtország ellen, Filip Holender először lépett pályára címeres mezben.

"Már az észtek elleni mérkőzésen is szó volt arról, hogy játszom majd, akkor és most is ugyanúgy készen álltam. Nagy élmény volt a debütálás, de amennyire örülök, annyira dühös is vagyok, mert volt egy nagy helyzetem, ahol nem sikerült jól eltalálnom a labdát. Fantasztikus lett volna gólt lőni rögtön a bemutatkozásomon. A Honvédnál korábban már dolgoztam együtt a mesterrel, ugyanazt kaptam a válogatottnál is, mint Kispesten. Marco Rossi szigorú, de tudja mit akar és tudja, hogyan kell beszélni a játékosokkal. Nem véletlen ez a két győzelem, nagyon nagy szerepe van benne a szövetségi kapitánynak."

A magyar labdarúgó-válogatott ezzel lezárta a 2018-as esztendőt, ám a csapat életében lesz még idén egy rendkívül fontos esemény: december 2-án vasárnap sorsolják a 2020-as Európa-bajnokság selejtezőcsoportjait, akkor derül ki, hogy mely ország együtteseivel kell majd harcba szállni a kijutásért.

Marco Rossi gárdájának a második hely megszerzésével maradt esélye, hogy a Nemzetek Ligájából - sikertelen Eb-selejtező esetén - érdekelt legyen az Európa-bajnoki részvételért folyó küzdelemben, de ehhez az kell, hogy az osztály négy csoportgyőztese közül valamelyik válogatott az Európa-bajnoki selejtezősorozatból kiharcolja a részvételt. Hogy hány ilyen válogatottra lenne szükségük a magyaroknak, az csak a másik három C osztályos csoport végeredményekor derül ki.

Nemzetek Ligája, C osztály, 2. csoport, 6. (utolsó) forduló:

Magyarország-Finnország 2-0 (2-0)

gól: Szalai (29.), Nagy (37.)

Görögország-Észtország 0-1 (0-1)

gól: Lambropulosz (44., öngól)

A csoport végeredménye:

1. Finnország 12 pont - feljutott a B osztályba

2. Magyarország 10

3. Görögország 9

4. Észtország 4 - kiesett a D osztályba