Marco Rossi az olaszokat várja ellenfelünknek az Eb-selejtezőn

Marco Rossi szövetségi kapitány szerint a magyar labdarúgó-válogatott játékosai átérezték az utolsó két Nemzetek Ligája-mérkőzés fontosságát.

Az olasz szakvezető az M1 aktuális csatornának hétfőn arról beszélt, a keret tagjai végig nagyon koncentráltan készültek a csütörtöki Észtország elleni és a vasárnapi Finnország elleni hazai találkozóra, amelyeket egyaránt 2-0-s sikerrel zártak.

Megmutatták, hogy mennyire vágynak a győzelemre, meg akarták mutatni mindenkinek, mennyire büszkék arra, hogy felvehetik a válogatott mezét, hogy igazán jó játékosok, és hogy képesek elérni a céljaikat - fogalmazott Rossi. Kiemelte: a futballisták motiváltak voltak, és véleménye szerint jól is játszottak.

Kitért rá, sok mindenen tudnak még javítani, ám a játékosok a kezdetektől próbálták a legjobbjukat nyújtani.

„Igazából csak egyszer nem tudtuk hozni magunkat, azon a bizonyos tallinni mérkőzésen Észtország ellen” - utalt az októberi, 3-3-as döntetlennel zárult találkozóra. „Egyébként az első, Finnország elleni találkozó óta megmutattuk, hogy lépésről lépésre tudunk fejlődni, úgyhogy nyugodtan mondhatjuk, elégedettek vagyunk.”

A válogatott az utolsó két Nemzetek Ligája-találkozóján begyűjtött hat ponttal a C osztály 2. csoportjának második helyén zárt, így bennmaradt, egyúttal maradt esélye arra, hogy a Nemzetek Ligájából - sikertelen Eb-selejtező esetén - érdekelt legyen az Európa-bajnoki részvételért folyó küzdelemben.

Marco Rossi felidézte, hogy a nyarat még a Dunaszerdahely edzőjeként kezdte, majd a magyar szövetség (MLSZ) elnöke, Csányi Sándor hívását követően egy rövid ideig még maradt az Európa-ligában szerepelt DAC-nál, s július 20-án lett szövetségi kapitány.

Nagyon más ez a munka, mint amit korábban csináltunk. Számomra különösen furcsa, hogy nem találkozom mindennap a játékosokkal. Sőt, minden hónapban csak egy hetet, esetleg tíz napot tudtunk együtt dolgozni - fejtette ki. Hozzátette, most még hosszabb szünet vár rájuk, hiszen márciusban találkoznak legközelebb.

„Igazából nem is tudom, mi lesz most velem, mert szükségem lenne arra, hogy ott legyek a pálya szélén, hogy érezzem a gyep illatát” - fogalmazott.

Kiemelte, nagy megtiszteltetés számára a magyar válogatott szövetségi kapitányának lenni.

„Sokkal fontosabb, mint bármilyen más feladat, amit bármelyik klubnál csináltam eddig. Mindig hangsúlyozom, hogy a magyar válogatottnak nem tudtam volna nemet mondani, és ez független minden körülménytől” - mondta.

A jövőre előre tekintve elmondta, jövő vasárnap Dublinban ott lesz az Európa-bajnoki selejtezők sorsolásán, amely nagyon fontos esemény.

Ha ilyenkor van egy kis szerencsénk, több esélyt kaphatunk a továbbjutásra. Meglátjuk majd, milyen csoportba kerülünk, de abban majdnem biztos vagyok, megkapjuk majd Olaszországot - szögezte le. Kifejtette, utána a játékosok figyelése lesz a feladata, ám ez nagyon nehéz.

„A légiósok esetében majdnem lehetetlen, de az itthon játszókkal sem lesz könnyű dolgunk. Az őszi szezon december közepéig tart, a tavaszi pedig csak február másodikán kezdődik. Szóval most nagyjából két hetünk marad, utána pedig sokan elmennek majd téli edzőtáborokba Törökországba. Oda szeretnénk majd mi is elutazni, és szeretnénk megnézni a csapatok felkészülési mérkőzéseit is, hogy lássuk, kitől mire számíthatunk” – fejtette ki.