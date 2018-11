Szerda este először játszhat új stadionjában a Vidi

Vége a várakozásnak és a felcsúti albérletnek, ugyanis elkészült a MOL Vidi FC új stadionja. A sóstói komplexum szerda este, az Újpest elleni bajnokin fogadhat először nézőket. A szerdai meccs előtt körbenéztünk az Európa-ligás fehérváriak új stadionjában.

A hétfői bejáráson nem mondhatni, hogy ideális fociidő várt minket, de a hószállingózásban is látszódott, szép stadion épült fel Fehérváron. A sóstói komplexum nem csak a profi sportolókat fogja szolgálni, a stadion környéke ugyanis tejes rehabilitáción esett át.

Székesfehérvár alpolgármestere, Mészáros Attila segített bemutatni a Sóstói Stadiont és annak közvetlen környezetét.

A stadion és környéke összesen 14 + 4 milliárd forintból újult meg, előbbi összeg maga a stadion, a többi pedig a teljes környék rehabilitációját szolgálta. Megújultak a környék útjai, járdái, a stadion szomszédságában található tó környékét is rendbe tették, kapott egy szép stéget, napozóágyakat, sétányt, és 1000 új parkolóhelyet is létrehoztak. A Sóstó és a stadion közötti részen egy teljesen új közösségi park jött létre, tanösvénnyel, fitneszparkkal, játszótérrel. A külső kerengőt bárki használhatja, ehhez nem kell jegyet váltani, az alpolgármester szerint a környékbeli futók, sportolók már el is kezdték birtokba venni ezt a részt.

A stadion szomszédságában található kilátótornyot is felújították, az aréna délkeleti oldalában pedig kialakították a Sóstó Látogatóközpontot, hogy ne kelljen új épületekkel terhelni a természetvédelmi területet. A bejáratot corten acélból építették meg, ami a felületén kialakuló rozsda által nyeri el végső kinézetét. Ehhez akár több hónapra is szükség van, később pedig jó védelmet nyújt az eredeti anyagnak.

A látogatóközpontban a Sóstó természetvédelmi területről kaphatnak információkat a látogatók. A terület arról is nevezetes, hogy 16 különböző orchideaféle található itt meg. A központban van még egy 80 fő fogadására alkalmas konferenciaterem is.

Ami magát a stadiont illeti, a tervezők nem csomagolták be, egy acélháló-szerkezet veszi körbe az építményt, a díszkivilágítás piros-kék és piros-fehér-zöld színben is meg tudja világítani az épületet, amit 20 ezer négyzetméternyi zöld terület vesz körbe a természetvédelmi területen kívül.

A külső kerengőről összesen kilenc kapun át lehet bejutni a stadion belső kerengőjéhez. Nyolc a hazai, egy a vendégszurkolók számára van kialakítva. A két szurkolótábort fizikailag is teljesen el lehet választani egymástól.

A stadion felújításán 2016 novemberében kezdtek el dolgozni, de végül jókora csúszás lett, ugyanis kiderült, az alig több mint 10 éves főépületet is el kell bontani statikai hibák miatt. Hogy ne legyen még nagyobb csúszás, úgy döntöttek, ugyanazt a vázszerkezetet építik vissza, így módosult a 2018. év eleji átadás.

A stadion az önkormányzat, azaz a város tulajdona, és a Városfejlesztési Kft. üzemelteti. A Vidi az önkormányzattól bérli a létesítményt. Erre két szerződést kötöttek, ugyanis egyes részeket, irodákat, öltözőket állandóan bérli a klub, míg a teljes komplexumot csak meccsnapokon.

A stadion főépülete négyszintes, alul találhatók az öltözők, az UEFA számára nélkülözhetetlen kiszolgálóegységek és irodák, valamint a sajtóközpont. A földszinten van a Vidishop, a múzeum, a pénztárak és egy étterem. Az első emeleten irodák vannak, illetve egy ezer négyzetméteres rendezvényterem, ami meccsnapokon a VIP-szekció. A második emeleten a skyboxok vannak.

Az alpolgármester elmondta, cél volt, hogy egy multifunkciós stadiont hozzanak létre, ebben sokat segít a rendezvényterem, ami a környék legnagyobbja, így tökéletesen alkalmas konferenciák és rendezvények kiszolgálására.

A stadion teljesen akadálymentesített, összesen 24 mozgáskorlátozott helyet hoztak létre. Remek a kilátás mind a 14 200 helyről, ugyanis a pálya mindössze hét méterre van az első soroktól. A székek Lengyelországból érkeztek, főként pirosak, a kék színűek a közeli tó hullámzására emlékeztetik a helyieket. A pályát újhartyáni, direkt erre a célra nevelt fű borítja. A pálya természetesen fűthető, és van beépített locsolórendszere is.

A stadion megfelel az UEFA szigorított, négyes kategóriájú elvárásainak is, így a Vidi továbbjutása esetén tavasztól már itt szerepelhet Európa-liga-meccseken. A szerdai, Újpest elleni meccsen kívül december 2-án, vasárnap a Budapest Honvéd FC, két héttel később, december 16-án pedig a Ferencváros látogat majd el Székesfehérvárra.

Szerdán 16:30-tól várják a szurkolókat, 17.00 és 18.00 óra között látványos ünnepséggel vezetik fel az Újpest elleni meccset. Fellép majd Pixa, zenél a Wellhello, lesz táncbemutató, lézershow, és beszédet mond majd Székesfehérvár polgármestere is.

Itt látható egy videó a stadionról és környékéről.