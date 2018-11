Bombaigazolásokat tervez a Real Madrid a Premier League-ből

A Real Madridnál továbbra sem sikerült betölteni a Cristiano Ronaldo távozása után keletkezett űrt, a legfrisebb hírek szerint a spanyol együttesnél megvannak a kiszemeltek, akikkel fellendítenék a csapat támadójátékát.

Egyikük a Manchester United villámgyors támadója, Marcus Rashford, akinek játékát már mérkőzések óta az Old Traffordon követi a BL-címvédő egyik megfelelője, legutóbb a horvátok elleni Nemzetek Ligája meccsre is elutazott miatta. A Real 50 millió fontot sem sajnálna a futballistáért, aki mostanság csak epizodista szerepet tölt be Manchesterben.

Rajta kívül a Tottenham klasszis középpályását, Christian Eriksen szemelték ki a madridiak, akik már télen kopogtathatnak a Spurs ajtaján egy 40 millió fontos ajánlattal. Erkisent nem titkoltan a 33 esztendős Luka Modric utódjának szánják a Real Madridnál.