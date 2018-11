A Nemzetek Ligája zárása, azaz az Észtország és Finnország ellen megnyert utolsó két találkozót követően Marco Rossi szövetségi kapitány hosszabb interjút adott a Molcsapat.hu oldalnak, amiben beszélt a játékosok hozzáállásáról, arról, hogy mivel tudtunk hat pontot gyűjteni, és arról is, hogy mit ér a csoportban megszerzett második hely.

A magyar válogatott helyenként szemre is tetszetős, és kimondottan eredményes játékkal nyerte meg utolsó két Nemzetek Ligája-mérkőzését a Groupama Arénában. Előbb a csoport végén záró észteket, majd a B divízióba feljutó finneket is 2-0-ra verte Marco Rossi csapata. Utóbbi mérkőzésen a csapat egy eddig nem, vagy alig használt 3-5-2-es hadrendben állt föl, amivel várhatóan többször is találkozunk majd a jövőben.

„Mérlegre téve a céljainkat, az ellenfél játékerejét és felállását, most jött el az ideje, hogy ebben a rendszerben lépjünk pályára. Úgy gondolom, ez a felállás alkalmas lehet a magyar válogatott számára, de ennek a begyakorlásához sok időre van szükség, az pedig nincs. Egyébként sem hiszek abban, hogy a csapat formációja lenne a lényeg. Szerintem a játékkoncepció fontosabb, és az nem írható le számokkal” – szögezte le határozottan a kapitány, akinek nagyon tetszett az első félidőben bemutatott agresszív letámadás, amellyel sok labdát szereztünk, és nem mellékesen, a két gólunkat is ennek köszönhetjük.

Bizonyosságot nyert az olasz szakember egyik alapvetése, miszerint az eredményes támadójáték alapja a jó védekezés.

Én támadó felfogású edzőnek tartom magam, és a magyar válogatottal is az a célom, hogy az első félidőben látott játékot minél élesebbre csiszoljuk. A kulcsszó számomra azonban mindig az egyensúly. Azt szoktam mondani, akkor tudsz jól támadni, ha jól védekezel. Ezért gondolom úgy, hogy a stabilitás mindennél fontosabb: soha nem borulhat fel az egyensúly, mindig meg kell találni azt a pontot, ahol megmarad a stabilitás.”

Ennek a stabilitásnak, sőt, a válogatott jövőbeni játékának lehet a kulcsfigurája Nagy Ádám, aki különösen a finnek ellen játszott kimagaslóan.

Ennek a taktikai elemnek a kulcsfigurája Nagy Ádám, aki nagyszerűen játszott, óriási szerepe volt abban, hogy ilyen határozottan mentünk át támadásba a labdaszerzések után, és közben hátul is megmaradt a csapat stabilitása. Ádival kapcsolatban egyébként nem is az a megdöbbentő, hogy mennyit képes futni, hanem hogy milyen sebességgel!”

Első válogatott gólja előtt is kamatoztatta a sebességét:

„Az ő feladata talán a legfontosabb a balansz megtartásában. Mindig azt kérem tőle, hogy inkább a védőket segítse, és figyelje a másik két középpályás pozícióját, hogy vissza tudjon segíteni mögöttük, ha kell. Ha ezt jól megcsinálja, és még gólokat is lő, nálam mindig játszani fog – mondta széles mosollyal Rossi, ugyanakkor értetlenségének adva hangot, hogy klubjában, a Serie A-ban szereplő Bolognában miért mellőzi Nagy Ádámot edzője, Filippo Inzaghi.

Rossi büszke arra, hogy „pozitív gondolkodású, nagyszerű sportemberekből álló csapata” van, amelyik ráadásul egyre jobban is játszik.

„Ha a két és fél hónap alatt lejátszott mérkőzéseket nézzük, örömteli tempóban fejlődött a csapat. Az utolsó két meccsel már szinte maradéktalanul elégedett voltam, ami persze nem azt jelenti, hogy hátradőlhetünk. Azt a játékot szeretnénk állandósítani, amire legerősebb felállásunkban már képesek vagyunk” – mondta a kapitány.

Rossi meglátása szerint a játékosai taktikailag is érettebbek lettek, mindenki tudja a helyét és a szerepét a pályán.

A legboldogabb mégis amiatt vagyok, hogy a győzelmeinknek semmi közük nem volt a szerencséhez. Azért nyertünk, mert mi voltunk a jobbak, megérdemeltük a győzelmet

– jelentette ki határozottan az olasz szakember.