Újabb nagy bejelentés tett a MOL Vidi: így fogják hívni az új stadiont

A MOL Magyarország és a MOL Vidi FC szerdán közös sajtótájékoztató keretében jelentette be Székesfehérváron, hogy az új Sóstói Stadiont a jövőben MOL Aréna Sóstónak fogják hívni. Az eseményen köszöntőt mondott dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, Ratatics Péter, a MOL Magyarország ügyvezető igazgatója és Balogh Attila, a MOL Vidi ügyvezetője.

A magyar gazdaság zászlóshajójaként a MOL küldetésének tekinti a hazai sportélet támogatását. Ennek jegyében közel tíz éve támogatja a MOL Vidi FC labdarúgó csapatát, amely újra birtokba veheti felújított otthonát, a Sóstói Stadiont. Ám még mielőtt szerda este az Újpest elleni bajnokival felavatnák az új létesítményt, sajtótájékoztató keretében bejelentették, hogy a jövőben a MOL Aréna Sóstóként üzemel majd.

„A MOL-csoport nagyon büszkén tekint vissza az elmúlt közel tíz évre. A jövőbe is nagy lelkesedéssel vágunk bele. Nagy öröm, hogy itt lehetek ebben a Vidi csodálatos otthonában. A közös együttműködést szeretnénk továbbra is folytatni, illetve megerősíteni." Megállapodtunk a csapat vezetésével, hogy a jövőben az új stadiont MOL Aréna Sóstónak hívják majd, így már nemcsak a névadó szponzorai vagyunk a klubnak."

"A MOL így már két stadion névadó szponzorságát is magáénak tudhatja. Akár sikerekről, akár kudarcokról van szó, közösen kell megélnünk, és tanulnunk belőle. Ez nagyon fontos a MOL életében, mi is így fejlődtünk, és ugyanezt látjuk a Vidinél. A cél, hogy a klub egyre nagyobb sikereket érhessen a jövőben a hosszú távú elköteleződés eredményeképpen" – mondta Ratatics Péter, a MOL Magyarország ügyvezető igazgatója.

Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere is nagyon boldogan állt az újságírók rendelkezésére az új stadionban.

„Régóta várunk erre a pillanatra, remélem az előttünk álló estéről mindenki szép emlékeket őriz majd, aki kilátogat az új létesítménybe. Szeretnék köszönetet mondani Magyarország kormányának, akinek a segítsége és támogatása nélkül ma nem lehetnénk itt. Azt is ki kell emelnem, hogy nem önmagában stadion, hanem egy közösségi tér alakult ki, illetve a Sóstó Természetvédelmi Terület is megmentettük. A város önkormányzatának egy forintjába sem került ez a beruházás" – árulta el dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Hozzátette, a szurkolóknak is köszönettel tartoznak a türelemért, na meg a klubnak azért, hogy ebben a három évben is fejlődött, és a nemzetközi kupában is extra teljesítményt nyújt. Így van rá esély, hogy ebben a bajnoki idényben akár még Székesfehérváron is játszhat Európa-liga meccset a csapat. Na és persze a MOL-nak, amely ilyen kiemelt ügy mellé áll évek óta-

„Az emberek, a város profitálhat ebből a legtöbbet. Estére jó szurkolást mindenkinek. Remélem megtörik az átok, és végre a hazai csapat nyerni a stadionavatót" – tette hozzá a polgármester.

„Nagy örömmel tölt el minket is, hogy három év után visszatér a csapat. Nem igazán kell ecsetelnem, mit jelent ez, ráadásul ilyen fantasztikus létesítménybe. Szeretném megköszönni polgármester úrnak a támogatást, az extra erőfeszítéseket. Na meg persze azt is, hogy figyelembe vették a mi meglátásainkat is a stadion elkészítésekor. A MOL-nak pedig a tíz éve tartó támogatást, reméljük, hogy a jövőben is ki tudjuk majd elégíteni azt az igényt, amelyet a cég támaszt felénk" – mondta a sajtótájékoztatón Balogh Attila, a MOL Vidi ügyvezetője.

Szerdán 16:30-tól várják a szurkolókat, 17.00 és 18.00 óra között látványos ünnepséggel vezetik fel az Újpest elleni, 19:00-kor keződő bajnoki meccset.