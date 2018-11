Korábban a magyar válogatott kerettagságig többször is eljutó – mérkőzésen viszont lehetőséget egyszer sem kapó – Köteles László belgiumi sajtóhírek szerint visszavonul az aktív labdarúgástól, ám a sporttól nem távolodik el teljesen, mivel játékosügynökként dolgozik tovább.

Köteles a Dunakanyar-Vác színeiben mutatkozott be az NB I-ben. Vácról Diósgyőrbe távozott, majd 2009-ben a belga KRC Genkhez, amelyben hét évet töltött el. 191 mérkőzésen lépett pályára, ez idő alatt tagja volt a 2010–2011-es bajnokcsapatnak, ezenkívül egy Belga Kupa- és egy belga Szuperkupa-győzelemnek is részese volt, de védett a Bajnokok Ligájában is.

A 34 éves magyar kapus legutóbb az FC Köbenhavn alkalmazásában állt, a klubnál nyáron járt le a szerződése, azóta nem volt csapata.

Köteles a belga beszámolók szerint marad a futball közelében, hiszen játékosügynökként dolgozik tovább.