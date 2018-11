A Puskás Akadémia védőjének, Hegedűs Jánosnak a teljesítményére már nemcsak itthon, hanem külföldön is felfigyeltek. A Ferencváros elleni, 60 méterről lőtt gólja, vagy éppen a Diósgyőr elleni bombája után már biztosan nem kell bemutatni senkinek. Az igazi labdarúgócsaládból származó 22 éves focista ennek ellenére nem szállt el, jól tudja, a válogatottig még hosszú út vezet. A játékossal Felcsúton beszélgetett az Origo. Kiderül, mit szól az olasz SPAL érdeklődéshez, vagy éppen az, hogy beszélt-e már a nem mindennapi találat óta a Fradi kapusával, Dibusz Dénessel.

A Fradi elleni félpályás gólját követően szinte nincs olyan magyar futballszerető ember, aki ne tudná, hogy ki az a Hegedűs János. Hogyan kezdődött a pályafutása?

Törökbálinton kezdtem el futballozni, a családom több tagja is legendának számít a városban. Nagypapám, édesapám és a testvére is ott focizott. Innentől kezdve pedig magától értetődő volt, hogy én is ott indítsam el a pályafutásomat. Négyévesen a törökbálinti ovifociban indult a karrierem, onnan 11 évesen kerültem át Budaörsre, ahol két évet töltöttem el, majd ezt követően jött az Illés Akadémia. Egy törökbálinti teremtornán figyeltek fel rám, és ajánlottak próbajátékot, amely szerencsére jól sikerült. Akkor még támadóként, illetve támadó középpályásként érkeztem Szombathelyre, majd évről-évre, amíg eljutottam a felnőtt csapatig, mindig egyre hátrább kerültem. Először védekező középpályásként játszottam, később végül belső védő lett belőlem.

Az erős testalkata miatt került a védelembe, vagy valami más oka volt?

Biztos, hogy ez is szerepet játszott, de a legfőbb oka az volt, hogy kevesebbet bírtam futni, mint a többiek, és ezt így kompenzálták. Ki kell emelnem Kuttor Attilát, Tóth Lászlót és Simon Attilát is, akik sokat segítettek abban, hogy megtaláljam a számomra legmegfelelőbb pozíciót. Simon Attila volt az, aki mikor hátrarakott azt mondta, itt lesz majd belőlem válogatott játékos. A következő hónapban az U18-as válogatottba már meghívót is kaptam, úgyhogy nagy köszönet jár neki. Ahogy a már korábban említett Kuttor Attilának és Tóth Lászlónak is köszönettel tartozom, mivel ők raktak be először a második csapata, majd adtak lehetőséget a legjobbak között.

Ám hiába játszotta be magát a Haladásba, és került be az ősz válogatottjába is, mégis a váltás mellett döntött. Miért?

Az nagyon jól sikerült félév volt. Viszont jött a megkeresés a Puskás Akadémiától – máshonnan nem volt ajánlatom –, és úgy éreztem, ha ide igazolok, és feljutunk az NB I-be, akkor jobb körülmények közé kerülök, ahol jobb eredményekért küzdhetek majd a jövőben. Ezt tavaly igazoltuk is a bajnokságban, mivel 6. helyen végeztünk, ráadásul az Újpest ellen Magyar Kupa-döntőt is játszottunk. Általában amikor döntést kell hoznom a jövőmet illetően egy-egy váltásnál, jól szokott elsülni, szerencsére most is jó volt a megérzésem. Bízom benne, hogy ez a jövőben sem lesz másként.

Érthető, de akkor is meglepő volt, hogy az NB I-ből a másodosztályba igazolt. Voltak, akik nem értettek egyet a döntésével?

Persze, sokan megtaláltak a döntésem miatt. Sokaknak nem tetszett, illetve értetlenül álltak előtte, hogy egy osztállyal lejjebb lévő csapathoz szerződöm. Szerencsére nem szoktam felülni semmilyen provokációnak, hogy őszinte legyek, teljesen ki is zártam a negatív hangokat. Nagyon jól tudtam, hogy ha sikerül a feljutás, akkor igazam lesz. Szerencsére igazam is volt.

Hétvégén pedig épp a Haladást fogadja a Puskás Akadémia. Hogy várja a meccset?

Teljesen más érzések vannak bennem ilyenkor, mint egy másik összecsapás előtt. Ez nem is csoda, mivel Szombathelyen váltam felnőtt labdarúgóvá, ott neveltek engem a felnőtt életre a kollégiumban, illetve az akadémián. Rengeteget köszönhetek a klubnak, úgyhogy természetes, hogy különleges érzések kerítenek hatalmukba ilyenkor. Viszont erre a 90 perce félre tudom tenni, és mindent megteszek majd a sikerért.

Kell is a győzelem, mivel bár legyőzték a Vidit és a Fradit is, összességében azért nem lehetnek elégedettek. Jól érzem?

Nagyon is, mi is így gondoljuk. Természetesen szeretnénk feljebb kerülni a tabellán, mert mi is úgy érezzük, hogy ennél előkelőbb pozíciót kellene elfoglalnunk. A lépés úgy jött ki, hogy épp a Vidit és a Ferencvárost sikerült legyőznünk, pedig nem voltunk külön kihegyezve azokra a meccsekre. Volt egy hosszabb nyeretlenségi sorozatunk, amit a Vidi ellen sikerült lezárnunk, majd utána nyertünk két-három összecsapást, ami nagyon jót tett a lelkünknek. A sikerek összekovácsolták a csapatot, az új játékosok is sokkal jobban be tudtak ezt követően illeszkedni. Próbáljuk kitolni a sikeresebb szériát, szeretnénk minden héten nyerni. Sajnos idegenben még nem sikerült győznünk, ezen javítani kell. Viszont egyelőre csak az a fontos, hogy a Haladás ellen itthon tartsuk a három pontot.

Ha már szóba került a Ferencváros, kihagyhatatlan a kérdés. Hogy élte meg a 60 méterről lőtt gólját, amelyről nem csak itthon, de az egész világon beszélnek?

Amikor visszaérkeztem Felcsútra az utánpótlás-válogatottól, egyből azzal fogadott a videoelemzőnk, Vincze Richárd, hogy a hasonló szituációkban a Fradi ellen lát lehetőséget. Többször is említettem már neki, hogy szeretném megpróbálni, de a korábbi meccseken nem ajánlották, mivel a kapusok nem úgy helyezkedtek az elemzések alapján. Viszont a Ferencvárosnál modern futballt játszanak, így a kapus is kintebb áll, mivel próbál besegíteni a játékba, illetve előszeretettel helyezkedik az előrerúgott labdákra. Ez most kapóra jött, annak ellenére, hogy azért nem szerettem volna mindenáron megpróbálni. Szerencsére jött a lehetőség, és sikerült is belőle gólt szereznem. Nem mondom, hogy az utolsó ilyen gólom volt, de azt sem, hogy biztosan lesz még, és állandóan ezzel fogok próbálkozni. Tényleg nagyon jól jött ki, hogy Radó András pont ütemben lépett ki, Dibusz Dénes pedig épp erre figyelt, így ott volt az esély.

Azóta akkor nem győzi fogadni a gratulációkat.

Nem feltétlenül, sőt. Sokan bántó szándékkal találtak meg a gól után, számos negatív kritikát kaptam a médiában, illetve a kommentelők körében egyaránt. A ferencvárosi szurkolók nyilván nem örültek neki, hogy ilyen gólt kapott a csapatuk, de azt gondolom, hogy ez természetes.

A Fradi kapusát, Dibusz Dénest is megtalálták a kritikusok a gól miatt. Beszélt azóta vele, illetve ön szerint kapushiba volt?

Azóta nem beszéltem vele, de jó viszonyt ápolunk, így nem gondolom, hogy ebből bármi gond lenne. Biztos, hogy a következő alkalommal szóba kerül majd közöttünk ez a gól. Olvastam én is, de egyáltalán nem gondolom, hogy kapushiba lett volna, mivel ha Radót indítom, akkor ő megy egy az egyben a kapusra, és léphetett volna ki ziccerben. Mivel nem számított rá, hogy onnan kapura lövöm majd a labdát, így a taktikának megfelelően a támadót figyelte.

Nemcsak a Fradi ellen lőtt szépségdíjas gólt, a Diósgyőr ellen szabadrúgásból volt eredményes. Az ellenfeleknek fel kell készülniük a Hegedűs-bombákra?

Bízom benne, hogy a jövőben is tudom majd a védekezés mellett gólokkal is segíteni a csapatot. Nagyon jó lenne, viszont az elsődleges szempont az, hogy a kaput megvédjem a kapott góltól. Persze ha egy pontrúgás után felmegyek fejelni, vagy éppen én végzem el, akkor nyilván szeretnék betalálni, de ez tényleg csak másodlagos.

Nem túlzás azt állítani, hogy válogatott formában játszik. Korábban Georges Leekensnél már ott lehetett az összetartáson, várja Marco Rossitól is a meghívót?

Tény, hogy Fehéroroszország és Ausztrália ellen már készülhettem a válogatottal, de a keretbe végül nem kerültem be. Egyelőre nem is gondolkozom a válogatott meghívón, mivel vannak bőven előttem játékosok, akik sokkal több mindent letettek az asztalra. Még nem járok ott, hogy szóvá tegyem, hogy miért nem kerestek meg. Nagyon sok mindent kell még tennem ahhoz a szinthez, hogy felnőtt válogatott lehessek. Minden labdarúgónak az az álma, hogy egyszer bemutatkozhasson a nemzeti csapatban, természetesen nekem is ez, türelemmel ki kell várnom az időmet. Addig pedig fejlődni szeretnék, a hibákat minimálisra kell csökkentem a játékomban, illetve muszáj a pontrúgások után még gólerősebbé válnom.

Magyar és külföldi csapatok érdeklődését is felkeltette az elmúlt időben mutatott teljesítményével. A hírek szerint a Serie A-ban szereplő olasz SPAL is figyeli, de például a Ferencvárosnál és a Vidinél is megismerhették már a nevét. Mit hozhat a jövő?

Természetesen foglalkoztat a gondolat, hogy külföldre igazoljak, de egyelőre csak a Puskás Akadémiára koncentrálok. Ez is olyan, mint a válogatott, minden magyar focista szeretné magát kipróbálni valamelyik topbajnokságban, és olyan csapatokban játszani, mint például Gulácsi Péter és Willi Orbán (RB Leipzig, - a szerk.), vagy éppen Kádár Tamás (Dinamo Kijev, - a szerk.). Nyilván, ha majd úgy alakul, hogy lesz konkrét lehetőség, akkor lehet róla beszélni. Ami a magyar csapatokat illeti, jelenleg a legjobb helyen vagyok, így itthon nincs okom a váltásra.

Mi kell ahhoz ön szerint, hogy a válogatott-szereplés, és a külföldi szerződés is összejöjjön?

A párharcokat sokkal jobb százalékban kell megnyernem. Az ütközésekbe is keményebben kell beletennem magam. Korábban én is támadó voltam, így jól tudom, hogy milyen az, amikor a védő végig ott liheg a nyakadban, vagy éppen kapsz egy nagy rúgást hátulról. Nem igazán szoktam hátulról odarúgni, de ha ez kell ahhoz, hogy tovább fejlődjek, akkor a jövőben agresszívabb leszek.