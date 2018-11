Juhász Roland sikeréhsége nem csökkent

A Mol Aréna Sóstó stadionavató bajnokiján az egyetlen gólt a fehérvári csapatkapitány, Juhász Roland szerezte, aki a futball szeretetéről, a reggeli útnak indulásról, sőt a koráról is beszélt a Nemzeti Sportnak adott interjújában.

A MOL Vidi FC 35 éves csapatkapitánya három legemlékezetesebb gólja között említi az Újpest elleni szerdai találatot. Szerencsés vagyok, van miből válogatnom: az első bajnokimon gólt szereztem, 2003-ban, szintén az Újpest ellen szerzett fejessel, bajnokok lettünk az MTK-val, pedig már mindenki odaadta az aranyat a Fradinak. Az első válogatott meccsemen betaláltam Japán ellen, és a világbajnoki címvédő olaszok elleni lövésem is jó emlék – van sok, nem könnyű választani, de helye lesz a szerdainak is a szívemben."

A Nemzeti Sportnak arról is beszélt, hogy egy fárasztó meccs, négy belga és három magyar bajnoki cím, kilencvenöt válogatottság, három az Év magyar labdarúgója-díj, milliónyi nagy csata után mi motiválja, hogy ugyanúgy edzésre induljon reggel, mint évekkel ezelőtt.

"A futball szeretete az egyik. Jó géneket is örököltem, gyerekként hallottam, hogy harminc felett már minden fáj, és nem mondom, hogy nem érzem a koromat, de rendben vagyok, bírom a tempót. A másik oka, hogy vannak célok. Minden tiszteletem azoké, akik évekig középcsapatban játszanak, amellyel el kell kerülni a kiesést, s a dobogó már ünnep. Nálunk más a helyzet. Mindig a bajnoki címért küzdhettem, és most valóra vált az álmom, hogy magyar csapattal, itthon kerüljünk be az Európa-liga csoportkörébe. Szeretnénk továbbjutni, és a bajnoki címről sem mondtunk le. Ezek a célok ébren tartják a motivációt, a sikeréhségem nem csökkent. Ennyi. Máris megvan minden okom rá, hogy reggel útnak induljak. Jól érzem itt magam, szeretek ide tartozni."

További részletek a Nemzeti Sport cikkében.