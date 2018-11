A magyar válogatott focista megszerezte első gólját Iránban - videó

A 36-szoros magyar válogatott labdarúgó, Koman Vladimir először volt eredményes az iráni Szepahan együttesében, a középpályás hajrában szerzett gólja pedig pontot ért a Machine Szazi elleni élvonalbeli bajnoki mérkőzésen.

A 29 éves játékos 88. percben lőtt gólja azért is különösen fontos volt Szepahannak, mert így a csapata továbbra is veretlen tizenkét mérkőzés után: hét győzelem mellett öt döntetlent a mérleg, de így is csak jobb gólkülönbségének köszönhetően előzi meg a Padidehet, amely egy meccsel kevesebbet játszott.

Ami Koman illeti, eddig összesen kilenc alkalommal kapott lehetőséget (a bajnokságban hétszer, a kupában háromszor), de korábban nem volt még eredményes.