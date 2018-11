Messi és Ronaldo utódait erőszakkal fogják letuszkolni a szurkolók torkán

A szurkolók és talán a szakemberek köreiben is örök vitatéma, hogy vajon melyik a világ legerősebb labdarúgó-bajnoksága. Az aligha lehet kétséges, hogy az első két helyen az angol és a spanyol pontvadászat áll, de hogy a Premier League vagy a La Liga vezeti-e a rangsort, az sokkal összetettebb egy elöntendő kérdésnél. A Spíler TV kommentátoraival, Hrutka Jánossal és Farkas Norberttel próbáltunk a dolog végére járni.

A témaötletet az alábbi beszédes összehasonlítás adta: az Arsenal és a Barcelona ugyanolyan mérleggel áll hazája bajnokságában, ám míg a katalánok vezetik a tabellát, addig Unai Emery együttese csupán ötödik a Premier League-ben.

Mivel a számok önmagukért beszélnek, kezdjük az összevetést egy kis múltidézéssel és néhány száraz statisztikai adattal. Spanyolországban elég egyértelmű a helyzet, a Barca és a Real dominanciája az utóbbi 15 évben megkérdőjelezhetetlen. A két óriás hegemóniáját csak a Valencia és az Atlético Madrid tudta egy-egy alkalommal megtörni, előbbi a 2003/04-es, utóbbi a 2013/14-es évadban ünnepelhetett bajnoki címet. E két esetet leszámítva a katalánok kilencszer, a madridiak négyszer nyertek aranyat. Ugyanebben az időszakban öt különböző együttes ülhetett fel Anglia futballtrónjára, a Chelsea és az MU öt-öt, a ManCity három elsőséggel büszkélkedhet, rajtuk kívül az Arsenal (03/04) és a Leicester (15/16) ért fel a csúcsra, ebből a szempontból tehát a PL kiegyensúlyozottabbnak tűnik.

Kitekintve ugyanakkor az európai kupaporondra, óriási a különbség a két bajnokságból érkező csapatok közelmúltbeli szereplése között. Erre hívta fel a figyelmet a korábbi 24-szeres válogatott labdarúgó, a Spíler TV szakkommentátora, Hrutka János is.

„Ha pusztán a számok szemszögéből közelítjük meg a dolgokat, akkor elég vegyes képet kapunk. A nemzetközi sikerek teljes déli fölényről árulkodnak, elég ha csak a Bajnokok Ligája előző 5 évére gondolunk, ahol kizárólag csak spanyol csapat nyert. Ha viszont tovább boncolgatjuk a teljesítményeket, akkor az is látszik, hogy a legrangosabb kupát, azaz a BL-, illetve elődjét, a BEK-serleget mindössze két spanyol (Real Madrid és Barcelona) csapat hódította el, míg az angolok közül már öt klub (Liverpool, Manchester United, Nottingham Forest, Aston Villa és Chelsea) is örülhetett az elsőségnek a sorozat 1956 óta íródó történelmében. Az Európa-ligát szintén kisajátították a hispánok, konkrétabban a Sevilla és az Atlético Madrid, ketten ugyanis hatszor nyertek, igazságosan elosztva a címeket.

Az angol pontvadászat viszont minden egyéb szempontból a vetélytárs fölé tudott kerekedni az elmúlt időszakban. Ebben nagy szerepe volt a nemzetközi tőkeáramlásának, a TV jogdíjak féktelen emelkedésének, és a korszerűbb infrastruktúrának is.

A legfőbb különbségre a Spíler TV kommentátora, Farkas Norbert próbált rávilágítani.

„Más kultúra jellemzi a két országot.

A spanyoloknál főként az európai kupaszereplés határozza meg egy szezon sikerességét, a bajnoki cím sem mérhető a Bajnokok Ligája-győzelemhez. Angliában máshogy gondolkoznak, ott a Premier League az első, nem történik tragédia, ha az MU, a Chelsea vagy a Liverpool nem nyeri meg a BL-trófeát.”

„Talán a Cityn már van némi nyomás, Guardiola és a rengeteg sztárigazolás miatt ideje lenne Európában is villantaniuk a manchesterieknek.”

Való igaz, az emírségekbeli tulajdonosi kör aligha elégszik meg a hazai porondon elért győzelmekkel, végre valahára nemzetközi sikerre vágynak. A fontszázmilliók, vagy inkább milliárdok megtérülése egyelőre várat magára, ráadásul az idei Premier League-szezon a korábbiaknál is szorosabbnak ígérkezik, akár háromfrontos küzdelem is elképzelhető a bajnoki címért, ez pedig könnyen befolyásolhatja a tavaszi BL-menetelést.

Egy ügyvéd, aki mindent megváltoztatott Spanyolországban

Visszatérve az alapkérdéshez, Farkas Norbert is egyetértett abban, hogy a PL és a La Liga egymás elleni küzdelme túlmutat a labdarúgáson.

„Bár a spanyolok előszeretettel hívják a bajnokságot la mejor liga del mundó-nak, vagyis a legnagyobbnak a világon, tudják, hogy ezt bizonyítani is kell. A sporteredmények pedig csak egy részét képezik ennek a felvetésnek, a piaci értékek, a reklám és marketingtevékenységek, valamint a liga globális megítélése legalább annyira fontos, ha nem még fontosabb a mai világban. Ebben az angol bajnokságnak hatalmas előnye van a spanyollal szemben, hiszen a szigetországban 1992 óta dolgoznak és szervezik ebben a felfogásban a pontvadászatot. A 90-es, sőt még a 2000-es években sem lehetett egy lapon említeni a két sorozatot. Hogy ez mára megváltozott, azért egy ügyvédember, bizonyos Javier Tebas a „felelős”, aki 2013-ban lett a La Liga elnöke.

Az intézkedései és reformjai hatalmas változást hoztak, ő volt az első, aki felismerte, hogy márkaként kell tekinteni a bajnokságra. Csomagban értékesítette a tv-s jogdíjakat, amelyekkel gyakorlatilag megmentette a kiscsapatok életét. Munkásságáról mindent elmond, hogy a Serie A hosszú idő óta próbálja Olaszországba csábítani. Ez a mai modern labdarúgás: a futballistákon, az edzőkön, a sportigazgatókon kívül a színfalak mögött már ligaelnökökért is folyik a harc."

Van-e élet Ronaldo és Messi után?

Ha már modern labdarúgás, akkor érdemes a klasszisokról is szót ejteni. A legnagyobb sztárok szinte kivétel nélkül a spanyol vagy az angol bajnokságot választják, emiatt is emelkedik a Premier League és a La Liga a többi pontvadászat fölé. Minden korszaknak megvolt a maga kiemelkedő egyénisége, de Messi és Ronaldo, valamint kettejük harca óriási előnyt jelentett a spanyoloknak. Cristiano távozása egyelőre nem érezhető, hiszen a közvetítési jogokat és minden mást úgy adott el a liga, hogy akkor még fel sem merült, hogy a portugál eligazol. Egyébként akkor lesz igazán érdekes a helyzet, ha Messi is távozik, azt az űrt nem lesz egyszerű betölteni.”

És hogy ilyen esetben mi lehet a megoldás? A Spíler TV kommentátora erre is tudja a választ.

„Az biztos, hogy a bajnokság nem maradhat csillag nélkül, ha kell, a liga is összeáll a topklubokkal, hogy megoldják a helyzetet. A mai világban elképesztő befolyása van a (közösségi) médiának, ha valakit kikiáltanak majd Messi-utódnak és folyamatosan ezt hangoztatják, akkor előbb-utóbb azt letuszkolják az emberek és a szurkolók torkán. Jelenleg azonban nehezen tudnék olyan játékost mondani, aki méltó lenne az argentin szerepére. Talán Neymar neve felmerülhet, de kérdés, hogy visszatér-e Spanyolországba, és ha igen, akkor Madridba vagy Barcelonába?"

Ha csak sportszakmailag boncolgatjuk a kérdést, akkor tehát nehéz lenne választani, hogy melyik bajnokság a jobb vagy a rosszabb, összességében viszont a Premier League kiegyensúlyozottabb, szervezettebb, így a La Liga előtt jár – főként a korábban már említett, legalább egy évtizedes előnyének köszönhetően. Egyelőre az anyagi lehetőségeket sem lehet összehasonlítani és természetesen nem a topcsapatok szintjén, hiszen például Simeone Guardiolánál is magasabb fizetésért dolgozik az Atléticónál. A pénz viszont nagy úr, Spanyolországban pedig csak a Barca és a két madridi klub engedhet meg magának topigazolásokat és topfizetéseket. Angliában ezzel szemben van legalább 6-7 olyan klub, ahol kis túlzással nem kell figyelni az összegeket, de még a közép-, illetve kiscsapatoknál is előfordul, hogy csillagászati áron vesznek játékost. A spanyoloknak azokon a helyeken lehet esélyük betörni a piacra, ezáltal nagyobb profitot termelni, amelyeket az angolok még nem aknáztak ki teljesen, vagy ahol már elkényelmesedtek, mert úgy gondolják, verhetetlen a Premier League. Természetesen Európán kívüli területekről van szó, elsősorban Amerika, India vagy Ázsia felé kell nyitnia a La Ligának, nem véletlen, hogy tavaly decemberben 13.00 órakor kezdődött az El Clásico. Biztos vagyok benne, hogy Javier Tebas fejében már megvannak a tervek, kíváncsian várom, hogy mit fog kitalálni."

Hrutka János is egyetért abban, hogy a pénz döntő faktor, de vannak más tényezők is, ami miatt inkább a Premier League felé billen a mérleg nyelve.

A spanyol bajnokikat átlagban 27 000-en tekintik meg a helyszínen, míg a PL-átlagnézőszám 38 000 felett van. A szigetországi sorozat talán élvezetesebb, izgalmasabb, minden évben több csapat verseng a dobogós helyekért, de van egy kialakult középmezőny, és ádáz harc folyik a kiesés elkerüléséért. Ha csak azt nézzük, hogy idén kizárólag a Cardiff City az egyetlen csapat, ahol a keret összértéke 100 millió euró alatt van, míg a La Liga idei indulóinak közel fele (9 csapat) nem éri el ezt a határt, az már sokat elmond a színvonalról, erősségről, kiegyensúlyozottságról. Ha a legjobb csapatokat vesszük figyelembe, akkor a Barca és a Real Madrid 1 milliárd euró feletti értéke több, mint imponáló, nemzetközileg is tekintélyt parancsoló, és az elért eredményeikkel is abszolút összhangban van. Őket az Atléticó követi egy majdnem 900 milliós kerettel, de utána nagy szakadék árulkodik a szinte teljesen eltűnt középmezőnyről. A Valencia már „csak” 420, a Sevilla 256 millió, a mezőny nagy része pedig, ehhez a szinthez mérten alacsony költségvetésű.

Az angol bajnokságban ezzel szemben öt csapat is 800 millió feletti kerettel rendelkezik, és a "középmezőny" is elég erősen képviselteti magát 3-4 csapattal. Ha mindez nem lenne elég, az angol csapatok 1.44 milliárd eurót költöttek idén átigazolásokra, míg a vetélytársnál ez az érték „csak” 917 millió euró.

Mindent összevetve nincs könnyű helyzetben az, aki végérvényesen eredményt szeretne hirdetni a bajnokságok versenyében. Aki nemzetközi sikerekre, kimagasló csapatokra vágyik, az valószínűleg a spanyolokra adja a voksát, aki izgalomra, férfias küzdelemre éhezik, az Angliára szavaz. Egy biztos, aki a futballt szereti, az nem tud rosszul dönteni.

Természetesen olvasóink véleményére is kíváncsiak vagyunk: önöknél a La Liga vagy a Premier League a nyerő?