Magyarországra jöhet a csapat, amelyik miatt fehérben játszik a Real Madrid

Ha minden a tervek szerint halad, akkor jó esély van rá, hogy jövő tavasszal, 115 évvel az első találkozást követően újra Budapesten láthatjuk a világ egyik leghíresebb amatőr futballcsapatát, a londoni Corinthian Casualst.

A kapcsolatfelvételben az 1900-ban alapított, majd a profizmus magyarországi bevezetését (1927) követően megszűnt, de idén májusban feltámasztott Budapesti Atlétikai Kör (BAK) játszik fontos szerepet. A BAK az MTK-ból vált ki, amelyik akkor még nem akart futballcsapatot, és egyik alapítója volt az 1901-ben létrejött Magyar Labdarúgó Szövetségnek (MLSZ).

A budapesti amatőrök remek csapatának híre ment külföldön is, így 1904-ben már a londoni Corinthian FC is felvette velük a kapcsoltatot, amelyik Corinthian Cup néven egy vándorserleget is felajánlott egy hazai amatőr kupasorozat győztesének.

Ma a Sport Múzeum őrzi a becses trófeát:

A Corinthian FC-t 1883-ban alapítottak, szigorúan amatőr alapokon, a sportszerűséget tartva a legmesszebbmenőkig szem előtt. A Corinthian FC-nek is a profizmus jelentette a véget, bár ők nem szűntek meg 1939-ben, csak összeolvadtak a Casuals FC-vel, és a mai napig létezik a csapat, amelyik az angol hetedik ligában játszik.

A Corinthian FC fehér meze után választotta ezt a színt magának a Real Madrid, ahogy a világhírű brazil sztárcsapat, a Corinthians is az angolok iránti tiszteletből választotta a nevet. A csapat 2015-ös Sao Paulo-i látogatása alkalmával 30 ezer néző látta a helyszínen a Cor és a Casuals meccsét, és, ha ennyi szurkolóra nem is számítanak Budapesten, a BAK vezetői 115 évvel az első látogatás után szeretnék újra hazánkba csábítani a londoniakat.

A Budapesti Amatőr Labdarúgó-szövetség (BLASZ) harmadik osztályában rendezett szombati BAK–MTK Baráti Kör bajnoki mérkőzést a helyszínen nézte végig Dominic Bliss, aki a magyarul is megjelent, kiváló Erbstein Ernő, az elfeledett futballhős – Tündöklés és tragédia Torinóban című könyvet írta, ami az eddigi legátfogóbb munka az 1940-es években a világ legjobb futballcsapatának tartott Torino FC edzőjének életéről.

„Jó kis meccs, izgalmas, az biztos – mondta a rendületlenül szitáló esőben az angol fiatalember, amikor 5-1-es BAK-vezetés után a 75. percben már 5-5 volt az állás. – Az angol hetedik vonal azért nem egészen ilyen, ott komolyabb csapatok vannak, a Casualsban is van olyan játékos, aki a Chelsea utánpótlásában játszott, sőt egy U20-as ghánai válogatott focistánk is van. De a lelkesedéssel itt sincs gond."

Dominic Bliss elmondta, hogy ő nem hivatalos látogatáson van itt, csak mint a Casuals lelkes szurkolója, aki igyekszik a londoni klub felé továbbítani a BAK megkeresését és a maga eszközeivel minél inkább segíteni a két csapat újbóli egymásra találását. Ugyanezen dolgozik a BAK-ot újra életre hívó Molnár Bertalan, a klub elnöke, meccsnapokon másodedzője is.

„Szeretnénk az amatőrizmus régi hagyományát feléleszteni, amiben nagy szerepe lenne egy ilyen együttműködésnek. 2019-ben, a torinói Superga-tragédia 70. évfordulójára ugyancsak szeretnénk tető alá hozni egy amatőr kupát, amelyre meghívnánk a Casualst, illetve a Torino amatőrcsapatát is. Már felvettük a kapcsolatot Erbstein Ernő lányaival, akik örömmel segítenek ebben."

Molnár elmondta, a BAK célja nem az, hogy az NB I-ben szerepeljen a csapat, hanem az, hogy létrehozzanak egy minél szélesebb amatőr bázist, minélt több szurkolót megszólítva.