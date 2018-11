Könnyedén hozta a kötelezőt a Fradi, mégsem támadt fel a Haladás

A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (OTP Bank Liga) 15. fordulójának szombat délutáni mérkőzésén a Ferencváros 2-0-ra verte hazai pályán az újonc Kisvárdát. A Mezőkövesd a Budapest Honvédtól is elvett egy pontot (1-1), a Paks ugyancsak 1-1-es döntetlent játszott Újpesten, míg a Haladás az FTC legyőzése után ezúttal kikapott a Puskás Akadémia vendégeként (2-0).

Az élen álló ferencvárosiaknak kötelező a győzelemre készültek hazai pályán, a szeptember közepe óta nyeretlen, újonc Kisvárda ellen a Groupama Arénában. Arról nem is beszélve, hogy harminckilenc éve nem nyert abszolút újonc a fővárosi zöld-fehérek otthonában.

A Fradi ennek megfelelően azonnal átvette a játék irányítását, de az első 15 percben csak kisebb lehetőségekig jutott. A vezető gólra a 21. percig kellett várni, ekkor Ivan Petrjak kisszöglete után Varga Roland adott középre jobbról, Abraham Frimpong pedig 10 méterről a jobb alsó sarokba fejelt.

Két perccel később megduplázhatta volna az előnyét a Ferencváros, de hiába lőtt szép mozdulattal kapura Leandro, a kisvárdai kapus, Felipe nagy bravúrral kiszedte a labdát a jobb felsőből. A Fradi a folytatásban sem állt le, így nem volt meglepő, hogy 33. percben már kétgólos volt a fővárosi együttes előnye: Varga Roland bal oldali szöglete után Leandro fejelt Miha Blazichoz, aki közelről nem hibázott.

A 41. percben még Davide Lanzafame is feliratkozhatott volna a gólszerzők közé, de a bal oldali beadás után a fejesét elképesztő bravúrral a lécre tolta Felipe. Ez pedig egyben azt is jelentette, hogy kétgólos hazai előnnyel vonultak a csapatok az öltözőbe.

Az 52. percben kis híján összehozta a Fradi a szépítő gólt a Kisvárdának, de Marcel Heister felfejelt labdáját hiába nem tudta eltakarítani Dibusz Dénes, Frimpong kisegítette az ott ólálkodó Gosztonyi András mellől.

Ezt követően a Ferencváros járatta a labdát, a vendég együttes semmi veszélyt nem jelentett Dibusz kapujára, igaz, a hazai klub sem erőltette már a támadásokat. Ez pedig azt jelentette, hogy izgulnia nem nagyon kellett a meccsre kilátogató 7543 nézőnek.

Az utolsó 15 percben sem sokat változott a játék képe, de legalább annak örülhettek a hazai szurkolók, hogy beállt Böde Dániel, akit szinte azonnal szerelnie kellett a tizenhatoson belül becsúszva a kisvárdai védőnek. A hajrában még az eső is eleredt, majd Lovrencsics Gergő a kapufát is eltalálta, de a lényegen ez már nem változtatott semmit, a Fradi hozta a kötelező győzelmet, és kijavította a Haladás elleni botlását.

A Honvédot is meglepte a Mezőkövesd

A Budapest Honvéd 1-1-es döntetlent játszott a vendég Mezőkövesddel a labdarúgó OTP Bank Liga 15. fordulójának szombati játéknapján. A kispestiek hat, a mezőkövesdiek három bajnoki találkozó óta veretlenek.

Az első percekben kissé aktívabb volt a vendégcsapat, de az első helyzetet mégis a Honvéd hagyta ki. A szünetig többnyire kiegyenlített küzdelmet láthatott a közönség, de a kispestiek valamelyest veszélyesebb támadásokat vezettek.

A folytatásban is a piros-feketék próbálkoztak többet, de fölényük meddőnek bizonyult, mígnem egy sarokrúgást követően előbb Szappanos bravúrral védett, másodjára az újabb szöglet után azonban már ő is tehetetlen volt. A hazaiak egy ideig biztosan őrizték minimális előnyüket, Stefan Drazic beállítása viszont felpezsdítette a találkozót: a kövesdiek szerb légiósa két szöglet után háromszor próbálkozott, harmadikra pedig a kapuba is talált. A lefújásig a Honvéd támadott többet a győztes gólért, a nagyobb bravúrt mégis Grófnak kellett bemutatnia egy újabb Drazic-lövésnél.

OTP Bank Liga, 15. forduló:

Budapest Honvéd-Mezőkövesd Zsóry FC 1-1 (0-0)

Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1556 néző, v.: Pintér

gólszerzők: Holender (64.), illetve Drazic (76.)

Budapest Honvéd: Gróf - Batik (Nagy G., 57.), Kamber, Baráth - Heffler, Pilík (Skvorc, 59.), Hidi, Gazdag, Kukoc (N'Gog, 78.) - Danilo, Holender

Mezőkövesd Zsóry FC: Szappanos - Farkas D., Pillár, Szalai A., Silye - Cseri (Drazic, 73.), Szeles, Vadnai (Meszhi, 86.) - Molnár G., Vajda (Szakály D., 90.), Koszta

A Puskás Akadémia öt perc alatt lerendezte a Haladást

A Puskás Akadémia magabiztosan, 2-0-ra verte a vendég és sereghajtó Haladást szombaton a labdarúgó OTP Bank Liga 15. fordulójában. A felcsúti gárda sorrendben ötödik hazai mérkőzését nyerte meg, a szombathelyiek viszont ebben a szezonban még nem győztek idegenben bajnoki találkozón.

A találkozó elején a Puskás Akadémia ragadta magához a kezdeményezést és szép góllal megszerezte a vezetést: Hegedűs János indításával a 18. születésnapját ünneplő Kiss Tamás lépett ki ziccerben, majd 17 méterről higgadtan emelte át a kapujából kimozduló Rózsa Dánielt. A Haladás hátrányba kerülve támadni kezdett és ez lett a veszte, mert egy gyors kontratámadás végén Kiss ezúttal gólpasszt adott Josip Knezevicnek. A szünetig nem sok változás történt a játékban, a hazaiak magabiztosan futballoztak, míg a vendégeket láthatóan megbénították a bekapott gólok.

Fordulást követően egy "másik" Haladás jött ki a pályára: többet birtokolták a labdát, lendületesebben játszottak, ám komoly helyzetekig nem jutottak. A Puskás Akadémia stabil védekezéssel őrizte előnyét és a három bajnoki pontot, melyet a mérkőzés összképe alapján megérdemelten gyűjtött be.

OTP Bank Liga, 15. forduló:

Puskás Akadémia FC-Szombathelyi Haladás 2-0 (2-0)

Felcsút, 763 néző, v.: Szőts

gólszerzők: Kiss T. (12.), Knezevic (17.)

Puskás Akadémia FC: Danilovic - Osváth (Heris, 63.), Szolnoki, Hegedűs J., Poór, Trajkovski - Urblík, Varga J., Mioc - Kiss T. (Radó, 76.), Knezevic (Bokros, 89.)

Szombathelyi Haladás: Rózsa D. - Habovda, Kolcák, Grumic, Bosnjak - Mészáros K. (Rabusic, 70.), Dausvili, Kovács L., Ofosu (Halmosi, 78.) - Gaál B. (Bamgboye, 62.), Priskin

"Szokásos" döntetlen az Újpest-Pakson

Az Újpest 1-1-es döntetlent játszott otthon a Pakssal a labdarúgó OTP Bank Liga 15. fordulójának szombati játéknapján. A két csapat sorozatban hetedik élvonalbeli összecsapása zárult pontosztozkodással.

Az Újpest óriási fölényben futballozta végig az első félidőt, jó néhány helyzetet is kidolgozott, azonban a kapu előtt rendre rossz megoldást választottak a hazai játékosok.

Nem sokkal a fordulást követően góllá érett a hazaiak fölénye, innentől kezdve pedig a paksiaknak kell fokozatosan kinyílniuk. Érkezett néhány bíztató vendég lehetőség, s a 84. percben Bartha egy gyönyörű lövéssel megszerezte az egy pontot jelentő találatot.

OTP Bank Liga, 15. forduló:

Újpest FC-Paksi FC 1-1 (0-0)

Szusza Ferenc Stadion, 1435 néző, v.: Solymosi

gólszerzők: Beridze (62.), illetve Bartha (84.)



Újpest FC: Pajovic - Ristevski, Bojovic, Pauljevic, Burekovic - Sankovic, Onowo - Nwbodo (Balázs B., 85.), Zsótér (Diallo, 81.), Beridze - Novothny (Nagy D., 62.)

Paksi FC: Rácz - Kulcsár D., Gévay, Fejes, Báló - Papp K., Haraszti, Bertus (Bartha, 69.), Egerszegi - Hahn (Vági, 92.), Remili (Simon A., 59.)

