65 éves a londoni 6:3

1953. november 25-én győzte le a magyar válogatott 6:3-ra Londonban az angol válogatottat. A találkozót már korábban is az "évszázad mérkőzése" néven emlegető angolok számára sorsfordító volt Puskásék fellépése.

Az angol válogatott ezt megelőzően még soha nem kapott ki hazai pályán nem brit csapattól, így a magukat a világ legjobb csapatának tartó angolok hosszú ideje szerették volna összemérni tudásukat a szakma által ekkor már valóban a világ legjobbjának tartott magyar csapattal.

Hosszas előkészületek és a legmagasabb politikai szinteken folytatott egyeztetés után utazhatott el a magyar válogatott Londonba, azok után, hogy Sebes Gusztáv szövetségi kapitány megígérte a hazai kommunista pártvezetésnek, hogy nem fog kikapni a csapat az "imperialistáktól".

A találkozót az "évszázad mérkőzése"-ként felvezető angol lapok az egekig fokozták az érdeklődést, így természetesen telt ház fogadta a Wembley Stadionban a magyar válogatottat. Amelyik Hidegkuti Nándor révén már az első percben megszerezte a vezetést, amit Jackie Sewell ugyan kiegyenlített, de a 22. és a 29. perc között háromszor is mattolta Gil Merrick kapust Puskás és Hidegkuti – előbbi kétszer, utóbbi egyszer. Puskás első gólja az után a bizonyos, máig legendás visszahúzós csel után született. Mortensen még szépített, a második félidő elején azonban Hidegkuti harmadik gólja és Bozsik József találata végképp padlóra küldte a hazai csapatot.

A találkozó fontos mérföldkő volt az angol futballban: a magyar csapat taktikája, a Sebes Gusztáv által kidolgozott rendszer megoldhatatlan feladat elé állította a hazaiakat, egyúttal ráébresztette őket, hogy gyökeresen át kell alakítaniuk a saját játékukat, ha eredményesek akarnak lenni.

Később az angol foci több nagy alakja is büszkén is vallotta, hogy ott volt a lelátón, többek között a Manchester Uniteddel történelmi magasságokba jutó Sir Alex Ferguson is, aki élete egyik meghatározó élményének tartja a találkozót.

Érdekesség, hogy a klasszikus Aranycsapatként ismert, londoni felállásban egyetlen mérkőzést sem játszott végig a magyar válogatott, hat találkozón mindössze 337 percig volt pályán minden idők együtt minden idők egyik legjobb tizenegye.

Az évszázad mérkőzése:

Anglia–Magyarország 3:6 (2:4)

London, Wembley Stadion, 105 ezer néző

vezette: Leo Horn (holland)

Anglia: Merrick - Ramsey, Johnston, Eckersley, Wright, Dickinson, Matthews, Taylor, Mortensen, Sewell, Robb

Magyarország: Grosics Gyula (Gellér Sándor 78.) - Buzánszky Jenő, Lóránt Gyula, Lantos Mihály - Bozsik József - Zakariás József, Budai II László, Kocsis Sándor, Puskás Ferenc, Hidegkuti Nándor, Czibor Zoltán

gólszerzők: Sewell 14., Mortensen 38., Rasey 57. (11-esből), ill. Hidegkuti 1., 22., 53., Puskás 25., 29., Bozsik 50.