Foci-vb kétévente? Miért is ne!

A Dél-Amerikai Labdarúgó Szövetség (CONMEBOL) elnöke szerint a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) kész megvizsgálni a javaslatukat, amelynek értelmében az eddigi négy helyett kétévente rendeznének labdarúgó-világbajnokságot, és örökre búcsút mondhatnánk a barátságos mérkőzéseknek.

Alejandro Dominguez még októberben, a FIFA ruandai kongresszusán állt elő az ötlettel, pénteken pedig már azt jelentette be, hogy a labdarúgást irányító szervezet kész alaposabban is megfontolni a javaslatot, írja a New York Times. A CONMEBOL elnöke szerint a kétéventi világbajnoksággal kiválthatnák az összes kontinenstornát, így a friss európai Nemzetek Ligáját, de még a százéves múltra visszatekintő Copa Américát is.

Az NYT szerint az UEFA elnöke, Aleksander Ceferin már többször is utalt rá, hogy szívesen látna dél-amerikai csapatokat bekapcsolódni az európai válogatottak küzdelmeibe, ami elől Dominguez sem zárkózik el, bár szerinte ennél sokkal hatékonyabb megoldás lenne a kétévenkénti vb-rendezés.

A lap rámutat, hogy Sepp Blatter, a FIFA korábbi elnöke már 1999-ben felvetette a kétévenkénti rendezés lehetőségét, de masszív ellenállásba ütközött, így letett a tervről. Ugyanakkor az is igaz, hogy a vébén részt vevő csapatok létszámának 32-ről 48-ra emelése ellen is hangos volt kezdetben a tiltakozás, hogy aztán 2017-ben már egyhangúan fogadja el a változtatást a FIFA. A 2016-ban megválasztott elnök, Gianni Infantino pedig nagy híve minden újításnak, különösen, ha azok sok szponzor becsábításával, azaz sok pénzzel kecsegtetnek a szervezet számára. Így felvetette már a nyolccsapatos minivébé ötletét, valamint egy dollármilliárdokkal megtámogatott új rendszerű klubvilágbajnokságra is nyitott lenne.

A FIFA terveinek kedvezhet egy, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által megrendelt kutatás eredménye, miszerint a szponzorok jobban szeretik azokat sportágakat, ahol kétévente van világbajnokság, mint azokat, amelyeknél csak négyévente találkoznak a legjobbak. Nem kis részben ezért is szüntette meg a NOB az ugyanazon évben rendezett nyári és téli olimpiák rendszerét – az ötkarikás játékok most kétévente váltják egymást.

Infantino tervei mögött a politikát is látni véli az amerikai lap: a FIFA megnövekedett bevételeiből az elnök többet tudna visszacsepegtetni az egyes tagszervezeteknek, amivel a saját újraválasztása előtt egyengetné az utat, kihúzva egyúttal a talajt a leendő riválisok lába alól. Dominguez már jelezte is, hogy a CONMEBOL támogatná a svájci újbóli megválasztását.

Az érzelmekre is hatni próbáló paraguayi sportvezető a játékosok szempontjából is meg tudja közelíteni a kérdést: ha kétévente lenne vébé, akkor sokkal több játékos kóstolhatna bele a futball nagy ünnepének semmi mással össze nem hasonlítható légkörébe.

"Soha nem mondom, hogy nem. Mindig azt mondom, hogy miért ne? Mindig is egy globális Nemzetek Ligáját szerettünk volna látni, aminek a tervét feltétlenül támogatjuk, ahogy a FIFA elé letett ajánlatunk mellett is kitartunk. De, ahelyett, hogy két vébé között rendezzünk egy Nemzetek Ligáját, sokkal jobb, ha inkább kétévente van világbajnokság" – mondta Dominguez pénteken, aki az egyik élharcosa annak a tervnek, hogy már a 2022-es katari világbajnokságon is 48 csapat vegyen részt.

"Ha marad a mostani a rendszer, a legtöbb játékos legfeljebb két világbajnokságon vehet részt, mi viszont megteremtenénk a lehetőségét, hogy többször is vb-résztvevők legyenek. És a FIFA is sokkal könnyebben oszthatná el a rendezés jogát a hat kontinentális tagszervezete között" – zárul a cikk és Dominguez eszmefuttatása.