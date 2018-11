Vasárnap sem játsszák le a Libertadores-kupa döntőjét

Tovább halasztják a labdarúgó Libertadores-kupa fináléjának visszavágóját, amelyen a két ősi argentin rivális, a River Plate és a Boca Juniors csap össze.

Alejandro Dominguez, a Dél-Amerikai Labdarúgó Szövetség (CONMEBOL) elnöke arról számolt be, hogy a találkozó új időpontjáról a két klub és a szervezet közösen dönt majd, a mostani összecsapást viszont nem tudták volna azonos feltételek mellett megrendezni.

A szombatra kiírt találkozót azért tolták el, mert a vendég Boca-futballisták közül többen is megsérültek azt követően, hogy a rivális drukkerei betörték annak a busznak az ablakait, amellyel a mérkőzés helyszínére érkeztek, ráadásul az incidens miatt közbelépő rendőrök könnygázt vetettek be, aminek belégzését követően több futballista is rosszul lett.

Többek között a Boca csapatkapitánya, Pablo Perez is kórházba került, a karja és a szeme sérült meg.

A legrangosabb dél-amerikai kupasorozat argentin szuperdöntőjének első mérkőzését két hete rendezték a Boca otthonában, akkor 2-2-es döntetlen született.

A Boca a hetedik, a River a negyedik végső diadalára hajt, a mérkőzés magyar idő szerint 21 órakor kezdődött volna.